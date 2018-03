Legabasket: risultati e tabellini della 21esima giornata

Nessuna sorpresa nel 21esimo turno di Serie A. In testa, Milano e Venezia continuano la marcia a braccetto. I campioni d'Italia liquidano con una prova di grande autorevolezza Torino, ottenendo una vittoria anche più netta di quanto reciti il punteggio. Per le Reyer si tratta del primo successo stagionale contro la Fiat, che si era aggiudicata sia la gara di andata, sia il quarto di finale in Coppa Italia. L'Olimpia si sbarazza invece della Virtus: dopo aver toccato anche i 21 punti di vantaggio, la squadra di Pianigiani si siede sugli allori affidandosi troppo al tiro da 3 e permettendo a Bologna di arrivare a -4 a una manciata di secondi dal termine. Largo successo per Avellino, che torna a sorridere dopo un mese difficile. Contro Brindisi, gli irpini sfoderano un Fitipaldo finalmente convincente e vedono tornare in campo, dopo oltre un anno e mezzo di assenza, Shane Lawal. In chiave playoff, successi per Trento contro Varese, Sassari contro Cremona (Travis Diener per la prima volta tornava al Palaserradimigni da avversario) e Cantù. che liquida con autorevolezza Pistoia. In coda, il match-spareggio tra Pesaro e Capo d'Orlando (in caduta libera) è vinto al supplementare dalla Vuelle.

Red October Cantù - The Flexx Pistoia 106 -85 (26-20, 33-22, 19-22, 28-21)

Smith 21 (4/7, 2/4, 7/8), Culpepper 13 (1/1, 3/4, 2/6), Cournooh 10 (1/4, 1/2, 5/5), Parrillo 3 (1/3 da 3), Tassone (0/1), Maspero 2 (1/1), Raucci, Chappell 14 (2/2, 0/3, 10/10), Burns 17 (7/8, 1/2, 0/2), 15 rimbalzi, Thomas 13 (4/4, 0/3, 5/5), Ellis 13 (3/9, 1/2, 4/4)

Della Rosa 2 (1/1, 0/2), McGee 10 (1/4, 2/7, 2/2), Barbon, Laquintana 13 (6/7, 0/1, 1/3), Mian 18 (3/12, 4/8, 0/1), Gaspardo 13 (5/9, 1/3, 0/1), Onuoha 2 (1/1), Bond 4 (2/2, 0/3, 0/2), Magro 3 (3/4 ai liberi), Diawara 5 (1/2, 1/1), Moore 6 (1/7, 1/3, 1/3), 11 assist, Ivanov 9 (2/5, 0/2, 5/11)

Fiat Torino - Umana Reyer Venezia 82-90 (19-26, 8-18, 28-26, 27-20

Blue 7 (0/4, 1/2, 4/4), Garrett 25 (8/15, 1/3, 6/7), Pelle 8 (4/5), Vujacic 7 (2/4, 0/6, 3/4), Poeta 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Boungou Colo 9 (1/4, 2/5, 1/2), Washington 7 (3/6, 0/2, 1/2), Mazzola (0/1), Mbakwe 15 (4/6, 7/8 ai liberi), 15 rimbalzi

Haynes 12 (2/2, 2/4, 2/6), Peric 5 (1/4, 1/2), Bramos 9 (2/2, 1/4, 2/2), Tonut (0/1, 0/2), Daye 13 (4/6, 1/4, 2/2), De Nicolao 13 (3/4, 1/2, 4/4), Jenkins 15 (3/5, 3/8), Biligha 10 (2/5, 0/1, 6/6), Cerella, Watt 13 (5/5, 3/4 ai liberi)

Segafredo Virtus Bologna - EA7 Emporio Armani Milano 67-73 (11-22, 17-18, 19-14, 20-19)

A. Gentile 8 (3/9, 0/1, 2/3), Umeh 7 (2/5, 1/3), Pajola, Baldi Rossi (0/1, 0/2), Ndoja 6 (0/1, 2/3), Lafayette 12 (2/2, 2/5, 2/2), Aradori 13 (3/9, 1/5, 4/5), Lawson 4 (2/2, 0/2), Slaughter 17 (7/9, 3/5 ai liberi)

Goudelock 4 (2/4, 0/4), Micov 10 (2/3, 2/6), Pascolo 2 (1/3, 0/1), Tarczewski 10 (4/7, 2/3 ai liberi), Kuzminskas 7 (2/3, 1/4), Cinciarini 8 (2/2, 1/3, 1/2), Abass 2 (1/1, 0/1), Bertans 9 (1/2, 1/3, 4/5), Jerrells 9 (3/5, 1/4), Gudaitis 12 (4/6, 4/5 ai liberi)

VL Pesaro - Betaland Capo d'Orlando 84-81 OT (18-16, 13-29, 24-17, 15-8, 14-11)

