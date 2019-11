Turkish Airlines Euroleague - CSKA d'autorità sul Barcellona (92-78)

Il CSKA Mosca ritorna al comando della Turkish Airlines Euroleague battendo un coriaceo Barcellona in una partita equilibrata per almeno trentacinque minuti, per poi inserire la quinta marcia e aggiudicarsi il match con un parziale di 17-3 negli ultimi minuti, vincendo per 92-78. Ottima la prova del duo De Colo-Clyburn, con il primo autore di 18 punti e 11 assist, mentre l’americano va a referto con 22. Positivo Higgins con 20 punti all’attivo, 11 punti per Hertel tra i catalani. Mosca in vetta della classifica, con l’Olympiacos, mentre il Barcellona è fuori dai playoff.

L’avvio di partita è prevalentemente di marca moscovita, con i padroni di casa a marce alte, grazie alla produzione offensiva di Hunter e De Colo, autori dei primi nove punti della partita, che permettono ai russi di andare sul +5 (11-6), dopo quattro minuti di gioco. La replica catalana è immediata e arriva con i tre liberi di Heurtel e la tripla di Moerman, che vale il -1, seguito dal sorpasso, su firma dell’ex Milano, Rakim Sanders. I blaugrana resistono per una manciata di minuti, ma sul finale Clyburn piazza il +2 a trenta secondi con una bomba, mentre Oriola chiude il primo quarto sul 24-24.

L’equilibrio regna sovrano nei primi minuti del secondo quarto: Pressey e Koponen rendono pan per focaccia a Clyburn con cinque punti consecutivi, che permettono al Barcellona di andare sul 31-34, tuttavia l’ala di Detroit e De Colo pareggiano a quota 36 con metà quarto da giocare. Nella seconda parte di frazione, i russi salgono di livello e si portano a cinque punti di gap (41-36), controllando il vantaggio fino all’intervallo, con il punteggio di 44-39, con il buzzer di Seraphin, che accorcia il punteggio con una schiacciata.

Al ritorno sul parquet della Megasport Arena, Heurtel e Seraphin mettono pressione alla truppa di Itoudis con i canestri del -3, mentre Clyburn prova a tenere alla larga gli ospiti. Heurtel è caldo e piazza il canestro del 48 pari a metà quarto, imitato da Hanga, che va a referto con una bomba, mentre Higgins e De Colo ridanno linfa e ossigeno al CSKA, portandoli sul +6 (57-51). Dopo svariati errori al tiro, si chiude il terzo periodo con i tiri liberi di Clyburn, che fissa lo score sul 66-58, con un quarto da giocare.

Nell’ultima frazione, il Barcellona riapre la partita con Pressey e Koponen, trovando il -4 in un minuto. I moscoviti reagiscono con una superba schiacciata di Clyburn e con un long two di Higgins, tuttavia i catalani restano sempre a contatto, con Tomic e Oriola, mentre Hanga pareggia a quota 72 con una tripla a metà periodo. Rodriguez e Pressey infiammano le retine dall’arco, ma Higgins e De Colo piazzano un break di 5-0, che fa male al Barcellona, portandosi sull’80-75, con quattro minuti da giocare. Rodriguez firma l’ipoteca della partita con la tripla dell’85-75, portando a 10-0 il parziale aperto. Finisce 92-78 per il CSKA Mosca.