Turkish Airlines Euroleague - Fenerbahce e Panathinaikos superano Maccabi e Stella Rossa

La 27ma giornata di Turkish Airlines Euroleague è stata caratterizzata dalle vittorie casalinghe di Fenerbahce e Panathinaikos su Maccabi e Stella Rossa. Partiamo dai turchi, che per l'occasione sono stati schierati in campo da Obradovic con questo starting five: Guduric, Kalinic, Melli, Muhammed e Thompson. Dall'altra parte il Maccabi si è opposto con Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll. Due quintetti che danno vita ad un primo tempo sostanzialmente equilibrato, dopodichè i padroni di casa escono alla distanza annientando le residue speranze di vittoria degli israeliani. Un successo firmato da Guduric con 23 punti, ma non solo perchè ci sono da sottolineare i 16 punti di Datome, i 12 di Sloukas e gli 11 di Vesely. Dall'altra parte non sono bastati i 13 punti di Jackson e i 12 a testa di Thomas e Bolden. L'occasione per il riscatto si presenta già nel prossimo turno contro il Panathinaikos, mentre il Fenerbahce se la vedrà con la Stella Rossa.

Proprio le prossime due sfidanti delle due squadre protagoniste della partita appena citata, hanno dato vita ad una sfida a senso unico nella 27ma giornata di Turkish Airlines Euroleague. Infatti il Panathinaikos, schierato sul parquet con Antetokounmpo, Calathes, Gist, James e Singleton, non ha dato scampo alla squadra avversaria, già sotto di 10 punti dopo il primo quarto. Un divario dovuto anche alle scelte adoperate da coach Alimpijevic ad inizio match, infatti il tecnico serbo per l'occasione si è affidato a Bjelica, Davidovac, Lazic, Lessort e Rochestie, ma tra questi l'unico a salvarsi è Davidovac con 17 punti, arricchiti dai 15 inanellati da Omic dalla panchina. Dall'altra parte invece ci sono da sottolineare le prove di: Singleton 21 punti, Calathes 17 punti e 10 assist, Rivers 11. Per gli ellenici arriva quindi la seconda vittoria consecutiva che li proiettà al 6° posto con un record di 16-11, mentre la Stella Rossa rimane 10ma con un record di 11-16.

Fenerbahce - Maccabi 87-73 (16-21; 45-36; 74-56)

Fenerbahce: Thompson 5 (2/5;1/4 TL) Melli 3 (1/4;1/2 TL) Mahmutoglu (0/2) Wanamaker 8 (4/6;0/1) Sloukas 12 (2/3;2/5;2/2) Nunnally 9 (3/5;1/2) Guduric 23 (2/3;5/6;4/4) Vesely 11 (4/6;3/4 TL) Kalinic (0/1) Muhammed (0/2;0/4) Duverioglu (0/1) Datome 16 (2/5;3/3;3/3)

Maccabi: Thomas 12 (3/9;2/3) Roll 5 (1/5;1/2) Kane 7 (2/3;1/2) Tyus 2 (1/4) Dibartolomeo 6 (1/1;1/2;1/3) Cohen Cole 6 (3/5;0/2) Bolden 12 (3/4;2/5;0/1) Parakhouski 8 (3/5;2/2 TL) Zoosman 2 (1/1;0/1) Jackson 13 (4/7;1/5;2/2)

Tiro da 2p: Fenerbahce (20/43) Maccabi (22/44). Tiro da 3p: Fenerbahce (11/21) Maccabi (8/22). Tiri liberi: Fenerbahce (14/19) Maccabi (5/8). Rimbalzi: Fenerbahce 38 Maccabi 35

Panathinaikos - Stella Rossa 91-71 (24-15; 47-38; 77-56)

Panathinaikos: Singleton 21 (4/4;4/5;1/3) Rivers 11 (3/6;1/7;2/3) James 9 (3/4;1/3) Payne 2 (1/3;0/1) Pappas 9 (3/4;0/1;3/3) Gist 3 (1/5;0/1;1/2) Vougioukas 3 (1/2;1/2 TL) Lekavicius 4 (1/2;2/2 TL) Gabriel 2 (1/1;0/1) Lojeski 5 (1/1;1/1) Calathes 17 (7/8;0/2;3/4) Antetokounmpo 5 (2/3;1/2 TL)

Stella Rossa: Keselj (0/1 3P) Davidovac 17 (2/3;3/4;4/6) Lazic 3 (0/1;1/2) Dobric 3 (1/4;0/4;1/2) Feldeine 6 (1/7;1/3;1/2) Jankovic 5 (2/5;0/2;1/2) Rochestie 7 (1/5;1/2;2/2) Omic 15 (6/8;3/5 TL) Lessort 9 (4/8;1/1 TL) Ennis 1 (0/2;0/1;1/1) Bjelica 5 (1/3;0/1;3/4)

Tiro da 2p: Panathinaikos (28/43) Stella Rossa (18/46). Tiro da 3p: Panathinaikos (7/22) Stella Rossa (6/20). Tiri liberi: Panathinaikos (14/21) Stella Rossa (17/25). Rimbalzi: Panathinaikos 40 Stella Rossa 39