NBA - La 'locomotiva Blazers' non conosce fermate. I Clippers possono poco

LOS ANGELES CLIPPERS - PORTLAND TRAIL BLAZERS 109-122

Portland conquista la tredicesima vittoria consecutiva, confermandosi la squadra più calda in NBA in questo momento. Allo Staples Center, la compagine di coach Terry Stotts supera agevlmente i Clippers - ancora orfani di Danilo Gallinari - spingendoli ancora un pò più fuori dalla zona playoff. Damian Lillard e C.J. McCollum sono ancora una volta i giocatori chiave, i due combinano per 44 punti (23 Dame, 21 il suo compagno di merenda) e permettono alla franchigia dell'Oregon di cementare il terzo posto ad Ovest.

Rivers conferma in quintetto Teodosic, l'arma Williams parte dalla panchina. Stotts si serve dell'artiglieria pesante, con Nurkic a battagliare contro Jordan nel pitturato. Subito allungo ospite, con Lillard sugli scudi (17-8), LA con atteggiamento rivedibile, troppo soft in difesa e svagata in attacco. Le trenate del 'figliol' Rivers servono a svegliare l'ambiente. E' però troppo poco per i Clippers, Lillard resta un problema irrisolvibile e nessuno riesce a contenerlo. E' vantaggio Blazers alla prima sirena, 24-18. Serve una scossa, quindi vanno in campo Harrell e Marjanovic, la scelta di Doc paga. La loro presenza fisica nel pitturato tiene in ansia i difensori avversari, nutrono in loro molta attenzione, ed ecco che si aprono praterie per Sweet Lou, che attacca il canestro con la solita maestrìa e fa male. Ne mette 13 nel solo secondo quarto l'ex Rockets, è realtà dunque il primo vantaggio Clippers sul 31-30. Portland però non si scompone, è reduce da 12 successi di fila, e quindi moralmente è forte. Se fermi Lillard, ecco che c'è McCollum, se fermi anche lui, sbuca Harkless. Lo score di quest'ultimo nel primo tempo è tutto un dire: 14 punti. I Blazers dimostrano di essere una macchina perfetta, e vanno al riposo avanti 58-52.

Con Bradley e Gallinari fuori gioco, le rotazioni dei Clippers sono ridotte all'osso, Rivers spreme Harris ma l'ex Detroit vive una serata grigia al tiro, 5 su 14. Solo Rivers e Williams sono minacce offensive di un certo peso per i Blazers, ma contro la coralità ospite possono veramente poco. Il cuscino tra le due squadre lievita, fino al +16; l'apporto della second unit guidata da Turner e Napier è prezioso, Stotts gongola godendosi un roster lungo e parecchio qualitativo. A Portland basta quindi inserire il pilota automatico negli ultimi minuti della contesa, con Lillard ed il suo 'partner-in-crime' McCollum bravi a stoppare sul nascere ogni rigurgito di vitalità degli avversari. Disco rosso per gli angelini, il terzo consecutivo, allarme in corso perchè le altre corrono ed i Clips camminano a passo di lumaca. Vola invece Portland, a vele spiegate verso la post-season.

Los Angeles Clippers - Punti: Williams 30, Harrell 24. Rimbalzi: Jordan 16. Assist: Williams 4

Portland Trail Blazers - Punti: Lillard 23, McCollum 21. Rimbalzi: Nurkic 12. Assist: Napier 8