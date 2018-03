Legabasket Serie A - Un super Micov regala la vittoria a Milano: finisce 88-80 contro Trento

In quel di Desio Milano si aggiudica il primo anticipo della giornata vincendo contro Trento per

Una partita equilibrata per i primi tre quarti con le squadre che rispondo colpo su colpo ai canestri avversari. Nell'ultima frazione di gioco, complice anche l'espulsione di Sutton, l'Olimpia riesce a prendere definitivamente il largo guidata da uno strepitoso Micov autore alla fine di 28 punti. Per la squadra di coach Buscaglia non basta un Flaccadori da 16 punti.

I QUINTETTI

Milano: Goudelock, Tarczewski, Kuzminskas, Jerrells e Abass

Trento: Silins, Forray, Hougue, Sutton e Shields

LA PARTITA

Milano parte forte con il canestro di Goudelock e la tripla realizzata da Jerrells. Trento fatica a sbloccarsi complice anche la difesa forte dei biancorossi (5-0). Quattro punti di fila segnati da Sutton svegliano la squadra di Buscaglia (6-4) che impatta e poi va avanti nel risultato con la tripla del neo entrato Gomez (8-11).

L'attacco dell'Olimpia, dopo il buon avvio, si inceppa con la Dolomiti che ne approfitta piazzando 5-0 di parziale (11-16). Immediato il time out di Pianigiani. Milano si sblocca con cinque minuti consecutivi di Micov (16-18).

Dopo i primi dieci minuti di gioco Trento conduce di due punti, 20-18. Le penetrazioni dei giocatori ospiti, in particolare quelle di Flaccadori (7 punti), fanno male ai padroni di casa.

Nel secondo quarto, Milano trova canestri importanti con Bertans. La penetrazione vincente di Cinciarini fa arrabbiare coach Buscaglia che ferma il gioco sul 27-26. Un time out che fa bene alla Dolomiti visto che rientra in campo piazzando un mini parziale di 4-0 costringendo questa volta Pianigiani a chiamare minuto (26-29).

Problema ad una caviglia per Bertans che deve lasciare il campo. Ma, anche in questo caso, il minuto fa bene perchè, come è successo a Trento, l'Olimpia rientra e piazza a sua volta un 4-0 di parziale ritornando avanti nel punteggio (30-29). La Dolomiti deve fare i conti con uno scatenato Micov (12 punti) e una prestazione solida di Cinciarini. L'Olimpia va negli spogliatoi in vantaggio di due punti, 38-36.

Ad inizio del secondo tempo Milano parte forte e guidata da Goudelock e Tarczewski vola sul più 6, 51-44. Però Trento non sta a guardare e a sua volta risponde con cinque punti consecutivi (51-49). Le scarpette rosse tornano nuovamente avanti con un canestro dalla lunga distanza e la penetrazione di Cinciarini costringendo coach Buscaglia a fermare il gioco (56-50).

Gli ultimi minuti però sono di marca trentina che riescono ad andare all'ultimo quarto sul risultato di 61 pari. 16 punti di Flaccadori, 14 sia per Micov e Cinciarini.

Ad inizio dell'ultimo quarto arriva la svolta della partita con l'espulsione di Sutton (somma di tecnici presi entrambi per proteste ndr). Milano capisce che è il momento di spingere forte e provare a dare lo strappo decisivo al match: 11-2 di parziale con time out immediato per Buscaglia (72-64).

La Dolomiti prova a rientrare con Forray e Shields (74-70), ma Micov con due triple consecutive consegna il match a Milano. Gli ultimi minuti servono solo per il risultato finale, finisce 88-80 in favore dei padroni di casa.