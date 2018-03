March Madness 2018, Nevada beffa Cincinnati e vola alle Sweet 16

Nevada beffa Cincinnati e completa uno dei tanti upset di serata del Torneo Ncaa. I Wolfpack si aggrappano ad uno dei gemelli Martin - Cody - che mette a referto 25 punti, 6 rimbalzi e 7 assist, autore di una prestazione sontuosa su entrambi i lati del campo, da vero leader. Nevada ruota appena 7 elementi, in 4 terminano in doppia cifra oltre Martin, tra cui spiccano i 14 di Josh Hall, autore tra l'altro dell'ultimo e decisivo canestro a pochi secondi dalla fine. I Bearcats si suicidano, perchè avanti di 22 punti ad 11' dalla fine, si fermano, smettono di giocare e consentono il rientro degli avversari. Rimonta conclusa con l'ultimo possesso Nevada, quello del canestro che scrive a tabellino i punti 74 e 75 (una rimonta così non si vedeva dal 2005, quando BYU battè Iona recuperandogli ben 25 punti.

Cincinnati segna i primi 10 punti della serata, l'attacco della squadra con il miglior seed è efficace, Cumberland e Washington trovano il fondo della retina con costanza. Nevada inizialmente annaspa, poi però inzia a rispondere e dare segnali di vita, ma all'intervallo è sotto di 12 lunghezze, 44-32. Evans III già a quota 15, Cumberland 13. Per i Wolfpack, tabellino sorridente per Cody Martin, a quota 12. I Bearcats nella prima fase del secondo tempo non mollano la presa sul match, ed estendono il proprio vantaggio fino al +22 a poco più di 11' dalla fine (65-43). La gara sembra decisa, quando invece ecco che Nevada raschia il fondo del barile, ricerca e trova forze che neanche pensava di avere, e rimonta.

32-8 il parziale, con Nevada che chiude le viti in difesa ed apre le dighe in attacco. Cody Martin è in trance, segna da tutte le posizioni ed in tutti i modi, Stephens, Hall e Caroline sono scudieri valorosi. Si arriva agli ultimi secondi di gara in parità, a quota 73, Hall con il floater rende realtà la rimonta. Ultimo possesso Bearcats, nulla di fatto perchè la difesa di Nevada svolge un lavoro egregio e non permette agli avversari di poter usufruire di un tiro pulito. Alla sirena finale esultano festanti i Wolfpack, che accedono alle Sweet Sixteen dove se la vedranno con la Cinderella Loyola-Chicago. Solo tanta delusione per Cincinnati, che si vede sfuggire sotto il naso il traguardo delle migliori 16, assolutamente alla portata.

Cincinnati Bearcats - Punti: Evans III 19, Cumberland 17, Clark 11. Rimbalzi: Washington 11. Assist: Clark 3, Cumberland 3.

Nevada Wolfpack - Punti: Martin 25, Hall 14, Stephens 13, Caroline 13. Rimbalzi: Caroline 7. Assist: Martin 7.