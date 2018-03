NBA - Washington ferma i Pacers; Houston inarrestabile, passa anche a New Orleans

Washington porta cinque giocatori in doppia cifra e riesce a vincere una partita fondamentale contro i Pacers in orbita playoff. Bradley Beal chiude a 19 punti mentre Gortat a 18+8 rimbalzi, tornando finalmente decisivo in fase d'attacco. Dall'altra parte Oladipo chiude a 18 e Stephenson subentra dalla panchina con 25 punti e 10/15 dal campo. Ottima vittoria anche per Houston che ipoteca il primo posto ad Ovest grazie ad un'altra prestazione pazzesca di Harden con i Pelicans: 32 punti, 11 rimbalzi e 8 assist per il barba. Ad accompagnarlo ci sono anche i 21 con 8 rimbalzi di Chris Paul, mentre Anthony Davis piazza la doppia doppia da 26 punti e 13 rimbalzi.

Washington Wizards - Indiana Pacers 109-102

A discapito del punteggio ravvicinato, Indiana non è quasi mai in partita. A partire dal primo quarto, in cui Satoransky si conferma una fonte inesauribile di canestri e gli ospiti si salvano soltanto grazie a due triple nei secondi finali. Lance Stephenson è stupefacente ed è uno dei pochi a rispondere alle iniziative avversarie, ma i Wizards non smettono mai di segnare e mettono a segno un altro parziale grazie a Morris, che porta i suoi sul +12. Nel secondo tempo Gortat prende le misure agli avversari sotto canestro e piega la difesa dei Pacers; Beal rifinisce le azioni dall'arco e il vantaggio dei padroni di casa continua a crescere. A cercare di fermarlo ci pensa ancora Stephenson, ma il 71-86 rimane difficile da recuperare. Nonostante ciò nel quarto e ultimo periodo, Washington rischia qualcosa perdendo la concentrazione e permettendo agli avversari di ridurre il gap; quando si avvicinano troppo però Beal riesce a metterci una pezza e a chiudere il match con diversi minuti di anticipo.

New Orleans Pelicans - Houston Rockets 101-107

Il primo tempo è molto equilibrato, anche se gli ospiti riescono sempre a stare avanti. All'inizio Davis nega una partenza razzo agli avversari che trovano in Ariza il miglior rifinitore. Nel prosieguo si fa vedere anche Chris Paul, che dà il cambio ad Harden e tiene testa ad un ottimo Ian Clark. Nella seconda parte del secondo quarto torna in campo Davis ma chiude il primo tempo con un distacco di sei lunghezze. Al ritorno in campo Harden prende il comando delle operazioni con Houston che riesce a serrare la difesa alla perfezione, conquistando il primo parziale della partita. Neanche Holiday riesce a frenare i texani, che volano a +12. Nell'ultima frazione di gioco un buon Darius Miller riavvicina i padroni di casa ma, come nel caso precedente, Houston rimane concentrata e non permette una vera e propria rimonta, grazie soprattutto ad un James Harden intenzionato a chiuderla una volta per tutte.