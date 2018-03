NBA, Portland in scioltezza sui Kings. Colpo Clippers a Denver

Quarta vittoria consecutiva per i Portland Trail Blazers di Terry Stotts, che sul parquet amico del Moda Center battono i Sacramento Kings di Dave Jorger e consolidano la loro posizione playoff nella Western Conference. In quest'ottica, successo fondamentale dei Los Angeles Clippers di Doc Rivers al Pepsi Center di Denver contro i Nuggets di Mike Malone: ospiti che rimontano e sorpassano nel quarto quarto.

Portland Trail Blazers - Sacramento Kings 116-99

Al Moda Center coach Jorger ritrova Zach Randolph in quintetto, ma l'avvio è tutto dei Blazers, che fanno segnare un 8-0 di parziale con Damian Lillard e Mo Harkless. Il primo quarto del nativo di Oakland è fantastico, tra triple e penetrazioni al ferro a tutta velocità. Ai Kings non bastano un paio di squilli di Bogdan Bogdanovic, Justin Jackson e De'Aaron Fox per contenere il disavanzo in singola cifra di svantaggio. Anche Aminu e Nurkic partecipano al festival dei canestri del primo quarto, chiuso da altri cinque punti di Lillard per il 36-26. Sacramento prova comunque a reagire, prima con le giocate di forza di Willy Cauley-Stein, poi con l'impatto dalla panchina di Vince Carter e Skal Labissiere, ma dall'altra parte Shabazz Napier imita Lillard, con Zach Collins ed Ed Davis produttivi sotto canestro. I californiani rischiano di andare a fondo sotto i colpi di Jusuf Nurkic e Mo Harkless, rientrando in qualche modo in carreggiata nel finale di tempo con Zach Randolph (66-53 all'intervallo lungo). Alla ripresa delle operazioni i Blazers staccano la spina, consentono ancora a Randolph e a De'Aaron Fox di accorciare le distanze, fino ad arrivare al -7 con Cauley-Stein: qui Damian Lillard suona nuovamente la carica, trova la collaborazione di C.J. McCollum e di Al-Farouq Aminu, a segno dall'arco, e ricaccia indietro i californiani. L'inizio del quarto quarto spegne le speranze ospiti, perchè ancora Ed Davis e Zach Collins non sbagliano sotto canestro, poi McCollum e Napier archiviano la pratica, mentre Lillard rientra e continua a dare spettacolo. Ai Kings non bastano le prodezze di Vince Carter e i lampi di Mason e Randolph: Portland vince con agio, concedendosi gli ultimi tre minuti di garbage time, in cui Shabazz Napier migliora i suoi numeri.

Portland Trail Blazers (35-26). Punti: Lillard 26, Napier 20, Nurkic 17, Aminu 13, McCollum 11, Harkless 10. Rimbalzi: Davis 12. Assist: Lillard 12.

Sacramento Kings (18-43). Punti: Randolph 20, Cauley-Stein 17, Bogdanovic 14, Fox 13, Carter 10. Rimbalzi: Cauley-Stein 10. Assist: Fox 8.

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers 120-122

C'è Wesley Johnson in quintetto per l'infortunato Danilo Gallinari in casa Clips, con Teodosic che parte dalla panchina per lasciar spazio a Wallace. I Nuggets ritrovano invece Paul Millsap (anche lui rientra dalla panchina) dopo l'infortunio al polso ma partono piano, consentendo ad Austin Rivers e a Tobias Harris di trovare il primo allungo ospite. Denver esce poi alla distanza, trascinata dalla voglia e dalle triple di Will Barton e di Wilson Chandler, con Gary Harris sempre presente. Paul Millsap rientra e segna subito sette punti in un lampo, e il primo quarto si conclude sul 33-24. I Nuggets vanno a ondate, trovano Mason Plumlee sempre pronto sotto canestro contro un Jordan svagato e sembrano poter controllare la partita, ma i Clippers rispondono con Teodosic, Harris e con l'energia di Montrezl Harrell. Intanto Lou Williams inizia a carburare in uscita dalla panchina, con Tyrone Wallace sempre attivissimo sui due lati del campo. Barton e Chandler continuano a segnare, e all'intervallo lungo il punteggio è di 58-52. Alla ripresa delle operazioni i padroni di casa allungano decisi: Nikola Jokic inizia a dominare, sia con il tiro in sospensione che con le giocate sotto il tabellone, Jamal Murray e Gary Harris aggiungono punti, e i Clips si ritrovano sotto di una quindicina di lunghezze. Qui Lou Williams inizia a segnare con la solita continuità, e Boban Marjanovic sfrutta al meglio i minuti che gli concede Doc Rivers. Il lungo serbo è dominante sotto canestro, con Montrezl Harrell forma una coppia che Denver non riesce a contenere, per il sorpasso Clippers, che provano a volare via con Milos Teodosic, Wallace e ancora con Sweet Lou. Finale palpitante, perchè Gary Harris e Jamal Murray riportano sotto i padroni di casa, fino al 120-122 dell'ultimo possesso (qualche libero di troppo) sbagliato dai Clips: qui proprio Murray sbatte contro Harrell, che regala la vittoria ai californiani.

Denver Nuggets (33-28). Punti: Harris 23, Barton 18, Chandler, Jokic e Murray 18, Plumlee 10. Rimbalzi: Plumlee 9. Assist: Chandler 6.

L.A. Clippers (32-27). Punti: Williams 25, Marjanovic 18, Rivers 17, Wallace 16, Harrell 15, Teodosic 11. Rimbalzi: Jordan 9. Assist: Williams 6.