NBA: i Raptors sbancano Washington, vittoria esterna per i Pacers a Milwaukee

Washington Wizards vs Toronto Raptors 95-102

Partita emozionante tra due delle squadre più entusiasmanti della eastern conference che si sono date battaglia alla Capital One Arena di Washington, per una sfida che precede un possibile confronto in post season. Buon inizio dei padroni di casa con Gortat che prima conclude e successivamente serve l’assist a Beal per la tripla. Gara in controllo di Washington nei primi minuti, con i Wizards che allungano con le bombe di Morris e Beal. DeRozan limita i danni sul finale del quarto che vede Washington avanti di otto lunghezze. Inizio di secondo quarto molto diverso per gli ospiti, accesi da VanVleet e Nogueira ai quali prova a rispondere Oubre. Miles ribadisce le intenzioni di rimonta degli ospiti con la tripla in uscita dai blocchi per un parziale che riporta Toronto a contatto, fino al sorpasso ad opera di Valanciunas. Il quintetto di casa accusa il colpo, ma prova a rimanere in partita con Porter e Beal. Toronto mantiene il vantaggio sul finire del primo tempo con Ibaka e Derozan a guidare la squadra.

Stesso copione anche per l’inizio del terzo quarto dove Toronto prova ad allungare con le triple di Lowry e Valanciunas, non riuscendo tuttavia nella fuga grazie agli sforzi di Morris e Porter. Washington aumenta l’intensità difensiva e il ritmo partita trovando molti punti in transizione con Beal e Satoransky che guidano la loro squadra ad una insperata rimonta, concretizzata da sei punti consecutivi di Porter. Miles si accende per Toronto e con due triple consecutive riporta in vantaggio gli ospiti in una fase della partita molto divertente che vede le sorti di essa ancora apertissime al termine del terzo quarto. Miles rimane caldissimo anche nell’ultimo quarto di gioco, ma i padroni di casa non demordono e con Mahinmi rimangono nella contesa. Beal prova a guidare Washington al parziale, ma Miles continua a bombardare dalla lunga e mantiene in quota Toronto che successivamente trova il vantaggio con un paio di combinazioni tra DeRozan e Pöltl. Miles non riesce a sbagliare e DeRozan lo segue a ruota per un allungo degli ospiti negli ultimi secondi che chiude definitivamente i giochi tra due squadre che hanno offerto un gran spettacolo.

Wizards: Porter 24, Beal 23, Morris 15, Satoransky 10, Gortat 8

Raptors: DeRozan 23, Miles 20, Van Vleet e Valanciunas 12, Lowry 10

Milwawkee Bucks vs Indiana Pacers 96-103

Sconfitta casalinga, la quarta consecutiva, per i Milwaukee Bucks che, a causa di un secondo tempo non all’altezza del primo, vengono sconfitti dagli Indiana Pacers. Pregevole inizio per i padroni di casa che con Henson e Antetokounmpo viaggiano su ottimi binari nei primi minuti guadagnandosi subito il vantaggio. Buon approccio difensivo dei cervi che limitano bene nei primi minuti l’attacco Pacers che per sopravvivere ha bisogno di prodezze dai vari Turner e Oladipo. Middleton si carica sulle spalle l’attacco e con un paio di canestri mantiene in vantaggio i padroni di casa nonostante una crescita dell’attacco ospite, seguito da Antetokounmpo che alla bomba in attacco fa seguire una presenza intimidatoria in difesa che produce non pochi problemi ai Pacers, bisognosi di punti nel pitturato, per un primo quarto che vede i Bucks avanti di sole tre lunghezze. All’inizio del secondo anche Parker si iscrive al festival della stoppata per Milwaukee, alla quale fa seguire la tripla del +4. A ruota un parziale Pacers che porta in vantaggio gli ospiti, immediatamente recuperato dalla tripla del pareggio di Antetokounmpo. Joseph da un lato e Terry dall’altro mantengono la partita sui binari dell’equilibrio. Indiana comincia a correre, supportata da un'ottima difesa, conclude transizioni con Turner e Young, ma Milwaukee resiste con la scorribanda di Bledsoe che trova Terry per la tripla del + 1 al termine di un primo tempo di livello.

Bell'inizio di secondo tempo per i padroni di casa che prima rubano palla con Terry e successivamente infilano la tripla del +4 con Middleton. Indiana resiste, trovando in Oladipo il proprio leader in attacco, ma anche nella propria metà campo dove i Pacers aumentano l’intensità e fanno sudare ogni possesso ai Bucks. Milwaukee sopravvive di prodezze individuali, mentre gli ospiti conducono bene le transizioni e dopo pochi minuti trovano il vantaggio, con il solito Oladipo a mostrare la via e Joseph che continua ad essere una sentenza dalla lunga distanza. Middleton rimane la principale soluzione offensiva per Milwaukee, ma Indiana risponde di squadra con Stephenson che infila due jumper consecutivi per un parziale dei Pacers di 21-5 che vale la doppia cifra di vantaggio per gli ospiti al termine del terzo quarto. Indiana gioca divinamente in attacco facendo girare il pallone e trovando l’uomo libero, che sia nel pitturato o dietro l’arco dei tre punti. Sabonis è una presenza costante sotto le plance e regala punti preziosi agli ospiti, con Milwaukee che invece prova a risalire spinta da Parker e Antetokounmpo. Middleton si accende nuovamente riportando la propria squadra sotto la doppia cifra di svantaggio, ma Oladipo compie due prodezze consecutive che spengono le speranze di rimonta dei Bucks che si devono arrendere a dei notevolissimi Pacers.

Bucks: Middleton 30, Antetokounmpo 24, Bledsoe 15, Parker 11, Henson e Terry 6

Pacers: Oladipo 21, Stephenson 16, Bogdanovic 14, Turner 13, Joseph 12, Young 10