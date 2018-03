Turkish Airlines EuroLeague - De Colo ne mette venticinque, il Cska supera anche l'Olympiakos (89-81)

Il Cska di Mosca, dopo l’importante vittoria esterna di Istanbul contro il Fenerbahce, torna al successo in Turkish Airlines Euroleague 2017/18 aggiudicandosi la sfida contro l’Olympiakos. I russi, tra le mura amiche, tengono percentuali altissime e, dopo un primo tempo faticoso, prendono il comando della gara senza quasi mai lasciare spiraglio di rientro agli ospiti. Ottima prestazione per De Colo, autore in totale di venticinque punti, cinque rimbalzi catturati e quattro assist. Gli ospiti, nonostante l’eccellente prova di Printezis, non riescono ad arginare in alcun modo il gioco spumeggiante degli avversari, incappando così nella seconda sconfitta consecutiva in Europa. Tra le file dei padroni di casa degne di nota anche le prestazioni di Clyburn e Higgins, con rispettive valutazioni complessive di quattordici e quindici.

Coach Itoudis propone Rodriguez play con Vorontsevich e Hines ad agire sotto le plance. Esternamente si muovono Clyburn e Kurbanov. Sfairopoulos risponde schierando Roberts in regia con Spanoulis e Papapetrou sul perimetro; Milutinov e Printezis completano il quintetto titolare.

Partono forte i Greci, Roberts e Printezis infilano sette punti in pochi minuti, replica Clyburn provando a svegliare i suoi. I padroni di casa iniziano a carburare in attacco con le marcature di Hines e Kurbanov ma Printezis e Spanoulis prima bombardano dall’arco, poi segnano dal pitturato e costringono Itoudis al primo time out con il Cska sul meno sette. In uscita dalle panchine salgono finalmente in cattedra i fenomeni dei russi, di Rodriguez e De Colo il parzialone di dieci a zero. Nel momento migliore gli uomini di Itoudis si riaddormentano e ne approfittano ancora Milutinov e compagni riportandosi avanti, il primo quarto si chiude 23-26 in favore dei greci.

I primi tre minuti e mezzo della seconda frazione di gioco si tramutano in un incubo per Sfairopoulos, i suoi non riescono mai a trovare la via del canestro tra le fitte maglie del Cska, Antonov e De Colo infilano ben tredici punti consecutivi, conditi da tre bombe dall’arco. La tripla di Thompson scuote finalmente gli ospiti, Spanoulis e McLean seguono il compagno, le repliche casalinghe sono di Higgins e Kurbanov. Negli ultimi minuti del primo tempo Itoudis dà spazio alle seconde linee, Spanoulis e Printezis segnano ancora e accorciano fino al meno quattro (44-40).

Gara equilibrata dopo l’intervallo lungo, Milutinov e Roberts provano a spingere il rientro ospite, ribattono colpo su colpo Higgins e De Colo. I greci non vogliono mollare la spugna e proseguono per minuti la rincorsa, ancora Higgins mette a segno due canestri e tiene a distanza gli avversari. Dopo la metà del periodo si fanno sotto pericolosamente gli uomini di Sfairopoulos, il canestro di Strelnieks vale il meno uno e Itoudis è ancora costretto al time out. Gli ultimi due minuti tornano ad essere tutti di marca russa, la tripla di Vorontsevich a chiudere il parziale di sei zero regala il più sette al Cska (69-62).

Ancora meglio i russi ad inizio ultimo quarto, De Colo e Rodriguez provano a dare la spallata decisiva agli ospiti con sei punti, Strelnieks e Brown tengono in partita l’Olympiakos. L’avanzata del Cska non si arresta, Rodriguez e compagni infilano l’ennesimo parziale di sei a zero e gli ospiti vacillano, a nulla servono i nuovi tentativi di rientro di Spanoulis e Printezis, gli uomini di Itoudis sono bravi ad amministrare il vantaggio e si impongono tra le mura amiche con il risultato di 89-81.