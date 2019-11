NBA - I Thunder cadono a Orlando, vittoria interna per gli Spurs contro Memphis

San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies 95-104

Classica della Western Conference all’ AT&T Center di San Antonio nella scorsa notte, con i padroni di casa, gli Spurs, intenzionati a difendere le mura amiche, contro i Memphis Grizzlies, reduci dall’esonero di David Fizdale e vogliosi di evitare la nona sconfitta consecutiva. Parte subito forte il protagonista assoluto della partita, Lamarcus Aldridge, che infila la tripla dall’angolo, seguita dal suo classico movimento in post basso, concluso con il fade away e da una seconda bomba dalla medesima mattonella. Memphis prova a resistere con la tripla di Green, alla quale risponde Parker in penetrazione. Aldridge continua a dominare, sia da dietro l’arco che vicino a canestro con i Grizzlies impotenti di fronte ad una serata ispirata per il numero 12 nero argento. Secondo quarto che vede Forbes e Parker allungare ulteriormente sugli ospiti, con la risposta di Marc Gasol che guadagna il gioco da tre punti. Memphis si rifà sotto nel punteggio fino al -1, prima di un nuovo parziale Spurs, guidato da Danny Green e Tony Parker. Aldridge ricomincia da dove aveva finito nel primo quarto e riporta i suoi a + 12. Piccola reazione dei Grizzlies con Harrison, respinta dai padroni di casa che chiudono il primo tempo avanti di nove lunghezze.

Inizio di terzo quarto con gli Spurs in assoluto controllo, prima della reazione Grizzlies che giocando di squadra trova buoni tiri, rosicchiando lo svantaggio fino a sei lunghezze, guidati da Green, Evans e Harrison. Reazione Grizzlies che nell’ultima frazione di gioco si spegne, respinta ripetutamente dai padroni di casa che con Anderson in testa amministrano i primi minuti del quarto quarto. Parte centrale del quarto che vede l’ultimo sussulto di orgoglio di Memphis, che si riporta a -4, per poi ripiombare sopra la doppia cifra di vantaggio con il gioco da tre punti di Aldridge e la bomba di Mills. Vantaggio perfettamente amministrato dal medesimo duo che porta gli speroni alla terza vittoria consecutiva.

Spurs: Aldridge 41, Mills 13, Anderson e Parker 10, Forbes 7

Grizzlies: Evans 22, Ennis 15, Harrison 13, McLmemore e Gasol 10

Orlando Magic vs Oklahoma City Thunder 121-108

Brutta sconfitta per gli Oklahoma city Thunder, la quinta nelle ultime sei partite, contro degli ottimi Orlando Magic che interrompono il grande momento di difficoltà che li vedeva reduci da nove sconfitte consecutive, dopo un buon inizio di stagione. Inizio di totale equilibrio per le due squadre che rispondono colpo su colpo alle iniziative della controparte: Payton risponde a George, Westbrook risponde all’alto basso Vucevic-Gordon, per dei primi minuti che faticano a vedere una delle due compagini emergere. Primo parziale della partita regalato da Gordon che comincia a scaldare le polveri per una serata memorabile per lui, con il supporto di Vucevic che chiude il contropiede propiziato dal rimbalzo dello stesso Gordon, per il +10 Magic. Vantaggio parzialmente recuperato dai Thunder che provano a rientrare ma concludono il primo quarto sotto di sei punti. Orlando continua anche nel secondo quarto con la sua pallacanestro corale, alternata da iniziative personali che fruttano spesso punti preziosi, che mantengono i padroni di casa con un minimo di vantaggio. Gordon punisce da ogni posizione, che sia nel pitturato o da dietro l’arco, al quale risponde Westbrook che chiude il quarto con una schiacciata in penetrazione per il -1 dei Thunder.

Secondo tempo che vede i Thunder tentare di far propria la partita, ambizioni bloccate dalla sorprendente solidità dei padroni di casa che con Vucevic e il solito Aaron Gordon si riportano sul +10. Westbrook prova da solo a riportare i Thunder in partita, ma Orlando dilaga con Gordon e Fournier e si porta addirittura al massimo vantaggio della partita a cavallo tra terzo e quarto quarto, che li vede addirittura sopra di 22 punti sulla tripla di Augustin. Westbrook e George combinano per 9 punti consecutivi, ma i buoi sono già ampiamente scappati dalla stalla 4e i thunder, nonostante le prodezze del loro numero zero, trovano la sconfitta per 121-108.

Magic: Gordon 40, Payton 19, Fournier 16, Vucevic 15, Augustin 11

Thunder: Westbrook 37, George 22, Anthony 16, Robertson 11, Grant 9