March Madness 2018, First Four: Syracuse e Texas Southern volano al tabellone principale

North Carolina Central Eagles - Texas Southern Tigers 46-64

Non c'è storia nel terzo match delle First Four, in cui un fantastico Damontrae Jefferson trascina i suoi al tabellone. La prossima sfida per i Tigers sarà contro Xavier, numero 1 del seed e tra le favorite per la vittoria finale. La vittoria contro North Carolina si profila già dopo il primo tempo, che si conclude con un Jefferson da 17 punti e un +10 che dà sicurezza ai ragazzi di coach Mike Davis. Nel secondo tempo gli Eagles subiscono un altro parziale a causa dei pessimi tiri in fase offensiva. Con uno 0/14 da tre punti e un misero 30.4% dal campo rendono il gioco facile a Texas Southern, che chiude la contesa con diversi minuti d'anticipo. Jefferson chiuderà con 25 punti e 8 rimbalzi (è uno tra i più bassi nel torneo), seguito dai 18 di Donte Clark. Raasean Davis è senz'altro il migliore per North Carolina, ma la sua doppia doppia da 19 punti e 11 rimbalzi non è sufficiente.

Arizona State Sun Devils - Syracuse Orange 56-60

Altrettanto sorprendente è la vittoria di Syracuse che si guadagna l'ultimo spot libero per il tabellone principale e affronterà la numero 6 del seed, ovvero TCU. A guidare gli Orange è il freshman Oshae Brissett con 23 punti e 12 rimbalzi, fondamentale per far tornare i suoi in partita. Già, perché il primo tempo rimane tutto sommato equilibrato, nonostante Arizona State sia abituata a ben altri punteggi. La difesa a zona però è difficile da attaccare e in fase offensiva gli Orange usano più secondi possibile, così da concedere pochi possessi agli avversari. I Sun Devils riescono comunque a portarsi avanti nel secondo tempo grazie a Justice e Evans II, portandosi fino a +7. Dopo però si sveglia Brissett e inizia la rimonta che culmina con il vantaggio a pochi secondi dalla fine. Arizona State è sotto due punti ma riesce comunque a costruirsi un buon tiro dall'angolo che vale il vantaggio, ma Evans II sbaglia la conclusione e Howard chiude i conti ai liberi.