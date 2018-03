NBA, Tristan Thompson fuori causa per una distorsione alla caviglia

Il reparto lunghi dei Cleveland Cavaliers perde un altro pezzo. Dopo Kevin Love, ancora ai box per recuperare dalla frattura alla mano, anche Tristan Thompson è adesso costretto a fermarsi. Il canadese si è infortunato alla caviglia (distorsione) destra durante la gara casalinga persa contro i Denver Nuggets. Inciampato su un giocatore avversario, Thompson ha stretto i denti nel secondo tempo della partita, ma già ieri - domenica mattina - si è ritrovato alle prese con un'articolazione estremamente gonfia. Secondo quanto comunicato dai Cleveland Cavaliers, il giocatore dovrà ora saltare "diverse partite", in una fase della regular season che si avvia alla sua conclusione. Il lungo canadese non ha sinora vissuto una stagione facile: inizialmente escluso dal quintetto titolare per scelta tecnica, è poi andato k.o. per un infortunio muscolare al polpaccio sinistro, che gli ha impedito di giocare venti gare. Rientrato a disposizione nel 2018, si è ritrovato coinvolto nella girandola di giocatori del roster dei Cavs, finendo per acquisire nuovamente il ruolo di centro titolare della squadra, anche a causa dell'infortunio del compagno Kevin Love.

L'ultima versione di Cleveland, quella post trade deadline, ha visto infatti il team di Tyronn Lue schierarsi con il canadese unico lungo e quattro esterni, vale a dire LeBron James, J.R. Smith, Cedi Osman e George Hill, con Larry Nance utilizzato spesso come unica alternativa sotto canestro. Ma anche l'ex giocatore dei Los Angeles Lakers è uscito malconcio dalla gara contro i Nuggets, riportando un problema al ginocchio: "Credo che Gary Harris mi sia salito addosso e mi abbia provocato una leggera iperestensione del ginocchio - le sue parole, riportate da Dave McMenamin di Espn - ma sto bene, sono pronto a rientrare. Contro Denver il coach ha deciso di continuare la partita con i giocatori che già erano in campo, ma io ero comunque pronto". Nance dovrebbe quindi partire titolare nella gara di stanotte contro i Detroit Pistons alla Quicken Loans Arena, in un quintetto leggerissimo, quasi estremo. Avrà così spazio per farsi notare anche il rookie Ante Zizic, centro croato di ventuno anni, mai davvero nelle rotazioni del suo allenatore. Zizic, giunto a Cleveland nell'ambito della discussa trade che ha coinvolto Kyrie Irving e Isaiah Thomas, non ha ancora mostrato il suo potenziale in NBA, in una stagione che lo ha visto indossare più volte la maglia dei Canton Charge, squadra di G League affiliata ai Cavs.