March Madness 2018 - Kentucky e Duke rispettano il pronostico e volano alle Sweet Sixteen

Duke Blue Devils - Rhode Island Rams 87-62

I Blue Devils giocano con una semplicità e una concentrazione a dir poco incredibile. Dopo gli ultimi upset che hanno scosso il mondo NCAA, Bagley III e Carter Jr. hanno tenuto i piedi per terra, senza mai perdere al testa. La squadra di coach K tira dal campo col 57%, numeri pazzeschi affiancati da un 10/21 dall'arco dei tre punti. Dopo il primo tempo, conclusosi sul +17 per i numero 2 del seed, il match ha avuto poco da dire, nonostante Rhode Island non abbia mai mollato. La zona di Duke è risultata a dir poco efficace e in attacco ci ha pensato Marvin Bagley III a fare il resto con 22 punti, 9 rimbalzi e 8/10 dal campo. Dall'altra parte è ancora Matthews il migliore con 23 punti all'attivo ma stavolta le sue triple non bastano ai Rams per conquistare il passaggio del turno.

Kentucky Wildcats - Buffalo Bulls 95-75

Anche in questo caso la sconfitta di Virginia di ieri è servita da monito per i ragazzi di Calipari, che non hanno sbagliato l'appuntamento con il secondo round. Adesso si profila una sfida accesa con la vincente tra Kansas State e UMBC. Nel match di ieri sera i giovani Wildcats, tanto criticati per la troppa inesperienza, essendo quasi tutti freshman, hanno però fatto vedere di poter controllare una partita. In particolare è stato Gilgeous-Alexander il migliore in campo con 27 punti, 6 rimbalzi e 6 assist. I Bulls a fine primo tempo rimangono attardati di nove punti e non si avvicinano quasi mai per il resto del match, a causa di un ottimo Diallo che nel secondo tempo mette a segno 18 punti dei suoi 22 totali. A Buffalo non basta un'altra grande prestazione di Wes Clark, autore di 26 punti, e il loro torneo si interrompe qui.