NCAA March Madness - Villanova alle Sweet Sixteen: Bridges demolisce Alabama

Niente upset tra Villanova ed Alabama. La seed numero uno ad est batte sonoramente i Crimson Tide per 58-81, ma le pieghe della gara nascondono molto più di quanto possa dire il risultato. 'Bama ha venduto cara la pelle nel primo tempo, chiuso a meno cinque dai Wildcats, ma al rientro in campo il canestro sembra essere stregato, mentre dall'altra parte sale in cattedra un fantastico Mikal Bridges che al posto della consueta struttura con retina vede una vasca da bagno. Il numero venticinque in casacca biancoblu chiuderà poi il match come top scorer grazie ai suoi ventitré punti, tutti eccetto uno segnati nel secondo tempo di gioco.

Alabama denota subito difficoltà subendo in apertura d'incontro il parziale di 5-0 messo a segno da Spellman che con un layup ed una tripla lancia Villanova. I Crimson Tide muovono la retina dopo tre minuti di gioco con il libero di Donta Hall, mentre per il primo canestro in gioco bisogna attendere ancora un minuto e Key Braxton che conclude in area. La gara resta in equilibrio fino alla metà della prima frazione quando Donte Di Vincenzo, chiare origini italiane ma non ancora naturalizzato, mette a segno tre triple in fila che portano i Wildcats sul +7. A ricucire lo strappo ci pensano Sexton e Ingram, con il primo che riporta lo svantaggio ad un solo punto quando sul cronometro restano due minuti. La chiusura della prima frazione però è ancora targata Villanova e soprattutto Di Vincenzo, che chiude con la quarta tripla della giornata.

Al rientro in campo Alabama sembra un'altra squadra, nell'accezione negativa dell'espressione. I giocatori di coach Avery Johnson sono letteralmente travolti dallo sfavillante attacco di Villanova e soprattutto da Mikal Bridges, che al posto del canestro incomincia a vedere una vasca da bagno kingsize. Il numero venticinque infila cinque punti in fila per aprire il tempo, ma la striscia continua anche dopo il canestro del compagno Phil Boot. Bridges continua a segnare con una costanza impressionante, è on fire, e mette altri quattordici punti prima di lasciare il tiro ad un altro compagno. In tutto questo i Crimson Tide non riescono mai a far muovere la retina e così il vantaggio dei Wildcats decolla: +17.

Sexton prova a dare la scossa, ma non serve a niente, la partita è già scappata dalle mani di Alabama. Gli ultimi minuti sono dedicati a chi ha giocato meno nella regular season e 'Bama esce dal torneo senza troppe resistenze.