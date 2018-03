Legabasket: risultati e tabellini della 22esima giornata

Venezia e Milano proseguono inarrestabili la loro marcia in testa alla classifica. L'Umana conquista il decimo successo nelle ultime 11 gare, dilagando contro Cantù nel giorno dell'esordio di Edgar Sosa.

Qualche patema in più per Milano, che col miglior Micov della stagione batte Trento, penalizzata dall'espulsione per doppio tecnico di Sutton. Perdono le dirette inseguitrici. Avellino è fermata a Varese (che conquista un altro scalpo importante dopo Milano e Brescia) a causa di un pessimo avvio che porta i padroni di casa a condurre anche di 18 punti. La rimonta irpina si ferma sul +2 del quarto periodo, un immenso Okoye trova le giocate che decidono la partita. L'1/10 dalla lunetta condanna Brescia (priva di Moss) contro Bologna. La sfida tra Michele Vitali e Alessandro Gentile è vinta dal primo, ma i 2 punti vanno alla Virtus, che dopo aver condotto di 10 nell'ultimo quarto, con Aradori contiene la rimonta a suon di triple guidata da Michele Vitali. Sassari supera quota 100 in trasferta a Capo d'Orlando, che ormai aggiorna i record negativi domenica dopo domenica: siamo a 11 sconfitte consecutive, 17 considerando la Champions. A suon di triple, Cremona schianta Torino, affossata dall'1/18 di Blue e Bongou Colo, e si avvicina alla zona playoff, a cui punta anche Reggio Emilia, che con un ottimo De Vico viola il campo di Pistoia. In coda, successo che vale oro di Brindisi contro Pesaro, che ormai pare condannata a giocarsi la salvezza solo con Capo d'Orlando.

Prossimo turno con super sfida tra Avellino e Milano, forse ultima occasione per gli irpini (che poi faranno visita a Venezia) per restare attaccati al primo posto.



The Flexx Pistoia - Grissin Bon Reggio Emilia 74-78 (18-21, 21-20, 27-17, 8-20)

Della Rosa, McGee 11 (2/4, 2/3, 1/2), Laquintana 15 (5/6, 1/3, 2/3), Mian 11 (4/5, 1/3), Gaspardo 4 (1/2, 0/3, 2/2), Bond (0/3, 0/1), Magro 2 (1/2), Diawara 11 (1/3, 3/5), Moore 11 (4/6, 1/10), Ivanov 9 (3/7, 1/1, 0/2) Mussini 7 (2/3, 1/2), J. Wright 11 (5/9, 0/3, 1/1), Candi 1 (0/1, da 3, 1/2 ai liberi), Reynolds 10 (4/5, 2/2 ai liberi), Markoishvili 9 (3/5, 1/4), C. Wright 12 (5/10, 2/4 ai liberi), Cervi 4 (1/3, 2/2 ai liberi), Nevels 7 (3/9, 0/2, 1/2), De Vico 17 (1/3, 5/6)

Openjobmetis Varese - Sidigas Avellino 82-75 (26-14, 18-19, 21-24, 17-18)

Vene 12 (3/6, 2/3), Avramovic 13 (3/6, 0/6, 7/8), Cain 2 (1/1), Okoye 26 (3/4, 6/8, 2/2), Larson 9 (3/7, 1/3, 0/2), Delas 3 (1/3, 1/2 ai liberi), Tambone 6 (0/2, 2/4), Wells 8 (3/5, 0/1, 2/2), Ferrero 3 (1/2 da 3)

Leunen 9 (3/3, 1/2), 6 rimbalzi, 7 assist, Wells 15 (3/7, 2/2, 3/4), Rich 22 (6/12, 3/6, 1/2), Filloy 8 (1/2, 2/9), Fesenko 4 (1/3, 2/6 ai liberi), D'Ercole 3 (1/1 da 3, Lawal, Fitipaldo 9 (0/1, 3/3), Scrubb 5 (1/3, 1/1), Zerini 1 (0/1 da 3)

La cronaca di Vavel

EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino 88-80 (18-20, 20-16, 23-25, 27-19)

Goudelock 14 (2/4, 3/8, 1/1), Micov 28 (5/7, 4/7, 6/6), Pascolo (0/3), Tarczewski 8 (3/5, 2/3 ai liberi), Cinciarini 14 (6/6, 0/1, 2/2), Abass 2 (1/1, 0/2), Bertans 9 (0/2, 3/4), Jerrells 8 (1/1, 2/4), Gudaitis 5 (0/2, 5/8 ai liberi)

Franke (0/1, 0/2), Sutton 13 (5/9, 0/1, 3/6), Silins 7 (1/1, 1/5, 2/2), Forray 4 (1/5, 0/4, 2/2), Flaccadori 16 (4/7, 2/3, 2/2), Gomes 12 (0/2, 4/6), Hogue 13 (5/10, 3/4 ai liberi), Shields 15 (4/15, 1/3, 4/8), 10 rimbalzi

La cronaca di Vavel

Vanoli Cremona - Fiat Torino 92-70 (24-17, 23-18, 22-18, 23-17)

Johnson-Odom 20 (4/6, 3/8, 3/4), Martin 24 (2/8, 5/6, 5/5), Gazzotti 7 (1/1, 1/2, 2/2), T. Diener 2 (1/1, 0/1), Ricci 3 (1/1, 0/1, 1/2), Ruzzier 10 (3/4, 1/5, 1/1), Portannese 3 (1/2 da 3), Fontecchio 13 (5/6, 0/3, 3/3), Sims 4 (2/5), D. Diener 2 (1/1, 0/1), Milbourne 4 (2/4)

