March Madness 2018 - Rhode Island elimina Trae Young all'overtime

Inizio pazzesco del Grande Ballo che non smentisce le aspettative e ci regala subito un match da favola. Oklahoma esce dal torneo contro Rhode Island, numero 7 del seed, dopo un tempo supplementare. E.C. Matthews è fondamentale quando la palla scotta e chiude il match con due triple pazzesche e 16 punti complessivi. Fantastici anche Russell e Langevine che subentrano con 29 punti in due. Dall'altra parte è un assolo di Trae Young, il quale con 28 punti a referto fa registrare una prestazione magnifica, che però non basta ai suoi per la vittoria.

Nel primo tempo l'equilibrio regna sovrano per gran parte del tempo. I Sooners sembrano comunque in controllo e favoriti per il primo allungo, grazie ad uno stupendo Trae Young già in partenza. La risposta avversaria comunque non si fa attendere, il team di coach Dan Hurley riesce a far segnare tutti i propri giocatori, coinvolgendoli nell'azione offensiva. Ad ogni modo, è proprio Oklahoma che riesce a fare uno strappo a pochi minuti dal termine, grazie all'apporto di McNeace, utile per chiudere dopo 20 minuti sul risultato di 35-31.

Al ritorno in campo è ancora il lungo di Oklahoma a dire la sua sotto canestro, ma i Rams riescono a metterci una pezza con due triple di Terrell. Da questo momento il match cambia completamente: Young prova a sfruttare la sua fama per servire i compagni i liberi, senza forzare nulla dall'arco dei tre punti. I ritmi alti però favoriscono Rhode Island, che riesce a imporre il proprio vantaggio coi tiri da tre di un fenomenale Russell. Il parziale di 13-2 non ferma però i Sooners, decisi a rientrare in partita proprio con Trae Young. L'erede di Steph Curry si mette prima in ritmo dalla lunetta e poi ritrova anche i canestri dal campo, con un 5-0 che pareggia ancora una volta i conti. Si arriva così agli ultimi istanti della partita, ma con 14.5 secondi da giocare e due punti di vantaggio i Rams decidono di fare fallo e mandare Young ai liberi, che non fallisce e li segna entrambi. Dall'altra parte Robinson ha un'occasione d'oro per segnare il tap in allo scadere ma trova soltanto il ferro e spedisce il match al supplementare.

Anche in questo caso è Oklahoma che parte più convinta, portata avanti dal proprio campione, ma in pochi istanti la situazione si ribalta di nuovo. Matthews segna prima la tripla del +1 Young si intestardisce con due triple insensate che si fermano sul ferro e nell'ultimo minuto è nuovamente Matthews a decidere il match con una tripla in step back. Il +5 è un distacco rassicurante per Rhode Island che riesce a mettere in ghiaccio il match dalla lunetta, grazie ad un perfetto Langevine.