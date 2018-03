Turkish Airlines Euroleague - Stella Rossa, Bamberg, Barcellona, Khimki e Baskonia alla riscossa

Il 26° turno di Turkish Airlines Euroleague si è caratterizzato per una serie di risultati a sorpresa. Partiamo dal primo match andato in programma, ovvero quello tra i serbi della Stella Rossa e gli spagnoli del Valencia. Gli uomini di Alimpijevic scesi sul parquet con Bjelica, Davidovac, Lazic, Lessort e Rochestie, hanno dato la sterzata decisiva al match nell'ultima frazione di gioco. Dall'altra parte gli uomini di Vidorreta, schierati in campo con Abalde, Martinez, Pleiss, Sastre e Thomas hanno provato ad opporsi, ma non con la necessaria lucidità e forza. Tra le fila di casa da sottolineare le prove di Feldeine (30 punti), Rochestie (17), Lessort (16), Bjelica (12) ed Ennis (11). Dall'altra parte per i valenciani non bastano i 22 punti di Martinez, i 16 a testa di Sastre e Green ed i 10 di Pleiss. L'occasione del riscatto si presenta nel prossimo turno contro il Real Madrid, mentre la Stella Rossa se la vedrà con il Panathinaikos.

Il secondo match di serata ha invece visto il Bamberg supera l'Anadolu Efes. La squadra di Banchi, scesa in campo con Hickman, Radosevic, Rubit, Wright e Zisis, ha dato la svolta decisiva al match in uscita dagli spogliatoi, con l'Efes che non è riuscito a trovare le dovute contromisure in tempo. Il team di Ataman, schierato sul parquet con Batuk, Brown, Dunston, McCollum e Weems, ha provato a rientrare nel match ma quando era ormai troppo tardi. Tra le fila di casa spiccano le prestazioni di Wright (15 punti), Radosevic (15) e Rubit (14 punti e 10 rimbalzi), mentre per gli ospiti non bastano i 21 punti di McCollum, i 18 di Stimac e gli 11 di Brown. L'occasione per interrompere questa striscia di cinque sconfitte consecutive si presenta nel prossimo turno contro il Khimki, mentre il Brose se la vedrà con il Baskonia.

Nel terzo incontro di serata il Barcellona ha, a sorpresa, asfaltato l'Olympiacos col punteggio di 90-63. Un risultato frutto del gran secondo tempo messo in atto dagli uomini di Pesic, scesi in campo con Claver, Heurtel, Koponen, Moerman e Tomic. Dall'altra parte Sfairopoulos si è opposto con Mantzaris, Milutinov, Papapetrou, Printezis e Spanoulis. Tra questi a spiccare sono solamente Printezis e Spanoulis con 14 e 10 punti, mentre dalla panchina si alza un ottimo McLean con 14 punti e 12 rimbalzi. Per i catalani invece ci sono da sottolineare i 19 punti con 10 rimbalzi di Tomic, i 17 punti con 13 rimbalzi di Moerman, i 14 di Koponen, i 13 di Heurtel ed i 12 di Oriola. Prove che andranno ripetute nel prossimo match contro Malaga, mentre l'Olympiacos potrà riscattarsi contro il CSKA Mosca.

Successivamente al match sopra citato è andato in scena l'incontro tra Maccabi e Khimki, con i russi usciti vincitori con il punteggio di 94-91. La squadra di Bartzokas, scesa in campo con Anderson, Gill, Markovic, Shved e Thomas, è stata brava nel rimanere attaccata al match fino alla fine, non perdendo di lucidità nei momenti decisivi, che sono invece costati caro ai padroni di casa. Infatti gli israeliani, schierati sul parquet con Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll, non sono riusciti a controbattere alla maggior verve finale degli ospiti, che si sono così portati a casa la vittoria. Un successo firmato da Gill con 24 punti, Shved con 22 punti e 12 assist, Thomas 16 punti e Vialtsev 10. Dall'altra parte ai padroni di casa non sono bastati i 25 punti di Jackson, i 16 di Thomas, i 13 di Kane ed i 10 di Tyus e Cole. Prestazioni che non sono state sufficienti per la vittoria finale, che ora andrà ricercata nella sfida del prossimo turno contro il Fenerbahce, mentre il Khimki se la vedrà con l'Anadolu Efes.

