Legabasket: disastro Avellino, Cantù ringrazia

Incredibile vittoria di Cantù, o incredibile frittata di Avellino. Al PalaDesio la Red October strappa il seccesso sfruttando, negli ultimi secondi, 2 rimesse in cui Avellino sbaglia tutto. Nella prima, a 6 secondi dal termine e con 1 punto di vantaggio, gli irpini non riescono a servire un proprio giocatore e lanciano il contropiede che porta Culpepper a siglare i liberi del sorpasso. Nella seconda, con meno di 2 secondi da giocare, Avellino non riesce a costruire un tiro. Cantù, a lungo avanti grazie alle percentuali da oltre l'arco, vince comunque con merito una partita giocata per molti fasi in 5vs1, col solo Fesenko in grado di opporre resistenza (anzi, senza che Cantù fosse in grado di contrastare il centro ucraino). Con Rich tenuto a 7/17 al tiro, Filloy per molti minuti latitante, Avellino paga ancora una volta il contributo nullo di Fitipaldo. Per Cantù, determinante l'asse play-pivot, con Smith e Thomas autori di 36 punti con 8 triple.

Primo quarto Difese attente e attacchi statici tengono basso il punteggio. La partita si accende a metà primo quarto: dopo una tripla di Thomas, Rich realizza una tripla e con una schiacciata in contropiede porta i suoi a +3 (8-11). Ellis fa il suo esordio in Italia con una palla persa, dalla panchina di Avellino si alza invece Scrubb, subito produttivo (12-15). Parrillo guida il sorpasso a suon di triple, poi Zerini dalla lunetta firma gli ultimi 2 punti del quarto (18-19).

Secondo quarto Zerini mette a segno una tripla, ma l'attacco di Avellino non gira e Cantù, in contropiede, va a nozze (24-22). La Sidigas si incaponisce nel tiro da 3 (1/4), fino a quando l'ingresso di Fesenko le permette soluzioni migliori e più redditizie, ma le percentuali da 3 di Cantù, a segno con Culpepper e Cournooh, tengono la gara in equilibrio. Cantù accelera con Smith, che mette a segno due triple, poi Culpepper sigla il +9 (39-30) e obbliga Sacripanti al time out. Smith è irrefrenabile e infila la terza tripla, poi però commette un antisportivo su un contropiede di Wells, e gli irpini rosicchiano qualche punto (42-34). Cantù ha una frenata nella parte finale del quarto, ma Avellino, complici un paio di erroracci di Leunen e l'1/4 ai liberi di Fesenko, chiude a -8 (43-35). Cantù ha il 50% da 3 (7/14), fondamentale in cui Avellino arranca (2/12), così come ai liberi (5/10). Smith è a quota 12, Fesenko a 9 ma con 1/5 ai liberi.

Terzo quarto Cantù continua a bucare la retina da oltre l'arco con Thomas, Smith e Chappell e tocca il +11 (52-41). Avellino guadagna extrapossessi con Fesenko, trova 5 punti con Filloy, ma Cantù da 3 non sbaglia mai e va a segno anche con Culpepper (55-44). Pur perdendo Filloy, che commette il terzo fallo, Avellino reagisce prendendo il dominio dei rimbalzi (ottimo Scrubb sotto il canestro di Cantù), mette freno all'attacco di Cantù con la zone 2-3, e sorpassa con un parziale di 14-2 (57-58). Cantù torna a colpire con Smith, Ellis mette in mostra buoni numeri, ma Fesenko continua a fare ciò che vuole (15+10), e Avellino pareggia allo scadere con 2 liberi di Wells (64-64).

Ultimo quarto Avellino non trova la via del canestro per oltre 3 minuti, Cantù con Ellis torna a +4 (68-64). Col ritorno di Filloy e Fesenko, la Sidigas rimette a posto l'attacco e sorpassa con 4 punti di Rich (68-70) poi, dopo un canestro di Cournooh, una tripla di Leunen spinge Sodini al secondo timeout (70-73). La Red October riparte sull'asse Thomas-Burns, sfrutta le troppe perse di Avellino, e con una tripla di Thomas si riporta in vantaggio (77-75). Sacripanti chiama timeout, e la Sidigas ne esce con una tripla di Filloy. Cantù fallisce un paio di triple ben costruite, Avellino allunga con una schiacciata di Wells (77-80). Burns non ha fortuna nell'entrata contro Fesenko, Avellino fallisce il possesso per mettere una seria ipoteca sulla partita, e Thomas riduce a 29 secondi dal termine. Cantù non ha le idee chiare su come gestire l'ultima difesa, e impiega 20 secondi per commettere i 3 falli necessari a raggiungere il bonus. A 8 secondi dal termine, in lunetta va Rich, che fa 2/2 (79-82). Avellino commette fallo e manda Culpepper in lunetta a 6 secondi dal termine, 2/2. Avellino gestisce malissimo l'ultima rimonta, Thomas conquista palla e lancia Culpepper, fermato fallosamente da Leunen. 2/2, Cantù a +1 con meno di 2 secondi da giocare. L'ultima rimessa di Avellino è quasi peggiore della precedente, Cantù strappa la vittoria.