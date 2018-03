NCAA, March Madness 2018 - First round: Xavier dilaga, Syracuse elimina TCU

BUCKNELL BISON - MICHIGAN STATE SPARTANS 78-82

Nella notte delle sorprese, gli Spartans si confermano. Anche se con un po' di fatica, la squadra di Coach Izzo supera Bucknella e accede ai trentaduesimi di finale della March Madness 2018. Per Michigan splende la stella di Miles Bridges autore di una prestazione maiuscola da 29 punti e nove rimbalzi, mentre resta nell'ombra Jaren Jackson Jr, autore di soli sei punti. Ai Bison non bastano le partite di Zach Thomas - 27 punti - e Stephen Brown - 20 - che hanno predicato nel deserto.

TEXAS SOUTHERN TIGERS - XAVIER MUSKETEERS 83-102

Dilaga Xavier contro Texas Southern. I Musketeers sfoderano una prestazione offensiva che deve far paure a tutte le candidate al titolo e schiantano senza appello le Tigers. Il match resta in bilico fino metà primo tempo, poi Macura piazza un parziale di 9-0 che spezza in due la partita. Il senior chiude l'incontro con 29 punti, top scorer di squadra, a cui fanno seguito le altrettanto eccellenti prestazioni di Kerem Kanter - 24 - e Trevon Bluiett - 26. Le Tigers pagano a caro prezzo la brutta serata al tiro di DeMontrae Jefferson che chiude con 20 punti ma il 31% dal campo.

CHARLESTON COUGARS - AUBURN TIGERS 58-62

Nello scontro tra felini ha la meglio Auburn, che si sbarazza di Charleston solo negli ultimi minuti di un incontro tirato sin dalla palla a due. Sostanzialmente a decidere la sfida è stata la tripla di Jared Harper ad un minuto dalla sirena, che ha salvato la baracca nonostante una prestazione generale al tiro davvero scadente. Alle Tigers non basta la prestazione di Jarell Brantley - 24 punti e 7 rimbalzi.

SYRACUSE ORANGE - TCU HORNED FROGS 57-52

Continua il torneo di Syracuse. Le Orange estromettono dalla Madness la Texas Christian University con l'ennesimo upset della notte e avanzano ai trentaduesimi di finale. Che Syracuse potesse avanzare nel torneo era noto e tutti gli esperti la davano per sicura ai trentaduesimi, ma le Horned Frogs hanno opposto resistenza per tutto l'arco del match crollando solo a tre minuti dalla fine, quando il canestro sembrava essersi ristretto di colpo.

NEW MEXICO STATE AGGIES - CLEMSON TIGERS 68-79

Tutto facile per Clemson che coglie la vittoria contro New Mexico e porta a casa un passaggio del turno tutt'altro che scontato. Le Tigers, guidate da Shelton Mitchell, che trova il suo season high con i 23 punti messi a segno, e Gabe DeVoe - 22 -, mettono in ghiaccio il match già nel corso del primo tempo, andando all'intervallo con dodici punti di vantaggio. Per gli Aggies non basta la prestazione da 29 punti del senior Zach Lofton.

KANSAS STATE WILDCATS - CREIGHTON BLUJAYS 69-59

Vittoria in doppia cifra anche per Kansas che con l'ennesimo upset della notte elimina il seed numero 9 del South, i Creighton Blujays. I Wildcats sono guidati alla vittoria dalla prestazione di Bobby Brown, autore di diciotto punti, e dal clamoroso impatto dalla panchina di Mike McGuirl che chiude con diciassette punti e un ottimo 3 su 5 dall'arco. I Blujays pagano invece una brutta serata al tiro chiusa con una prestazione di squadra al 33%. Simbolo della nottata da dimenticare è Marcus Foster, che in stagione tira con il 49% dal campo ed oggi ha chiuso con un imbarazzante 2/11.