Infine il turno è stato chiuso dalla larga vittoria del Baskonia sullo Zalgiris. La squadra di Martinez Sanchez, scesa in campo con Granger, Janning, Poirier, Timma e Voigtmann, ha dominato in lungo ed in largo fin dall'inizio non lasciando scampo agli avversari, schierati sul parquet con Davies, Jankunas, Pangos, Toupane ed Ulanovas. Tra questi l'unico a spiccare è Pangos con 12 punti, coadiuvato da Micic dalla panchina con 11 punti. Dall'altra parte invece ci sono i 20 punti di Granger, i 15 di Poirier, i 12 di Janning e Voigtmann ed i 4 con 10 assist di Vildoza. Prove che ora andranno ripetute nel prossimo match che vedrà i baschi opposti al Brose Bamberg, mentre lo Zalgiris se la vedrà con l'Olimpia Milano.

Stella Rossa - Valencia 106-90 (23-23; 50-48; 79-67)

Stella Rossa: Davidovac 2 (1/1;0/2) Lazic 7 (1/1;1/2;2/2) Antic 3 (1/4 3P) Dobric 6 (2/4;2/2 TL) Feldeine 30 (4/8;4/6;10/11) Jankovic 2 (1/1;0/1) Rochestie 17 (4/8;3/4) Omic Lessort 16 (6/7;4/4 TL) Ennis 11 (1/2;3/4) Bjelica 12 (3/6;1/1;3/3)

Valencia: Thomas 7 (0/2;1/2;4/4) Puerto 1 (0/1;1/2 TL) Garcia 2 (1/3) Abalde 8 (1/1;2/2) Dubljevic 4 (2/5;0/1) Vives (0/1;0/3) Martinez 22 (3/3;4/6;4/4) Pleiss 10 (4/7;2/3 TL) Williams 4 (2/3) Sastre 16 (1/3;4/4;2/2) Green 16 (4/6;1/2;5/5) Doornekamp (0/2 3P)

Tiro da 2p: Stella Rossa (23/38) Valencia (18/35). Tiro da 3p: Stella Rossa (13/24) Valencia (12/22). Tiri liberi: Stella Rossa (21/22) Valencia (18/20). Rimbalzi: Stella Rossa 29 Valencia 23

Bamberg - Anadolu Efes 88-79 (22-22; 44-41; 69-55)

Bamberg: Hackett 9 (3/5;0/2;3/6) Hickman 5 (1/4;1/3) Wright 15 (3/5;3/3) Zisis 8 (4/5;0/1) Nikolic (0/1 3P) Staiger 3 (1/3 3P) Mitrovic 2 (1/1) Lo 5 (1/1;1/3) Olinde 3 (1/1;1/2 TL) Rubit 14 (4/10;1/1;3/3) Musli 9 (3/4;3/4 TL) Radosevic 15 (6/8;0/1;3/4)

Anadolu Efes: McCollum 21 (2/9;5/10;2/2) Balbay 2 (1/5;0/1) Brown 11 (4/6;1/2) Batuk 8 (2/3 3P;2/2 TL) Motum 4 (1/1;0/2;2/2) Weems 6 (2/7;0/3;2/2) Stimac 18 (6/9;6/7 TL) Douglas 6 (0/1;2/3) Dunston 3 (1/5;1/1 TL)

Tiro da 2p: Bamberg (27/44) Efes (17/43). Tiro da 3p: Bamberg (7/18) Efes (10/24). Tiri liberi: Bamberg (13/19) Efes (15/16). Rimbalzi: Bamberg 42 Efes 30

Olympiakos - Barcellona 63-90 (17-22; 38-40; 52-63)

