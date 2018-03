Legabasket Serie A, Gudaitis e Kuzminskas guidano alla vittoria Milano: 116-93 su Sassari

Google Plus

Dopo il disastroso epilogo della Coppa Italia torna il campionato con Milano che vince, anzi stravince contro la Dinamo Sassari, 116-93.

Un risultato pesante, maturato già a fine secondo quarto. Sassari ci prova, ma l'Olimpia, dopo la vittoria contro l'Efes, vince nuovamente. Bene tutti i biancorossi con Gudaitis e Kuzminskas sugli scudi (16 e 17 punti).

CURTIS JERRELS EA7 MILANO - BANCO DI SARDEGNA SASSARI LEGABASKET SERIE A MILANO, 04/03/2018 Foto CIAMILLO

Quintetti:

EA7 Milano: Cinciarini, Goudelock, Micov, Kuzminskas.

Dinamo Sassari: Spissu, Planinic, Jones Bamforth, Polonara.

LA PARTITA

Milano parte molto bene e guidata dal proprio lungo Tarczewski 10-1 costringe Pasquini al time out solamente dopo tre minuti di gioco.

Sassari prova a sbloccarsi, ma l'Olimpia con le triple di Kuzminskas e la buon difesa dall'altra parte del campo vola sul più 12 (25-13). Sul finire del quarto i biancoblu passano a zona e rosicchiano qualche punto, ma i padroni di casa chiudono avanti dopo i primi 10 minuti di gioco 32-23. 10 punti di Kuzminskas, per Sassari invece 9 quelli di Bostic.

Tarczewski Kaleb EA7 Olimpia Milano - Dinamo Banco di Sardegna Sassari Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 04/03/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

Ad inizio secondo quarto Sassari piazza 9-2 di parziale (tre triple ndr) e si riavvicina costringendo questa volta Pianigiani a chiamare minuto (34-32). La Dinamo è in fiducia e va avanti anche nel punteggio per la prima volta nella partita(34-35).

L'Olimpia però non si scompone e con pazienza torna a segnare. Jerrells e Bertans guidano la rimonta e fanno sì che i biancorossi ritornano avanti nel risultato, 51-42. Sul finire del primo tempo Milano allunga ancora e va negli spogliatoi sopra di 15 lunghezze, 60-45. Goudelock 13 punti, invece per gli ospiti spicca Bostic con 14.

Jerrells Curis EA7 Olimpia Milano - Dinamo Banco di Sardegna Sassari Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 04/03/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

Sassari, anche ad inizio terzo quarto, ripropone la zona in difesa, ma l'Olimpia riesce ad attaccarla senza grossi problemi con Gudaitis e vola fino al massimo vantaggio 71-51.

I due lituani in campo, ovvero il lungo e Kuzminskas, continuano a trovare la via del canestro e portano le scarpette rosse sopra di 22 lunghezze costringendo Pasquini a chiamare nuovamente time out (84-62). Milano dilaga sul finire di quarto: il tabellone, dopo 30 minuti di gioco, recita 91-64.

Mindaugas Kuzminskas EA7 Olimpia Milano - Dinamo Banco di Sardegna Sassari Legabasket Serie A 2017/18 Milano, 04/03/2018 Foto MarcoBrondi / Ciamillo-Castoria

L'ultimo quarto serve solamente a fissare il risultato. Pianigiani inserisce il secondo quintetto con Sassari che accorcia. Finisce 116-93 in favore dei padroni di casa