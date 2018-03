NBA, Raptors inarrestabili. I Sixers vincono a New York

Decima vittoria consecutiva dei Toronto Raptors di Dwane Casey, sempre più primi a Est, che nella notte NBA sbancano la Bankers Life Fieldhouse di Indinapolis contro i Pacers di Nate McMillan. Anche in una serata non brillantissima, i canadesi riescono a spuntarla nel finale, grazie al contributo delle seconde linee e delle loro stelle. Tornano alla vittoria i Philadelphia 76ers di Brett Brown, che al Madison Square Garden di New York battono i derelitti Knicks di Jeff Hornacek. Altra tripla doppia di Ben Simmons (13 punti, 10 rimbalzi e 12 assist), mentre Joel Embiid aggiunge 29 punti e 10 rimbalzi.

Indiana Pacers - Toronto Raptors 99-106 C

Ancora privi del rookie OG Anunoby, i Raptors presentano Malcolm Miller in quintetto alla Bankers Life Fieldhouse di Indianapolis. L'avvio di gara è tutto di Jonas Valanciunas, che segna cinque punti consecutivi, stoppa gli avversari sotto il suo canestro e sembra far volare via gli ospiti, con DeRozan realizzatore. Indiana fatica a trovare ritmo, ma due triple di Victor Oladipo e Bojan Bogdanovic la rimettono in carreggiata. Joseph e Turner faticano, mentre i loro sostituti, fanno molto meglio. Al Jefferson si fa beffe a ripetizione del giovane austriaco Jakob Poeltl, e i Pacers resistono così alla gragnuola di triple di Lowry, DeRozan e Ibaka. Darren Collison segna con continuità, dando ai padroni di casa un vantaggio in doppia cifra (50-40) nel secondo quarto. Pascal Siakam, Fred VanVleet e Delon Wright limitano i danni per Toronto, sotto 57-49 all'intervallo lungo, con Jefferson e Collison ancora protagonisti. Alla ripresa delle operazioni non esce dagli spogliatoi Myles Turner per Indiana, ma per i padroni di casa non sembra essere un problema: Big Al continua a segnare sotto canestro e dalla media distanza, con Victor Oladipo che si accende a intermittenza. Serge Ibaka tiene a galla i canadesi con un'altra tripla, poi è DeMar DeRozan a segnare alla sua maniera, in avvicinamento e con il suo tipico jumper, ormai anche dall'arco. Pacers che ricevono pochissimo da Bogdanovic e Joseph, ma rimangono avanti grazie all'energia di Thaddeus Young e ai canestri di Darren Collison. La svolta nel quarto quarto, quando Jonas Valanciunas torna a dominare sotto i tabelloni, con C.J. Miles autore di due triple consecutive. E' il momento del sorpasso di Toronto, che non si guarda più indietro, si affida al solito DeRozan e ai canestri pesanti di Kyle Lowry per respingere gli ultimi assalti dei Pacers, griffati Lance Stephenson e Darren Collison. Una palla rubata convertita in due punti in contropiede da DeRozan chiude i conti, regalando a Casey la decima vittoria consecutiva.

Indiana Pacers (40-29). Punti: Collison 22, Jefferson 20, Oladipo 18, Young 13, Stephenson 10. Rimbalzi: Jefferson 12. Assist: Collison e Joseph 4.

Toronto Raptors (51-17). Punti: DeRozan 24, Valanciunas 16, Ibaka e Lowry 13, Siakam 12, Miles 10. Rimbalzi: Valanciunas 17, Ibaka 11. Assist: DeRozan 7.

New York Knicks - Philadelphia 76ers 110-118

Per la sfida casalinga ai Sixers, coach Hornacek torna a mescolare il quintetto dei suoi Knicks, con Beasley titolare e Lee nel backcourt. Primo quarto ad alto punteggio, in cui gli ospiti sembrano poter fare subito la differenza. Joel Embiid dà spettacolo sotto canestro e da tre punti, Ben Simmons segna in gancio e assiste i compagni, Dario Saric scalda la mano, ma New York risponde con il talento di Beasley, la presenza sotto canestro di Enes Kanter e l'esperienza di Courtney Lee. Emmanuel Mudiay penetra e trova per tre volte il canestro, e il primo quarto si chiude in parità a quota 32. Sono poi le second unit a farsi valere: da una parte ecco Kyle O'Quinn e soprattutto uno scatenato Trey Burke, dall'altra Marco Belinelli ed Ersan Ilyasova, con T.J. McConnell a gestire le operazioni e J.J. Redick a realizzare. Phila difende però malissimo, concede altri punti a Lee, Kanter e Beasley ed è sotto all'intervallo lungo, 68-60. Il copione non cambia alla ripresa delle operazioni, perchè gli ospiti concedono troppo in transizione: ad approfittarne è ancora una volta Michael Beasley in buona serata per coach Hornacek. Anche Tim Hardaway si iscrive alla partita con un tiro da tre, imitato da Courtney Lee. Spetta dunque a Joel Embiid rispondere a Kanter e al resto degli avversari, prima con movimenti sotto canestro, poi con una spettacolare schiacciata volante. Ersan Ilyasova e Marco Belinelli tengono a galla Philadelphia, costretta a inseguire nel quarto quarto: qui le triple del turco, quelle di un fantastico Dario Saric, di Covington e Redick cambiano l'inerzia della partita, con Ben Simmons che distribuisce assist e trova anche il tempo di portarsi a casa il ferro del Madison Square Garden. I Knicks invece crollano alla distanza, fatta eccezione per Kyle O'Quinn e per i colpi di Michael Beasley. Vincono dunque con il fiatone i Sixers, che nel finale congelano il risultato grazie ai liberi di J.J. Redick.

New York Knicks (24-45). Punti: Beasley 24, Lee e Burke 16, O'Quinn 15, Kanter 14, Mudiay 12. Rimbalzi: Beasley 13, Kanter e O'Quinn 10. Assist: Beasley 7.

Philadelphia 76ers (37-30). Punti: Embiid 29, Saric 21, Redick 18, Covington 15, Simmons 13, Belinelli 10. Rimbalzi: Saric 12, Embiid e Simmons 10. Assist: Simmons 12.