Omogbo 15 (2/3, 3/4, 2/5), 10 rimbalzi, Ceron 6 (3/6, 0/3, 0/2), Clarke 13 (1/4, 3/7, 2/2), Mika 10 (4/8, 2/7 ai liberi), 17 rimbalzi, Moore 17 (5/12, 0/5, 7/8), Ancellotti 6 (3/5), Bertone 15 (2/5, 3/8, 2/2), Monaldi (0/1), Serpilli 2 (1/2, 0/1, 0/1)

Faust 10 (3/5, 1/2, 1/4), Maynor 6 (2/6, 0/5, 2/2), Atsur 6 (0/1, 2/3), Kulboka 3 (0/1, 1/3), Likhodey 19 (1/3, 5/8, 2/2), Campani 9 (3/5, 3/4 ai liberi), Wojciechowski 8 (4/6, 0/2), Stojanovic 20 (8/13, 0/4, 4/10)

Dolomiti Energia Trentino - Openjobmetis Varese 82-74 (17-20, 24-11, 19-21, 22-22)

Franke 13 (1/1, 3/4, 2/3), Sutton 12 (3/3, 1/3, 3/3), Silins 11 (2/2, 2/5, 1/1), Forray 8 (2/3, 1/3, 1/1), Flaccadori 3 (0/3, 0/4, 3/4), Gomes 20 (1/5, 5/8, 3/3), Hogue 6 (1/3, 4/6 ai liberi), Shields 9 (1/5, 2/3, 1/2)

Avramovic 13 (2/5, 3/6), Natali 2 (1/1, 0/1), Vene 14 (4/5, 2/2), Okoye 19 (2/7, 5/9, 0/2), Tambone 2 (0/1, 0/2, 2/2), Cain 13 (6/6, 1/2 ai liberi), Delas, Ferrero, Wells 11 (2/7, 2/3, 1/2), Larson (0/4, 0/1)

Banco di Sardegna Sassri - Vanoli Cremona 102-86 (23-21, 27-19, 19-30, 33-16)

Spissu 3 (1/2 da 3), Bostic 20 (3/4, 4/6, 2/2), Bamforth 6 (0/3, 2/5), Planicic 23 (9/11, 5/5 ai liberi), Pierre 13 (3/3, 2/2, 1/2), Jones 8 (4/8), Stipcevic 9 (3/6 da 3), Hatcher (0/3 da 3), Polonara 20 (4/5, 3/7, 3/5), Tavernari

Johnson-Odom 9 (1/6, 1/3, 4/5), Melvin 15 (2/7, 3/5, 2/2), Gazzotti, T. Diener 5 (1/2, 3/5 ai liberi), Ricci 4 (2/2, 0/4), Ruzzier 5 (1/1, 1/2), Portannese 15 (2/2, 3/4, 2/2), Fontecchio 12 (2/7, 2/5, 2/2), Sims 2 (0/4, 2/2 ai liberi), D. Diener 15 (1/2, 3/4, 4/4), Milbourne 4 (2/3, 0/1)

Sidigas Avellino - Happy Casa Brindisi 89-71 (27-11, 25-18, 17-18, 20-24)

Zerini 5 (1/1 da 3, 2/2 ai liberi), Wells 13 (4/5, 4/4 ai liberi), Fitipaldo 18 (3/5, 4/4), Esposito, Lawal 3 (1/4, 1/4 ai liberi), Leunen 9 83/3, 1/1), Scrubb 6 (0/3, 2/3), Filloy 5 (1/3, 1/2), D'Ercole 1/1, 1/3), Rich 14 (5/12, 1/1, 1/1), Fesenko 9 (4/4, 1/4 ai liberi), Parlato 3 (1/2 da 3)

Suggs 11 (4/8, 0/2, 3/4), Tepic 6 (3/7, 0/1), Smith 9 (3/7, 1/2), Mesicek 11 (5/7, 0/5, 1/2), Cardillo 2 (1/3, 0/1), Moore 11 (4/6, 1/5), Iannuzzi 2 (1/4), Lydeka 11 (3/5, 5/6), Giuri 8 (2/2, 1/6, 1/3)

4/4 ore 20:30 Grissn Bon Reggio Emilia - Germani Basket Brescia

Classifica

Venezia, Milano 32; Avellino 30; Brescia (1 gara in meno) 28; Torino 24; Sassari, Bologna, Trento, Cantù 22; Cremona 20; Reggio Emilia (1 gara in meno) 18; Varese 16; Pistoia 14; Brindisi 12; Capo d'Orlando, Pesaro 10

Prossimo turno

17/03/2018

18:00 EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino

17/03/2018

20:45 The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia

18/03/2018

17:00 Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino

18/03/2018

17:30 Germani Basket Brescia - Segafredo Virtus Bologna

18/03/2018

18:00 Happy Casa Brindisi - VL Pesaro

18/03/2018

18:15 Betaland Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari

18/03/2018

19:00 Umana Reyer Venezia - Red October Cantù

18/03/2018

20:45 Vanoli Cremona - Fiat Torino