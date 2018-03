Legabasket Serie A - Trasferte per le capoliste: Milano va a Bologna e Venezia a Torino

Dopo le varie coppe europee ritorna il campionato italiano. La 21esima giornata inizia con Trento che ospita Varese (ore 20.30). Domani all'ora di pranzo Meo Sacchetti con la sua Cremona torna a Sassari (ore 12.00). Alle 17.00 e alle 17.30 scendono in campo le due capoliste: Venezia fa visita a Torino vincitrice della Coppa Italia ed invece Milano vola a Bologna in una partita storica per il basket italiano (170 gara tra le due formazioni ndr). Alle 18.00 è il turno di Avellino che ospita Brinidisi, alle 19.00 sfida interessante per le ultime posizioni con Pesaro e Capo d'Orlando. Infine chiudono la giornata Cantù e Pistoia (20.45). Reggio Emilia e Brescia giocheranno invece il 4 aprile.

Da segnalare gli interessanti numeri pubblicati dalla Legabasket riguardanti il pubblico: nel girone d'andata 2017-18 il pubblico della Serie A ha avuto una media spettatori per gara di 3.740, +0.14% rispetto ai 3.716 della scorsa stagione.

21ESIMA GIORNATA DI SERIE A1

10/03 20:30 Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese

11/03 12:00 Banco di Sardegna Sassari - Vanoli Cremona

11/03 17:00 Fiat Torino - Umana Reyer Venezia

11/03 17:30 Segafredo Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Milano

11/03 18:00 Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi

11/03 19:00 VL Pesaro - Betaland Capo d’Orlando

11/03 20:45 Red October Cantù - The Flexx Pistoia

04/04 20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Germani Basket Brescia

LA CLASSIFICA

1) Umana Reyer Venezia 30 punti

2) EA7 Emporio Armani Milano 30 punti

3) Germani Basket Brescia 28 punti

4) Sidigas Avellino 28 punti

5) Fiat Torino 24 punti

6) Segafredo Virtus Bologna 22 punti

7) Red October Cantù 20 punti

8) Vanoli Cremona 20 punti

9) Dolomiti Energia Trentino 20 punti

10) Banco di Sardegna Sassari 20 punti

11) Grissin Bon Reggio Emilia 18 punti

12) Openjobmetis Varese 16 punti

13) The Flexx Pistoia 14 punti

13) Happy Casa Brindisi 12 punti

15) Betaland Capo d'Orlando 10 punti

16) VL Pesaro 8 punti