Olympiakos: McLean 14 (5/9;4/5 TL) Brown 3 (1/2;0/4;1/2) Papapetrou 9 (0/3;3/7) Spanoulis 10 (2/6;1/5;3/4) Milutinov 4 (1/1;2/2 TL) Strelnieks 5 (1/3 3P;2/2 TL) Tillie (0/1;0/1) Printezis 14 (5/10;1/3;1/2) Mantzaris 2 (0/4 3P;2/2 TL) Roberts 2 (0/1;0/1;2/2) Wiltjer (0/1;0/1) Thompson (0/2;0/1)

Barcellona: Ribas 3 (1/3 3P) Pressey Jackson (0/1;0/3) Navarro 8 (0/4;2/5;2/2) Heurtel 13 (5/9;0/4;3/4) Kurucs Oriola 12 (3/5;0/1;6/6) Koponen 14 (4/5;1/3;3/4) Claver 4 (2/4;0/2) Tomic 19 (8/13;3/3 TL) Moerman 17 (4/5;3/6)

Tiro da 2p: Olympiakos (14/36) Barcellona (26/46). Tiro da 3p: Olympiakos (6/30) Barcellona (7/27). Tiri liberi: Olympiakos (17/21) Barcellona (17/19). Rimbalzi: Olympiakos 36 Barcellona 50

Maccabi - Khimki 91-94 (19-21; 39-44; 66-65)

Maccabi: Thomas 16 (4/8;2/4;2/3) Roll 7 (1/7;1/3;2/2) Kane 13 (4/6;1/3;2/4) Tyus 10 (4/8;2/2 TL) Dibartolomeo 2 (0/1;0/2;2/3) Cole 10 (5/10;0/2) Bolden 4 (1/2 3P;1/1 TL) Parakhouski 4 (2/3) Jackson 25 (1/3;5/9;8/9)

Khimki: Shved 22 (6/8;1/9;7/8) Vialtsev 10 (1/1;2/4;2/2) Zaytsev Markovic 5 (1/4;1/5) Monia 6 (0/1;2/3) Gill 24 (8/12;2/3;2/3) Todorovic 6 (3/5) Anderson 2 (1/2;0/3;0/1) Jenkins 3 (1/2;1/1 TL) Thomas 16 (6/7;0/3;4/4)

Tiro da 2p: Maccabi (21/46) Khimki (27/42). Tiro da 3p: Maccabi (10/25) Khimki (8/30). Tiri liberi: Maccabi (19/24) Khimki (16/19). Rimbalzi: Maccabi 43 Khimki 37

Baskonia - Zalgiris 84-64 (27-19; 43-33; 67-45)

Baskonia: Vildoza 4 (1/1;0/2;2/2) Timma 7 (2/4 3P;1/1 TL) Voigtmann 12 (1/2;2/2;4/9) Malmanis 2 (0/2;2/2 TL) Beaubois 2 (1/1;0/3) Janning 12 (0/1;4/8) Diop 2 (1/2;0/1) Granger 20 (1/2;5/7;3/3) Poirier 15 (5/8;5/5 TL) Martinez (0/1 3P) Garino 8 (4/5;0/1)

Zalgiris: Davies 6 (2/7;2/2 TL) Pangos 12 (3/7;2/2) Toupane 9 (1/5;1/2;4/5) Udrih (0/2) Jankunas 2 (1/2) Masiulis 3 (1/1;1/1 TL) Milaknis 4 (1/2;0/1;2/2) Micic 11 (5/8;0/1;1/1) White 1 (1/2 TL) Kavaliauskas 3 (1/2;1/2 TL) Valinskas 6 (1/2;0/1;4/4) Ulanovas 7 (2/2;1/1;0/1)

Tiro da 2p: Baskonia (14/24) Zalgiris (18/40). Tiro da 3p: Baskonia (13/29) Zalgiris (4/8). Tiri liberi: Baskonia (17/22) Zalgiris (16/20). Rimbalzi: Baskonia 29 Zalgiris 27