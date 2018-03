Legabasket: risultati e tabellini della ventesima giornata

In attesa del posticipo che vedrà impegnata Brescia contro Brindisi, la ventesima giornata del campionato di Serie A vede il duopolio Venezia-Milano staccare Avellino. Grazie a una prodezza sulla sirena di Austin Daye, Venezia batte Bologna (priva di Alessandro Gentile) e agguanta l'Olimpia, che nel pomeriggio aveva strapazzato Sassari. Con una gestione disastrosa delle rimesse negli ultimi 6 secondi, Avellino regala la partita a Cantù, trascinata da Jamie Smith e Charles Thomas. In chiave playoff, vittorie preziose per Cremona e Trento. In vista dello spareggio tra Pesaro (deludente il ritorno di Rotnei Clarke) e Capo d'Orlando, entrambe sconfitte rispettivamente da Cremona e Torino, in coda sorride soltanto Pistoia, che con un ventello di McGee regola Varese.



Grissin Bon Reggio Emilia - Dolomiti Energia Trentino 68-82 (!1-27, 19-15, 26-21, 12-19)

Mussini (0/1 da 3), J. Wright 17 (6/9, 1/2, 2/4), Bonacini, Candi 10 (1/1, 2/4, 2/2), Della Valle 18 (5/9, 1/6, 5/6), White 2 (1/4, 0/4), Reynolds 10 (5/9, 0/2 ai liberi), C. Wright 8 84/10, 0/3), Cervi 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Llompart (0/3, 0/2), De Vico

Franke 7 (2/6, 1/1), Sutton 7 (2/6, 1/3, 0/6), Silins 4 (1/3, 0/3, 2/2), Forray 10 (3/5, 1/5, 1/2), Flaccadori 9 (3/8, 0/4, 3/5), Gomes 11 (1/2, 3/5), Hogue 12 (5/6, 2/3 ai liberi), 10 rimbalzi, Shields 22 89/16, 0/2, 4/5)

Red October Cantù - Sidigas Avellino 83-82 (18-19, 25-16, 21-29, 19-18

Culpepper 11 (2/2, 1/6, 4/4), Smith 20 (2/6, 4/6, 4/4), Thomas 16 (2/6, 4/5), Burns 8 (2/4, 1/3, 1/1), Chappell 7 (2/6, 1/3), Cournooh 10 (2/5, 1/3, 3/4), Parrillo 3 (1/1 da 3), Ellis 8 (4/5, 0/2)

Scrubb 12 (5/6, 0/2, 2/2), Wells 14 (5/9, 0/2, 4/5), Rich 18 (6/11, 1/6, 3/3), Filloy 13 (2/5, 3/5), Fesenko 15 (7/9, 1/5 ai liberi), 14 rimbalzi, Fitipaldo 2 (1/5, 0/2), Zerini 5 (0/2, 1/3, 2/29, Leunen 3 (1/2 a 3)

EA7 Emporio Armani Milano - Banco di Sardegna Sassari 116-93 (32-23, 28-22, 31-19, 25-29)

Goudelock 19 (3/6, 4/5, 1/1), Micov 12 (3/3, 2/2, 0/1), Bortolani, Pascolo 4 (2/2), Tarczewski 16 (6/7, 1/1, 1/1), Kuzminskas 16 (1/4, 3/5, 5/6), Cinciarini 7 (2/3, 0/1, 3/4), Cusin 4 (1/1, 2/2 ai liberi), Abass 3 (1/1, 0/3, 1/2), Bertans 3 (0/2, 1/4), Jerrells 15 (3/3, 2/5, 3/3), Gudaitis 17 (4/4, 9/10 ai liberi)

Spissu (0/1, 0/1), Bostic 21 (5/6, 3/3, 2/2), Bamforth 13 (3/5, 2/4, 1/2), Planicic 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Devecchi 3 (1/1 da 3), Pierre 4 (1/1 da 3, 1/2 ai liberi), Jones 16 (8/12), Stipcevic 2 (1/2, 0/1), Hatcher 18 (4/8 da 3, 6/8 ai liberi), Polonara (0/1, 0/1), Tavernari 13 (2/2, 3/4)

Fiat Torino - Betaland Capo d'Orlando 92-89 (35-18, 16-32, 18-21, 23-18)

Blue 8 (2/4, 1/4, 1/1), Garrett 13 (5/8, 0/5, 3/4), Pelle 9 (2/2, 5/6 ai liberi), Vujacic 26 (2/3, 5/7, 7/8), Poeta 1 (0/1 da 3, 1/2 ai liberi), Boungou Colo 18 (2/2, 4/9, 2/2), Washington 3 (1/1 da 3, 0/2 ai liberi), Mazzola (0/1), Mbakwe 14 (4/4, 6/10 ai liberi)

