Turkish Airlines EuroLeague - Il Cska domina e vince il secondo derby di Mosca in stagione (79-68)

Il Cska, dopo la sconfitta di Atene, torna alla vittoria in Turkish Airlines Euroleague 2017/18 aggiudicandosi il derby di Mosca ai danni dei cugini del Khimki. I russi, tra le mura amiche, partono fortissimo, annullano il tentativo di rientro degli ospiti del terzo quarto e vincono amministrando a fine gara. Ottima prestazione e per Higgins, autore in totale di ventisei punti, tre rimbalzi catturati e due assist. Gli ospiti, nonostante le buone prove di Honeycutt e Todorovic, vanificano un ottimo terzo quarto e perdono la sesta partita europea. Tra le file dei padroni di casa degna di nota anche la prestazione di Kurbanov, con valutazione complessiva di ventotto.

Itoudis schiera Rodriguez in regia con Higgins e Kurbanov sul perimetro. Antonov e Hines completano il quintetto titolare. Risponde coach Bartzokas con Jenkins a guidare la squadra, Gill e Thomas sotto canestro. Esternamente agiscono Anderson e Shved.

Partenza sprint del Cska, in pochi minuti Antonov e Kurbanov infilano sette punti, la prima e unica replica arriva da Jenkins. I padroni di casa giocano meglio e allungano, tra i canestri di Shved e Thomas, Higgins e compagni mettono a referto ancora otto punti. Shved prova a forzare il rientro del Khimki, ma gli uomini di Itoudis difendono bene, sono impeccabili in attacco e a pochi minuti dalla prima sirena sono già sopra in doppia cifra. A fine quarto finalmente gli ospiti trovano il primo convincente break di zero-cinque, con tripla di Gill, e riducono lo scarto a sette punti (23-16).

I primi tre minuti della seconda frazione di gioco sono ancora un assolo del Cska, l’unico a provare una reazione è Todorovic e i rossoblù piazzano un maxi parziale di dodici a due. Nel momento peggiore per gli ospiti Todorovic fa ancora la voce grossa e il Khimki trova un contro break di zero-otto, ossigeno per una difficile rimonta. A fine primo tempo Honeycutt e Kurbanov si sfidano dall’arco, Thomas risponde ai due punti di Rodriguez e i punti di distacco tra le due compagini rimangono dieci, si va all’intervallo lungo sul risultato di 43-33.

Gara equilibrata e poche marcature ad inizio secondo tempo, Shved e Gill spingono il rientro ospite, le risposte arrivano, dall’altra parte, da Higgins e Rodriguez. Gli ospiti ci credono, l’attacco del Cska per qualche minuto li aiuta con scelte sbagliate, Shved e compagni segnano e accorciano fino al meno due. Scossi dall’ulteriore tripla messa a segno da Vialtsev, gli uomini di Itoudis riprendono a segnare e mettono cinque punti di distacco, Monia non molla, infila una bomba dall’arco e ferma il punteggio sul 57-55.

Dopo l’ultimo intervallo riparte fortissimo il Cska, Higgins e compagni stringono le maglie in difesa, puniscono gli ospiti ad ogni cambio di campo e dopo pochissimo sono nuovamente sopra in doppia cifra. Gli uomini del Khimki non riescono più a scuotersi e i padroni di casa dilagano fino al più diciassette. Nel finale, con otto punti segnati in pochi minuti, ci pensa Anderson a rendere meno dura la sconfitta, il match si chiude con la vittoria del Cska per 79-68.