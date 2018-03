NBA - Sorrisi per New York, Brooklyn e Pistons

In una stagione avara di soddisfazioni, sono diverse le squadre NBA che provano a sfruttare questo finale di regular season per mettere in mostra giocatori giovani e provare a vincere qualche partite (non troppe, perchè la lottery è dietro l'angolo). Quando si sfidano franchigie con un record perdente, è in genere la squadra di casa a prevalere. E' quanto accaduto nella notte NBA, con le vittorie interne di New York Knicks e Brooklyn Nets su Chicago Bulls e Memphis Grizzlies, con l'eccezione del successo dei Detroit Pistons a Sacramento contro i Kings.

New York Knicks - Chicago Bulls 110-92

Gara dominata dai Knicks di Jeff Hornacek, che confermano il quintetto delle ultime apparizioni, contro dei Bulls che invece lanciano Cameron Payne e Paul Zipser dalla palla a due, con Cristiano Felicio centro. Dopo il primo quarto New York scappa via, grazie al contributo di Michael Beasley e Tim Hardaway, con Enes Kanter un fattore a rimbalzo. In uscita dalla panchina si fanno notare anche Troy Williams, Trey Burke e Luke Kornet. Male Chicago, a cui non bastano sedici punti a testa delle riserve Bobby Portis e Antonio Blakeney.

New York Knicks (26-45). Punti: Hardaway 22, Beasley 17, Williams 11, Kanter 10. Rimbalzi: Kanter 15. Assist: Ntilikina e Burke 5.

Chicago Bulls (24-46). Punti: Felicio 17, Portis e Blakeney 16. Rimbalzi: Vonleh 12. Assist: Payne 6.

Brooklyn Nets - Memphis Grizzlies 118-115

Più equlibrata l'altra gara di New York, al Barclays Center tra Nets e Grizzlies. Memphis allunga nel terzo quarto, anche grazie al contributo della panchina (Ivan Rabb, Chandler Parsons, Briante Weber, Wayne Selden), mentre in quintetto manca Marc Gasol, rimpiazzato da Deyonta Davis. Buone prestazioni offensive di Jamychal Green e Andrew Harrison (fuori Evans), che però non riesce a mandare a bersaglio la tripla dell'overtime. Per i Nets sugli scudi Allen Crabbe, Demarre Carroll e Caris LeVert, mentre D'Angelo Russell non trova ritmo.

Brooklyn Nets (23-48). Punti: Crabbe e LeVert 22, Carroll 18, Hollis-Jefferson 16, Russell 14. Rimbalzi: Hollis-Jefferson 12. Assist: Russell 7.

Memphis Grizzlies (19-51). Punti: Harrison 19, Selden 17, Brooks e Weber 15, Green 14, Parsons 13, Rabb 10. Rimbalzi: Green 16. Assist: Harrison 8.

Sacramento Kings - Detroit Pistons 90-106

Finalmente una vittoria per i Pistons di Van Gundy nel loro giro di trasferte a Ovest. Al Golden1 Center di Sacramento i Kings reggono solo un tempo, con Buddy Hield in quintetto per Bogdan Bogdanovic. Ma i punti degli esterni, in particolare di Justin Jackson e De'Aaron Fox, non bastano a coach Joerger, perchè nel secondo tempo Detroit dilaga, con Blake Griffin mattatore e Andre Drummond dominante sotto canestro. Pistons che chiudono con il 48.3% al tiro da tre, con Bullock, Smith, Tolliver e Kennard sugli scudi dall'arco (tre triple anche per Griffin).

Sacramento Kings (23-49). Punti: Hield 20, Fox 16, Jackson 15, Labissiere 10. Rimbalzi: Cauley-Stein e Hield 6. Assist: Cauley-Stein 5.

Detroit Pistons (31-39). Punti: Griffin 26, Smith 18, Bullock 17, Tolliver 12, Johnson 11, Kennard 10. Rimbalzi: Drummond 16. Assist: Griffin 7.