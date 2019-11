NBA - Vittoria casalinga per i Mavericks sui Pistons; tornano al successo anche i Clippers

DALLAS MAVERICKS - DETROIT PISTONS 110-93

Dopo tre sconfitte consecutive, tornano alla vittoria i Dallas Mavericks. Nel giorno del ritorno in campo del rookie Dennis Smith Jr, i Mavericks sono riusciti a prevalere sui Detroit Pistons tra le mura amiche dell'American Airlines Center. A traghettare la squadra di coach Rick Carlisle, ci hanno pensato i 25 punti di Harrison Barnes, ma soprattutto la grande prova proprio del rookie Smith Jr. Al rientro in campo dopo sei partite, il rookie ha messo a referto una prova da 15 punti, 5 rimbalzi e 5 assist, guadagnandosi a fine gara i complimenti di coach Carlisle, che l'ha definito decisivo, soprattutto per le sue giocate energiche che hanno risvegliato la platea dell'AAC e che hanno permesso ai Mavs di costruire il break decisivo nel quarto periodo. Bene anche Dirk Nowitzki. Wunder Dirk ha chiuso la gara con 12 punti e 4 rimbalzi.

Il turning point della gara è stato proprio il secondo quarto, dove i Mavericks hanno dominato in lungo ed in largo Detroit. Dallas infatti è riuscita a realizzare ben 43 punti nei secondi dodici minuti di gioco, concedendone solo 28. Prima dell'intervallo, i ragazzi di coach Carlisle sono riusciti ad aprire un super parziale di 17-4, concluso poi da una tripla di Dennis Smith Jr. Questo parziale ha letteralmente tolto fiducia ai Pistons, che al rientro dagli spogliatoi non sono riusciti a reagire, anzi hanno visto incrementare il proprio svantaggio, dopo un terzo periodo da 24-13 di parziale.

A Detroit quindi non sono bastati un Andre Drummond da 11 punti e 13 rimbalzi e l'ottima prova di Anthony Tolliver, che ha fatto registrare 18 punti, tirando con 5-7 dal campo e 4-6 da tre. Alla buona prestazione di Tolliver si è aggiunto anche l'ottimo impatto dalla panchina di Stanley Johnson e Ish Smith, con l'ex Arizona Wildcats che ha realizzato 16 punti, mentre il playmaker ha chiuso la gara con 15 punti, 4 assist ed altrettanti rimbalzi. Ma i tre sono stati troppo soli, ed hanno dovuto sopperire alla grande prestazione offensiva dei padroni di casa.

NEXT GAME - I Dallas Mavericks proveranno ad ottenere il secondo successo di fila nella trasferta dell'American Airlines Arena, contro i rivali dei Miami Heat. Mentre i Detroit Pistons proveranno a rimettersi subito sulla retta via nella sfida contro i New York Knicks, che saranno ospitati alla Little Caesars Arena.

LOS ANGELES CLIPPERS - PHOENIX SUNS 108-95

Proprio come i Dallas Mavericks, tornano alla vittoria dopo tre sconfitte consecutive anche i Los Angeles Clippers di coach Doc Rivers, che nella notte sono riusciti a battere i Phoenix Suns. A splendere, nel successo casalingo, ci ha pensato Austin Rivers. Partito nello starting five, il figlio di Doc non ha deluso le aspettative, mettendo su una prova da 21 punti e 6 assist. Come sempre, a dominare sotto le plance ci ha pensato DeAndre Jordan, con 20 rimbalzi conditi da 12 punti.

Tornata a casa dopo cinque trasferte consecutive - una sola vittoria e quattro sconfitte il bilancio - la squadra di coach Rivers ha firmato la dodicesima vittoria stagionale, sconfiggendo i giovani Phoenix Suns allenati da Jay Triano.

Coach Rivers ha fatto partire in quintetto i due rookie ricchi di esperienza europea C.J. Williams e Jamil Wilson. L'ex Pistoia ha chiuso la gara con 12 punti, mentre l'ala passata per Torino la passata stagione ha terminato con 11 punti ed entrambi si sono guadagnati le parole di elogio dell'allenatore. Dalla panchina, Los Angeles ha potuto usufruire dell'ottimo impatto di Montrezl Harrell, da 11 punti e 6 rimbalzi, e del solito Lou Williams, che ha chiuso con 18 punti, tirando però male (6-18 dal campo).

A Phoenix quindi, non è bastato un T.J. Warren da 22 punti, top scorer della serata, 10 rimbalzi e 4 assist. Ma non solo Warren, infatti coach Triano ha potuto osservare l'ottima prova del rookie Josh Jackson, che ha chiuso con 17 punti ed un Marquese Chriss da 13 punti ed 8 rimbalzi. Ottimo l'impatto dalla panchina di Alex Len. Il centro ucraino, in 18 minuti sul parquet, è riuscito a catturare ben 13 rimbalzi di cui 5 in attacco, scarsa però la sua produzione offensiva, infatti Len ha chiuso la gara con appena quattro punti.

NEXT GAME - I Los Angeles Clippers proveranno a ripetere l'ottima prova dello Staples Center nella difficilissima uscita esterna del Toyota Center, contro gli Houston Rockets di Chris Paul e James Harden. Mentre i Phoenix Suns proveranno subito a rialzarsi nella sfida casalinga contro i Memphis Grizzlies.