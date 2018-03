March Madness 2018 - Syracuse compie il miracolo contro Michigan State, Purdue avanti a fatica con Butler

Purdue Boilermakers - Butler Bulldogs 76-73

Butler lotta fino all'ultimo in una partita molto divertente e con tanti canestro ma a passare il turno sono i favoriti. L'inizio premia appunto la numero 10 del seed e per tutto il primo tempo i Bulldogs rimangono avanti. Martin e Baldwin dominano in attacco, soltanto negli ultimi due minuti Purdue riesce a metterci una pezza e con un parziale importante portato avanti da Vincent Edwards si trovano sul +4 a fine primo tempo. I Boilemakers si confermano molto attenti anche nel secondo tempo, pensando di poter ipotecare il match con largo anticipo. Negli ultimi tre minuti però Purdue non riesce più a segnare e Butler non smette mai di crederci, con una difesa invidiabile. Con la palla in mano a -1 dagli avversari, Baldwin viene però stoppato e dall'altra parte è Mathias a punire con una tripla pazzesca. Il match sembra chiuso ma un'ultima opportunità c'è per i Bulldogs, che sbagliano la preghiera da metà campo e escono dal torneo.

Michigan State Spartans - Syracuse Orange 53-55

Ennesimo upset di questa March Madness: Michigan State escce contro gli Orange, numero 11 del seed. A guidare Syracuse è il buon Tyus Battle con 17 punti nonostante le scarse percentuali al tiro; dietro di lui c'è anche Howard che però è costretto ad uscire dalla partita a sette minuti dal termine per falli. Winston è invece il migliore degli Spartans con 15 punti, mentre Bridges e Jackson Jr. sono pessimi negli ultimi minuti. La partita sembra in mano a Michigan Sttate sin dall'inizio, quando domina a rimbalzo offensivo e nei canestri da seconda occasione. Il ritmo però è quello che piace agli avversari: con la sua difesa a zona la squadra di Boeheim rallenta il gioco a suo piacimento e costringe spesso gli Spartans a tiri forzati. Izzo vede i suoi iniziare a vacillare a pochi minuti dal traguardo finale: Bridges non riesce a sbloccarsi mentre gli Orange piano piano recuperano e si portano persino avanti. Un jumper di Battle regala il +3 agli sfavoriti, che riescono a concludere il miracolo grazie alla precisione dei suoi dalla lunetta.