Turkish Airlines Euroleague - Abalde trascina Valencia alla vittoria contro Bamberg (86-70)

Il Valencia era chiamato a vincere dopo la disfatta del turno precedente contro l'Olympiakos e gli uomini di Vidorreta non hanno tradito le attese, infatti gli spagnoli si sono resi autori di una prestazione fantastica grazie alla quale hanno superato i teutonici del Brose Bamberg con il punteggio di 86-70. Un risultato che va pienamente a rappresentare l'andamento della partita, infatti i padroni di casa conducono a lungo il match, ma nonostante ciò non riescono a scrollarsi di dosso gli avversari che mantengono in equilibrio la sfida fino alla sirena del terzo quarto, dopo il quale gli iberici si scatenano non lasciando scampo ai tedeschi. Un successo raggiunto anche grazie alle scelte adoperate da coach Vidorreta ad inizio match, infatti il tecnico spagnolo per non correre rischi ha preferito affidarsi ai suoi uomini migliori, ovvero: Thomas, Abalde, Dubljevic, Martinez e San Emeterio. Dall'altra parte Kantzouris ha preferito opporsi con Hickman, Wright, Zisis, Rubit e Radosevic, ma nessuno di questi è riuscito a mettere in difficoltà la squadra valenciana, la quale può così festeggiare la nona vittoria in questa competizione. Un torneo che vedrà le due squadre opporsi nel prossimo turno rispettivamente a Baskonia (Valencia) ed Olympiakos (Brose Bamberg).

Valencia apre la partita con un parziale di 8-0 firmato da Martinez ed Abalde con due piazzati consecutivi, susseguiti dalla tripla di San Emeterio ed ai liberi di Thomas. Un break fermato dal Bamberg grazie a Rubit, il quale va a segno con un bel tiro dalla media distanza, reso inefficace dalla tripla realizzata da Dubljevic. La realizzazione del centro montenegrino spinge Kantzouris a chiamare il time-out, dopo il quale Valencia continua a segnare con Dubljevic, il quale si rende autore di un nuovo canestro da oltre l'arco. Al n.14 balcanico risponde Wright con un tiro dal perimetro, che viene reso inefficace dal canestro da oltre l'arco realizzato da Martinez. Alla guardia spagnola replica Nikolic con un piazzato, reso vano dal successo tiro da dentro l'area realizzato da Thomas. Il canestro dell'ala georgiana chiude la prima frazione di gioco sul punteggio di 28-11 in favore dei padroni di casa.

Valenciani che ad inizio di seconda frazione subiscono il parziale di 5-0 firmato da Daniel Hackett, al quale risponde subito Doornekamp con un buon tiro dalla media distanza. Nonostante ciò Vidorreta decide di chiamare il time-out, per migliorare le marcature difensive dei suoi, che però subiscono alla ripresa del gioco la rimonta teutonica originata dalla stoppata rifilata da Musli a Dubljevic. Il centro montenegrino riesce poi a riscattarsi servendo l'assist per la tripla del +8 (35-27) firmata da San Emeterio. La realizzazione dell'ala spagnola non convince Vidorreta, il quale decide di chiamare nuovamente time-out, dopo il quale Musli accorcia le distanze andando a segno con due liberi. Due tiri dalla lunetta che valgono il 37-34 di fine primo tempo, con i padroni di casa che vanno dunque al lungo riposo avanti di tre lunghezze.

Un distacco immediatamente accorciato da Musli con un piazzato, reso inefficace dai liberi messi a segno da Green, al quale risponde Wright con la tripla della parità (39-39). Una situazione di equilibrio che dura fino al tiro dalla media distanza messo a segno da Rubit, al quale replica Dubljevic con una nuova tripla. Una realizzazione ulteriormente avvalorata dal canestro da oltre l'arco siglato da San Emeterio, al quale risponde Lo con un tiro dal perimetro, reso poi inefficace dalla realizzazione da oltre i 6.75 metri di Sastre. L'ala iberica si rende poi protagonista di un bellissimo passaggio per la tripla messa a segno da Martinez, il quale riporta i suoi a distanza di sicurezza (57-48). Un distacco non gradito da Kantzouris, il quale chiama il time-out, dopo il quale Doornekamp si rende autore di eccessive proteste nei confronti della terna arbitrale, la quale lo punisce con un tecnico, che porta in lunetta Radosevic, il quale non sbaglia. Una realizzazione successivamente avvalorata dai liberi di Wright, il quale riporta i suoi a sole cinque lunghezze di svantaggio (59-54). Un distacco ritenuto esiguo da Vidorreta, che decide per questo di chiamare il time-out, dopo il quale va a segno Abalde dalla lunetta. L'ala spagnola del Valencia chiude la terza frazione di gioco sul punteggio di 60-54.

Un parziale subito incrementato ad inizio di ultima frazione dai padroni di casa con un break di 8-0 firmato dal piazzato di Williams e dalle triple di Abalde e Doornekamp. Il Bamberg risponde solamente dopo due minuti di gioco con Hackett, il quale va a segno con un piazzato, reso immediatamente inefficace dalla tripla messa a segno da Abalde. L'ala valenciana si rende poi protagonista di un assist pregevole per il canestro da oltre l'arco realizzato da San Emeterio, il quale porta i suoi sulle sedici lunghezze di vantaggio (76-60). Un distacco ulteriormente rimpinguato da Dubljevic con un tiro dal perimetro, reso vano dalla tripla siglata da Nikolic. Alla guardia slovena del Bamberg risponde Abalde con un canestro da oltre i 6.75 metri, ma i teutonici non demordono e replicano con il piazzato di Musli. Il centro serbo del Brose va poi a segno con due liberi, che servono solamente ad attenuare il passivo, infatti la partita si conclude con la vittoria dei padroni di casa per 86-70.