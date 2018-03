Legabasket: Okoye colleziona prodezze, Avellino si sveglia tardi

Dopo Milano e Brescia, l'Openjobmetis Varese stende anche la Sidigas Avellino grazie a un primo tempo perfetto e alle giocate di ottimo livello di Stan Okoye. Il 27enne di Raleigh testimonia la crescita esponenziale avuta in stagione con 26 punti, frutto di uno scintillante 6/8 da 3, ma soprattutto con le giocate decisive che nel quarto periodo rispondono alla rimonta irpina: un assist per Wells e una tripla fuori equilibrio, entrambe allo scadere dei 24 secondi, sono da applausi. Avellino, che nel primo tempo sprofonda a -18, rimonta grazie a Rich e Wells, va addirittura in vantaggio grazie a un paio di triple di Fitipaldo, ma nel momento cruciale sbaglia tutti i possessi. Male un nervoso Fesenko, 1/3 al tiro e 2/6 dalla lunetta, ancora non pronto Lawal. Per gli irpini ora il calendario è difficile: prima Milano, poi Varese. All'andata arrivarono due successi...

Primo quarto Wells, Larson, Vene, Okoye, Cain per Caja, Filloy, D'Ercole, Rich, Leunen e Fesenko per Sacripanti.

Festival delle triple nei primi tre possessi: inizia Filloy, risponde Okoye, poi è la volta di D'Ercole. Okoye realizza i primi 7 punti di Varese, quindi va a segno anche da 3, subito imitato da Rich (12-11). Wells e Tambone firmano l'allungo di Varese (17-11). Avellino si affida a Rich per limare il passivo, ma non ha nulla dalla panchina e, complice una serie di palloni banalmente persi, scivola a -8, con Okoye già a quota 12. Il blackout irpino continua, Vene firma dall'angolo il +12, Avellino pasticcia anche nell'ultimo possesso e chiude un inguardabile primo quarto con soli 14 punti realizzati (26-14). Varese è 4/8 da 2 e 4/5 da 3, 6/6 ai liberi Avellino 1/6 da 2, 4/7 da 3 e

non è mai andata in lunetta.

Secondo quarto Varese doppia gli avversari con Vene e tocca il +15 con Delas (29-14). Avellino dà segnali di vita con Fitipaldo e Scrubb, ma Okoye è inarrestabile (35-20). Gli errori di Avellino proseguono su entrambi i fronti, Varese invece è perfetta e dilaga con una tripla di Ferrero (40-22). Avellino reagisce con un parziale di 8-0 interrotto da un canestro di tabella di Larson; Fesenko si sblocca con un libero, Rich sale a quota 13, e dopo essere

stata sotto di 18, per Avellino è un lusso andare all'intervallo lungo sotto di "soli" 11 punti (44-33). 15 punti per Okoye, 13 di Rich.

Terzo quarto Rich va subito a segno con una tripla, poi finalmente Fesenko fa valere la sua stazza sotto il canestro di Varese e si sveglia anche Dez Wells. Il punteggio si alza con le triple di Vene e Leunen, la Scandone torna a un possesso di distacco con due liberi di Wells (51-48). Rich non sfrutta il possesso del pareggio, Varese trova un 4-0 sfruttando due dormite di Avellino (55-48). Okoye torna a caricarsi sulle spalle l'attacco varesino, così come dall'altra parte fa Wells. La quinta tripla di Okoye permette a Varese di chiudere il quarto con un buon margine, dopo che la Sidigas era arrivata a -3 (65-57). 23 punti per Okoye, 16 per Rich, 12 (tutti nel terzo periodo) di Dez Wells.

Ultimo quarto Una tripla di Fitipaldo e l'ennesima prodezza di Rich riportano Avellino a un solo possesso di distacco (67-64). Con Okoye a rifiatare, l'attacco varesino non va più a segno, e arriva il pareggio con una tripla di Fitipaldo (67-67). I padroni di casa non riescono a replicare, e dopo una lunga rimonta Avellino sorpassa con un'entrata di Rich. Varese pareggia con il suo Wells allo scadere dei 24 secondi, grazie a un assist del solito Okoye, Fesenko fa 0/2 ai liberi e Larson riporta in vantaggio i suoi con una tripla, poi ancora Okoye, ancora allo scadere dei 24, trova un'incredibile tripla (75-71). Avellino torna a giocare come nel primo quarto, getta al vento possesso su possesso, e Varese inizia gli ultimi 2 minuti con 6 punti di vantaggio (77-71). Fesenko dalla lunetta fa 1/2, Avramovic invece 2/2 (79-72). Rich non si arrende e trova prima un canestro in entrata, poi il rimbalzo in attacco che permette a Wells di conquistare due liberi (79-75), poi però fallisca dall'angolo la tripla della speranza. Larson dalla lunetta fa 0/2,

ma Varese conquista il possesso sul rimbalzo. Avramovic fa 1/2, abbastanza per assicurare il successo a Varese.