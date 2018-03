Legabasket Serie A - Si inizia con Milano - Trento, domani Venezia ospita Cantù

Dopo gli impegni europei si torna nuovamente in campo per la 22esima giornata di Serie A1 di Basket. Si inizia oggi pomeriggio alle 18.00 con Milano che ospita Trento mentre alle 20.45 a Pistoia scendono in campo la The Flexx e la Grissin Bon Reggio Emilia reduce dalla conquista della semifinale di EuroCup.

Domani l'altra capolista con Milano, Venezia, ospita Cantù alle 19.00. Come ricordano i colleghi della Legabasket, partita speciale per Walter De Raffaele che raggiunge quota 150 gare allenate in Serie A. Le altre partite in programma sono: Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino (ore 17.00), Germani Basket Brescia - Segafredo Virtus Bologna (ore 17.30), Happy Casa Brindisi - VL Pesaro, Betaland Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari (ore 18.15) e chiudono la giornata alle 20.45 Vanoli Cremona - Fiat Torino.

LA 22ESIMA GIORNATA

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino 17/03 18:00

The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia 17/03 20:45

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino 18/03 17:00

Germani Basket Brescia - Segafredo Virtus Bologna 18/03 17:30

Happy Casa Brindisi - VL Pesaro 18/03 18:00

Betaland Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari 18/03 18:15

Umana Reyer Venezia - Red October Cantù 18/03 19:00

Vanoli Cremona - Fiat Torino 18/03 20:45

LA CLASSIFICA

1) Umana Reyer Venezia 32 punti

2) EA7 Emporio Armani Milano 32 punti

3) Sidigas Avellino 30 punti

4) Germani Basket Brescia 28 punti

5) Fiat Torino 24 punti

6) Banco di Sardegna Sassari 22 punti

7) Red October Cantù 22 punti

8) Segafredo Virtus Bologna 22 punti

9) Dolomiti Energia Trentino 22 punti

10) Vanoli Cremona 20 punti

11) Grissin Bon Reggio Emilia 18 punti

12) Openjobmetis Varese 16 punti

13) The Flexx Pistoia 14 punti

13) Happy Casa Brindisi 12 punti

15) Betaland Capo d'Orlando 10 punti

16) VL Pesaro 10 punti