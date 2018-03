Turkish Airlines EuroLeague -Milano ci prova ma perde in casa dello Zalgiris (77-65)

Google Plus

Nell'ultimo doppio turno di Eurolega Milano perde in casa dello Zalgiris per 77-65.

I biancorossi reggono i ritmi della squadra lituana per 30 minuti, ma nell'ultimo quarto White segna 11 punti consecutivi che regalano la vittoria agli uomini di Kaunas. Per l'Olimpia non basta una grande prova di Gudaitis con 19 punti.

LA PARTITA

Lo Zalgiris parte molto forte con l'Olimpia che riesce a trovare canestri solo sotto canestro con Gudaitis (11-6). Pianigiani chiama minuto per fermare il ritmo dei giocatori del Kaunas. I biancorossi guidati dai proprio giocatori lituani, Kuzminskas e il lungo citato poc'anzi, arrivano fino al meno uno (15-14). Il primo quarto si chiude con la squadra di casa sopra soltanto di una lunghezza, 17-16.

Milano competa la rimota ad inizio secondo quarto ed impatta sul 24 pari. Lo Zalgiris sbaglia molto in attacco soprattutto mette a referto molte palle perse. L'Olimpia ringrazia e trova il primo vantaggio della partita (26-28) con coach Jasikevicius costretto a chiamare a sua volta minuto. I biancorossi giocano bene e vanno negli spogliatoi in vantaggio di tre punti, 31-34.

Anche ad avvio del terzo quarto continua l'altalena tra le due squadre. Milano con uno strepitoso Gudaitis, già a quota 16 punti vola sul più 5, 42-47 con Jasikevicius che chiama minuto. Momento topico per l'Olimpia che perde l'inerzia della gara a favore dei padroni di casa che ritornano avanti nel risultato e chiudono il terzo quarto sopra di quattro punti 54-50.

Milano accusa il colpo, con lo Zalgiris che vola con White autore di 11 punti consecutivi e porta la propria squadra sopra di undici lunghezze. L'Olimpia prova rimontare con una tripla di Bertans e un paio di canestri di Gudaitis, ma non riesce ad avvicinarsi nel risultato. Gli ultimi minuti servono solamente a fissare il risultato, finisce 77-65