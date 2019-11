NBA - Continua il momento nero dei Cavs, sconfitti anche dai Magic; vittoria casalinga per gli Hawks

ORLANDO MAGIC - CLEVELAND CAVALIERS 116-98

Continua il momento nero dei Cleveland Cavaliers, che nella notte cadono anche sul campo degli Orlando Magic. Una partita più che strana quella dei Cavs, i quali hanno dominato per tutto il primo tempo, mentre al rientro dagli spogliatoi si sono sciolti come neve al sole facendosi recuperare la bellezza di ventuno punti consegnando nelle mani di Orlando una partita che sembrava essere già in mano a LeBron James e compagni. Cresce ancora di più il malcontento in casa Cavaliers, che nelle ultime cinque sconfitte hanno dimostrato una difesa più che perforabile.

Imbarazzante il dato che vede i Cavaliers autori di soli trentuno punti realizzati nel secondo tempo, meno addirittura dei punti realizzati nel primo quarto dove Cleveland era riuscita a metterne a referto quarantatrè. Nelle ultime cinque sconfitte ha subito la media 122.4 punti. nonostante le evidenti difficoltà, LeBron a fine gara ha dichiarato di non voler abbandonare i compagni, nemmeno dopo la quattordicesima sconfitta nelle ultime ventuno gare.

D'altra parte arriva una vittoria più che sorprendente da parte dei Magic, che recuperano in grande stile ventuno punti di scarto guidati da un Jonathon Simmons in serata di grazia. L'ex ala dei San Antonio Spurs è riuscito a mettere a referto 34 punti, ventidue dei quali realizzati nel solo terzo quarto. Così grazie alla sua grande performance, Orlando interrompe una striscia negativa di sette sconfitte casalinghe contro i Cleveland Cavaliers. A fare fiducia ai Magic è stato il realizzare i primi dieci tiri del secondo tempo, ciò li ha guidati ad una straordinaria rimonta che gli ha consegnato la seconda vittoria consecutiva, evento che non accadeva dal mese di novembre.

NEXT GAME - I Cleveland Cavaliers nel prossimo incontro affronteranno ospiteranno i Milwaukee Bucks di Giannis Antetokounmpo alla Quicken Loans Arena; sarà interessante vedere se qualcosa si muoverà sotto il punto di vista delle trade prima della gara. Gli Orlando Magic proveranno a conquistare la terza vittoria consecutiva nella sfida casalinga dell'Amway Center contro gli Atlanta Hawks.

ATLANTA HAWKS - MEMPHIS GRIZZLIES 108-82

Seconda vittoria consecutiva anche per gli Atlanta Hawks, che nella notte battono i Memphis Grizzlies tra le mura amiche della Philips Arena. Vittoria schiacciante quella degli Hawks, uno dei pochi successi convincenti ottenuti durante questa stagione. A guidare Atlanta ci hanno pensato i 22 punti del playmaker tedesco Dennis Schroder, i quali hanno condannato i Grizzlies alla quarta sconfitta consecutiva. Altra prova positiva, inoltre, per il rookie John Collins, che ha chiuso in doppia doppia con 15 punti e 10 rimbalzi.

Nella notte è stato devastante sia l'attacco che la difesa di coach Mike Budenholzer, che ad un certo punto della gara si è trovato avanti di ben trentaquattro punti riuscendo addirittura a concedere ai suoi titolarissimi un po' di riposo negli ultimi minuti del match. Nonostante le due vittorie consecutive, però, gli Hawks rimangono incollati all'ultima piazza della Eastern Conference.

Pochissimo da sorridere per coach J.B. Bickerstaff, il quale non ha visto niente di positivo dalla prova dei propri ragazzi. Il coach dei Grizzlies ha perso le staffe già dopo il primo minuto della gara, dove vedendo il poco impegno dei suoi ha prontamente chiamato subito il primo timeout del match. A fine gara anche Marc Gasol ha dichiarato di non essere felice della sua prova e di quella dei suoi compagni. Le uniche note positive dal punto di vista realizzativo per Memphis sono i 13 punti di Mario Chalmers ed i 12 punti del rookie Dillon Brooks che sta dimostrando la sua capacità di riuscire a tirare con ottime percentuali.

NEXT GAME - Nel prossimo incontro gli Atlanta Hawks voleranno in Florida per sfidare gli Orlando Magic all'Amway Center. Con una vittoria gli Hawks riuscirebbero a scrollarsi di dosso l'ultimo posto della Eastern Conference. IMemphis Grizzlies torneranno al FedEx Forum, dove ospiteranno gli Utah Jazz e proveranno a cacciare via la serie negativa di quattro sconfitte consecutive.