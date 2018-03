NBA - Buone notizie per gli Spurs: Leonard potrebbe tornare in campo giovedì

Google Plus

Finalmente, dopo tanto tempo senza alcuna certezza, arriva una data di ritorno per Kawhi Leonard, ala dei San Antonio Spurs. L'obiettivo di Leonard è quello di tornare giovedì contro i New Orleans Pelicans, in una partita che potrebbe rappresentare uno scontro diretto fondamentale. Già ad inizio settimana il giocatore aveva detto che puntava a tornare "presto", senza però dare indicazioni precise. Adesso, stando alle fonti di ESPN, c'è una sorta di ottimismo su di lui.

Ricordiamo che il ventiseienne, che ha già ottenuto due volte il titolo di miglior difensore della lega e una volta l'MVP delle Finals, ha giocato in questa stagione soltanto nove partite, peraltro sempre col freno a mano tirato. Per questa ragione è normale che nelle prime uscite gli Spurs saranno molto cauti con lui, riducendogli il minutaggio. Allo stesso tempo però Popovich ha un bisogno disperato di recuperarlo al massimo della forma, dato che i suoi hanno perso sette partite delle ultime undici e rischiano seriamente di non partecipare ai playoff.