Galipo', Faust 9 (3/7, 1/2), Maynor 8 (1/2, 2/4), Atsur 9 (1/2, 2/5, 1/1), Kulboka 8 (0/4, 2/3, 2/2), Wojciechowsi 4 (2/2), Likhodey 12 (3/4, 2/4), Campani 25 (11/15, 0/2, 3/4), Stojanovic 14 (5/6, 0/3, 4/6)

The Flexx Pistoia - Openjobmetis Varese 74-65 (17-16, 16-14, 22-18, 19-17)

Della Rosa, McGee 20 (1/1, 5/11, 3/4), Laquintana 11 (2/3, 2/4, 1/1), Mian 10 (1/2, 2/8, 2/2), Gaspardo 8 (1/6, 2/6), Bond (0/1, 0/3, 0/2), MAgro 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Diawara 5 (1/4, 1/2), Moore 9 (0/1, 3/8), 13 assist, Ivanov 8 (3/5, 0/1, 2/4) Avramovic 11 (4/5, 0/5, 3/3), Natali (0/4 da 3), Vene 2 (1/2, 0/3), Okoye 23 (6/12, 3/5, 2/2), 10 rimbalzi, Tambone 10 (2/4, 2/5), Cain 5 (2/7 1/2 ai liberi), 12 rimbalzi, Delas 2 (1/2), Wells 3 (0/5, 1/1), Larson 9 (2/5, 1/4, 2/2)

Umana Reyer Venezia - Segafredo Virtus Bologna 71-70 (18-20, 18-11, 16-19, 19-20)

Haynes 3 (0/3, 1/6), Peric 8 (2/5, 1/1, 1/2), Bramos 8 (1/2, 2/5), Tonut 11 (3/6, 1/2, 2/2), Daye 20 (3/4, 3/5, 5/7), De Nicolao 2 (0/3, 0/3, 2/2), Jenkins 3 (1/2, 0/3, 1/3), Biligha 6 (3/3), Watt 10 (5/7, 0/1, 0/2)

Umeh 24 (3/6, 6/8), Pajola 7 (2/3, 1/2), Baldi Rossi 1 (1/2 ai liberi), Ndoja 2 (1/2, 0/1), Lafayette 8 (4/11, 0/3), Aradori 19 (6/9, 2/3, 1/1), S. Gentile (0/1 da 3), Lawson 1 (0/3, 0/1, 1/4), Slaughter 8 (4/8, 0/3 ai liberi)

Vanoli Cremona - VL Pesaro 92-79 (33-26, 21-15, 20-18, 18-20)

Johnson-Odom 25 (9/12, 1/4, 4/4), Martin 8 (3/8, 0/4, 2/2), Gazzotti 7 (2/2, 1/2), 12 rimbalzi, T. Diener 5 (1/1, 1/2), 8 assist, Ricci 3 (0/1, 1/), Ruzzier 3 (1/3 da 3), Portannese 5 (1/1, 1/1), Fontecchio 5 (1/3, 1/3), Sims 18 (8/15, 2/3 ai liberi), D. Diener 6 (1/3, 1/3, 1/1), Milbourne 7 (1/4, 1/2, 2/2)

Omogbo 3 (0/2, 3/4 ai liberi), Ceron 2 (1/1, 0/2), Clarke 13 (2/4, 2/8, 3/3), Mika 21 (8/13, 5/7 ai liberi), Moore 12 (4/5, 1/4, 1/1), Ancellotti 3 (1/1, 1/2 ai liberi), Bertone 23 (6/9, 3/6, 2/2), Monaldi 2 (1/1, 0/1)



5/3/2018, ore 20:45 Germani Basket Brescia - Happy Casa Brindisi

Classifica

Venezia, Milano 30; Avellino 28; Brescia 26; Torino 24; Bologna 22; Sassari, Cantù, Trento 20; Cremona, Reggio Emilia 18; Varese 16; Pistoia 14; Brindisi 12; Capo d'Orlando 10; Pesaro 8

Classifiche individuali

Punti: Rich 19.9, Dallas Moore 18.9, Johnson-Odom 18.5, Culpepper 17.5, A. Gentile 17

Rimbalzi: Burns 9.3, Omogbo 9.3, Cain 9.1, Okoye 8.2

Assist: L. Vitali 6.1, Ronald Moore 5.7, Maynor 5.4, Garrett 5.2, Bamforth 4.9

Prossimo turno

10/03/2018

20:30 Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese

11/03/2018

12:00 Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Cremona

11/03/2018

17:30 Fiat Torino - Umana Reyer Venezia

11/03/2018

17:30 Segafredo Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Milano

11/03/2018

18:00 Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi

11/03/2018

19:00 VL Pesaro - Betaland Capo d'Orlando

11/03/2018

20:45 Red October Cantù - The Flexx Pistoia

04/04/2018

20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Germani Basket Brescia