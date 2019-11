NBA - Tegola San Antonio Spurs: Kawhi Leonard fermo a tempo indeterminato

Arriva la tegola per il futuro prossimo, e forse neanche così prossimo, dei San Antonio Spurs in NBA. Un comunicato reso pubblico dalla franchigia texana, infatti, annuncia che Kawhi Leonard, da poco rientrato dopo il lungo infortunio al quadricipite, dovrà fermarsi di nuovo. La cosa che più spaventa i tifosi degli speroni, però, è che lo stop durerà per “un periodo indefinito di tempo”, proprio per curare al meglio, e terminare bene quel processo di riabilitazione che Kawow non era mai riuscito ad assimilare totalmente come suo, il problema di tendinopatia. Ecco la traduzione del comunicato ufficiale, con le parole del General Manager Buford in coda.

I San Antonio Spurs annunciano che l’ala Kawhi Leonard sarà indisponibile per un periodo indefinito di tempo, al fine di continuare il processo di riabilitazione per la tendinopatia al quadricipite destro.



"Kawhi ha fatto progressi significativi e continua a procedere nella riabilitazione, questo è il miglior approccio possibile da qui in avanti nel suo percorso per tornare a giocare’", è stato il commento di RC Buford.

A questo punto, lunghe ombre si allungano sulla stagione di Popovich e della sua banda, già da mesi orfana di un leader carismatico ma soprattutto tecnico che, anche quando è tornato in campo (nove presenze da 23 minuti di media per lui in stagione) non è sembrato affatto al meglio delle proprie forze, soprattutto in fase di ripiegamento e negli scivolamenti difensivi. Sostituirlo è praticamente impossibile, anche se Pop sta sperimentando diverse rotazioni diverse. A questo punto, anche se i tempi di recupero dovessero attestarsi attorno al paio di mesi (come si augurano tutti gli appassionati di pallacanestro) all’hawaiano servirà uno sprint non indifferente di preparazione, in primavera, per arrivare competitivo a guidare i suoi Spurs ai playoffs. Altrimenti, la post-season rischia di essere poco più di una gita fuori porta per Manu Ginobili e compagni.