Cremona è il solito caterpillar con Martin e Johnson Odom, Torino al tappeto (92-70).

La Vanoli Cremona vince ancora tra le mura amiche del PalaRadi sulla Fiat Torino col punteggio di 92-70, trascinata dai 24 punti di Kelvin Martin e dai 20 punti di Darius Johnson-Odom, mentre per i piemontesi Diante Garrett non può nulla con i suoi 22 punti. Assente ingiustificato Vander Blue con un'inappellabile 0/8 dal campo.

Difese fin da subito allegre con Ruzzier e Milbourne che vanno a segno per i padroni di casa, mentre per i piemontesi subito in evidenza Washington e Garrett (5-6). Sale poi in cattedra DJO con due conclusioni di fila, ma i due fari gialloblu rispondono ancora una volta presente (14-9). Dalla panchina subentrano T. Diener e Fontecchio mettendo in minifuga la Vanoli nonostante Boungou Colo e Mbakwe (24-17).

Mazzola rompe il ghiaccio dopo quasi due minuti di tiri a salve, Vujacic con un gioco da 3 punti fa 24-22, ma Fontecchio con una schiacciata a una mano risponde per le rime e DJO con una bomba dai 6.75 costringe Galbiati al time out (30-22). Jones entra dalla panchina e mette a segno 5 punti di fila ma commette un fallo in attacco su DJO che colpisce ancora da 3, ma Vujacic non sta a guardare (33-30). Vujacic commette un antisportivo e un tecnico che gli costano l’espulsione con Martin che non fallisce dalla lunetta (40-30). Washington in contropiede prova a tenere in gara i piemontesi, ma Ruzzier è inarrestabile con i suoi slalom e Martin chiudono la prima frazione sul 47-35.

Sims e Martin con un 5-0 di parziale mettono il +17 per i ragazzi di Meo Sacchetti, Garrett manda a segno due liberi ma il linguaggio del corpo non promette nulla di buono, con Boungou-Colo che sbaglia due tap-in incredibili, Drake Diener non perdona dall’altra parte. Washington e Garrett portano la Fiat a -10 (61-51) ma Martin è una sentenza da 3 punti e il duo Gazzotti-Fontecchio chiude la terza frazione sul 69-53.

L’ex Milano e Virtus Bologna apre l’ultimo periodo, Jones continua a salvare le sue statistiche mentre Ricci e DJO mettono in cassaforte la partita (75-57). Garrett predica nel deserto raggiungendo il ventello personale, Portannese si iscrive alla gara dall’angolo. Gli ultimi minuti sono garbage time nonostante i 4 punti di fila di Mbakwe. Gazzotti e Fontecchio continuano ad andare a segno. Finisce 92-70 per la Vanoli che entra nella corsa per i playoff, mentre Torino continua la sua crisi in campionato.