Blue (0/4, 0/4), Garrett 22 (5/7, 3/4, 3/4), Vujacic 6 (1/3, 1/2, 1/1), Poeta 4 (1/5), Boungou Colo 5 (0/5, 1/7, 2/2), Washington 10 (4/8, 0/4, 2/2), Jones 9 (3/7, 1/2, 0/1), Mazzola 2 (1/1, 0/2), Mbakwe 12 (3/3, 1/2, 3/4)

La cronaca di Vavel

Germani Basket Brescia - Segafredo Virtus Bologna 66-70 (24-23, 17-18, 10-18, 15-11)

Moore 6 (3/4, 0/2, 0/4), Hunt 12 (6/8, 0/4 ai liberi), 10 rimbalzi, L. Vitali 11 (1/2, 3/9), 10 assist, LAndry 8 (2/6, 1/6, 1/2), Ortner 2 (1/3), Traini (0/2 da 3), M. Vitali 22 (2/3, 6/9), Sacchetti 5 (1/5, 1/2)

A. Gentile 19 (8/15, 1/4), Umeh 5 (1/1, 1/2), Pajola 1 (0/1, da 3, 1/2 ai liberi), Baldi Rossi 6 (0/1, 2/5), 10 rimbalzi, Lafayette 11 (1/1, 3/5), Lawson (0/2, 0/1), Slaughter 15 (6/8, 3/8 ai liberi), 10 rimbalzi

Happy Casa Brindisi - VL Pesaro 93-83 (23-17, 29-19, 17-24, 24-23)

Suggs 14 (4/9, 0/1, 6/8), Tepic 10 (5/9), Smith 9 (2/4, 1/5, 2/2), Mesicek 11 (2/7, 1/2, 4/4), Cardillo 4 (2/2, 0/1), Nic Moore 22 (4/7, 4/8, 2/2), Iannuzzi 7 (3/4, 1/1 ai liberi), Lydeka 12 (5/9, 2/3 ai liberi), 10 rimbalzi, Giuri 4 (2/3)

Omogbo 17 (4/7, 1/1, 6/6), Ceron 4 (1/1, 0/3, 2/2), Clarke 16 (3/6, 2/8, 4/4), Mika 11 (4/9, 3/3 ai liberi), Ancellotti 10 (4/7, 0/1, 2/2), 9 rimbalzi, Bertone 4 (1/8, 0/1, 2/3), Monaldi 1 (1/2 ai liberi), Serpilli 3 (1/1 da 3), Dallas Moore 17 (1/5, 5/8, 0/2)

Betaland Capo d'Orlando - Banco di Sardegna Sassari 89-103 (24-32, 18-24, 20-21, 27-26)

Faust 23 (6/6, 2/5, 5/5), Maynor 3 (1/3 da 3), 6 perse, Atsur 6 (0/3, 2/3), Kulboka 12 (1/3, 3/5, 1/2), Likhodey 16 (3/8, 1/3, 7/8), Campani, Stojanovic 12 (3/7, 2/4, 0/2), Knox 17 (8/13, 1/2 ai liberi), 11 rimbalzi

Spissu 3 (0/2, 1/1), Bostic 16 (6/6, 1/3, 1/1), Bamforth 11 (4/6, 0/3, 3/3), Pierre 18 (4/5, 3/4, 1/2), Jones 18 (7/14, 4/5 ai liberi), Stipcevic 14 (1/2, 4/6), Hatcher 3 (1/3 da 3), Polonara 20 (5/7, 3/8, 1/1), Tavernari

La cronaca di Vavel

Umana Reyer Venezia - Red October Cantù 107-83 (28-16, 21-22, 30-18, 28-27)

Haynes 11 (1/4, 3/4), Peric 14 (3/5, 2/3, 2/2), Sosa 5 (1/5, 1/3), Bramos 10 (2/2, 2/5), Tonut 6 (3/4, 0/4), Daye 7 (3/7, 0/1, 1/1), 9 rimbalzi, De Nicolao 8 (4/6, 0/3), Jenkins 10 (2/3, 2/5), Biligha 15 (5/6, 5/5 ai liberi), Cerella 3 (1/1 da 3), Watt 18 (8/12, 2/2 ai liberi)

Smith 14 (2/3, 1/3, 7/9, Culpepper 18 (6/7, 0/4, 6/7), Cournooh 7 (2/3, 0/3, 3/3), Parrillo 5 (1/1, 1/1), Tassone (0/1 da 3), Chappell 12 (3/6, 2/5), Burns 4 (2/7, 0/3, 0/1), Thomas 15 (4/10, 1/3, 4/4), Ellis 8 (2/4, 1/1, 1/2)

Classifica

Venezia, Milano 34; Avellino 30; Brescia 28; Bologna, Sassari, Torino 24; Trento, Cantù, Cremona 22; Reggio Emilia 20; Varese 18; Brindisi, Pistoia 14; Capo d'Orlando, Pesaro 10



Prossimo turno

24/03/2018

20:45 Betaland Capo d'Orlando - Germani Basket Brescia

25/03/2018

17:00 Sidigas Avellino - EA7 Emporio Armani Milano

25/03/2018

17:00 Segafredo Virtus Bologna - Happy Casa Brindisi

25/03/2018

18:00 The Flexx Pistoia - Umana Reyer Venezia

25/03/2018

18:00 Red October Cantù - Fiat Torino

25/03/2018

19:00 Banco di Sardegna Sassari - Openjobmetis Varese

25/03/2018

20:45 VL Pesaro - Dolomiti Energia Trentino

18/04/2018

20:30 Grissin Bon Reggio Emilia - Vanoli Cremona