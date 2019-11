NBA - Vittoria esterna per i Wizards contro i Pistons; bene anche i Grizzlies che passano l'esame Kings

DETROIT PISTONS - WASHINGTON WIZARDS 112-122

Alla Little Caesars Arena, i Washington Wizards tornano alla vittoria superando in trasferta i Detroit Pistons. Successo arrivato anche grazie alla grande abilità dei Wizards nel convertire gran parte dei tiri non contestati, ma soprattutto grazie ad un terzo periodo dove la squadra della capitale vedeva una vasca da bagno al posto del canestro e nei dodici minuti è riuscita a realizzare ben 45 punti, riuscendo ad arrivare più volte ad un vantaggio di venti punti. Protagonisti assoluti dell'incontro sono stati Bradley Beal e Kelly Oubre Jr. Infatti sia il prodotto dei Florida Gators che quello dei Kansas Jayhawks hanno messo a referto 26 punti. Benissimo anche John Wall, che ha svolto alla perfezione il compito di mettere in ritmo i propri tiratori, chiudendo la serata con 16 punti, conditi da 11 assist. Nello spettacolare terzo quarto, Washington ha tirato con 16-20 dal campo, ma soprattutto con un 6-8 da dietro la linea dei tre punti.

Ma non è stata facile per i Wizards. Infatti Detroit dopo esser stata sotto di venti punti nella quarta frazione di gioco (83-63), ha avuto la forza di rimontare fino al meno quattro, sul 104-100. Ma a spegnere ogni sogno di rimonta della squadra di coach Stan Van Gundy ci ha pensato la tripla di John Wall, che ha chiuso anticipatamente la contesa.

Così a niente è servita la prova dominante sotto ai tabelloni di Andre Drummond. Il centrone dei Pistons infatti è riuscito a chiudere a 14 punti, 21 rimbalzi ed addirittura 8 assist. Una partita che si annunciava calda, dato che entrambe le squadre venivano da un periodo nero, con i Wizards che mercoledì erano usciti sconfitti di 24 punti in North Carolina, contro gli Charlotte Hornets, e che nel primo quarto della gara contro Detroit è riuscita ad andare sotto addirittura di quindici punti, trovando però la forza di rimontare.

NEXT GAME - I Detroit Pistons adesso sono a quattro sconfitte consecutive. La truppa di coach Van Gundy farà di tutto per tornare al successo nella prossima gara contro i Brooklyn Nets, partita che si svolgerà proprio in Michigan alla Little Caesars Arena. Mentre i Washington Wizards proveranno ad inanellare il secondo successo consecutivo nella partita in trasferta all'American Airlines Center contro i Dallas Mavericks.

MEMPHIS GRIZZLIES - SACRAMENTO KINGS 106-88

Nel ritorno di Zach Randolph in città, celebrato in degna maniera dai Memphis Grizzlies e dai suoi fan, che hanno dedicato al numero 50 una standing ovation infinita, la squadra di casa è risucita a conquistare un'importantissimo successo casalingo contro i Sacramento Kings, con la franchigia californiana che trova la settima sconfitta consecutiva in trasferta.

A guidare Memphis alla vittoria ci hanno pensato Dillon Brooks e l'ex della gara col dente avvelenato, Ben McLemore. Il rookie scuola Oregon Ducks, ancora una volta titolare, è riuscito a metter su una prova da 22 punti, con 8-13 dal campo, 3 rimbalzi e tre palle rubate. McLemore, invece, ha avuto un ottimo impatto dalla panchina, riuscendo a realizzare 21 punti 2 rimbalzi ed altrettanti assist in 27 minuti sul parquet.

Mentre i Grizzlies hanno celebrato Randolph, i Sacramento Kings non hanno avuto modo di celebrare, con la squadra di coach Dave Joerger sotto di tredici punti già alla fine del primo quarto. A rimettere in corsa Sacramento ci ha pensato l'attacco dei Grizzlies che nel secondo quarto ha realizzato solo dieci punti, così i Kings sono riusciti a chiudere in perfetta parità i primi due quarti (40-40). Ma più o meno finisce nel primo tempo la partita dei Kings che nel secondo non riesce mai a rientrare in partita con gli ultimi due quarto chiusi con uno scarto di otto e dieci punti.

A nulla servono i 16 punti del rookie De'Aaron Fox, i 15 di Bogdan Bogdanovic, ma soprattutto i 15 punti dalla panchina di Vince Carter con un fantastico 5-6 da dietro la linea dei tre punti. A chiudere in anticipo la gara, infatti, ci ha pensato il parziale di 22-7 inflitto dai Grizzlies.

NEXT GAME - I Memphis Grizzlies, in gran forma e alla loro terza vittoria consecutiva, proveranno a conquistare il quarto successo di fila nella trasferta dello Smoothie King Center, contro i New Orleans Pelicans di DeMarcus Cousins ed Anthony Davis. Totalmente opposta è la tendenza dei Sacramento Kings, che adesso sono a sette sconfitte consecutive. Così la franchigia californiana tenterà il ritorno al successo nella sfida in trasferta contro gli Charlotte Hornets.