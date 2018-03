Turkish Airlines Euroleague - Khimki sbanca Istanbul, Baskonia e Malaga vincono in casa

La 27ma giornata di Turkish Airlines Euroleague si è conclusa con le vittorie di Khimki, Baskonia e Malaga su Efes, Bamberg e Barcellona. Partiamo dai moscoviti di Bartzokas, il quale per l'occasione ha deciso di scendere sul parquet con Anderson, Gill, Markovic, Shved e Thomas. Dall'altra parte Ataman si è affidato a Balbay, Dunston, Motum, Simon e Weems. Un quintetto che parte anche bene, ma che poi si spegne alla distanza favorendo il rientro dei russi, che poi si portano a casa la partita. Una vittoria che rappresenta per i moscoviti il secondo successo consecutivo dopo quello maturato contro il Maccabi, mentre per l'Efes è la sesta sconfitta di fila. Un insuccesso di certo non addebitabile a Dunston, autore di 19 punti, Weems, 16, Motum e McCollum, autori di 11 punti a testa. Dall'altra parte invece ci sono da sottolineare i 17 punti di Thomas, i 16 di Shved, i 13 di Vialtsev, gli 11 di Gill ed i 10 di Jenkins. Prove che andranno confermate nel prossimo turno contro il Cska, mentre l'Efes se la vedrà con l'Olympiacos.

Nel secondo match di giornata il Baskonia non ha lasciato scampo al Bamberg, conseguendo così la quarta vittoria consecutiva. Un successo raggiunto grazie anche alle scelte adoperate da coach Martinez Sanchez, il quale si è affidato a Granger, Janning, Malmanis, Poirier e Timma. Dall'altra parte Banchi ha preferito schierare Lo, Musli, Rubit, Wright e Zisis. Due starting five che come detto hanno dato vita ad un match a senso unico, nel quale a spiccare è stato Granger con 17 punti, ma non solo perchè ci sono da rimarcare anche i 16 punti di Diop, i 13 di Timma, i 12 di Beaubois, gli 11 di Shengelia ed i 10 di Poirier. Per i teutonici non sono bastati i 17 punti di Zisis, i 14 di Hickman ed i 10 di Radosevic. I tedeschi potranno riscattarsi nel prossimo turno contro Malaga, mentre il Baskonia se la vedrà nel derby con Barcellona.

Proprio le prossime sfidanti delle due squadre protagoniste della partita appena citata, hanno dato vita ad un match spettacolare, vinto dagli andalusi dell'Unicaja col punteggio di 95-91. La squadra di coach Plaza, scesa in campo con Brooks, Diaz, Nedovic, Okouo e Waczynski, è stata brava nel rimanere sempre in partita dopo un approccio non proprio ottimale, per poi dare lo strappo decisivo nel quarto finale. Una frazione di gioco fatale ai catalani di Barcellona, che per l'occasione erano schierati sul parquet con Claver, Heurtel, Koponen, Moerman e Tomic. Tra questi a salvarsi sono Tomic, autore di 22 punti ed 11 rimbalzi, Koponen, autore di 13 punti, Moerman 12 ed Heurtel, capace di inanellare 11 punti e 10 assist. Non solo perchè dalla panchina si alza un ottimo Jackson, autore di 13 punti. Dall'altra parte invece per gli andalusi ci sono i 21 punti di Diez, i 13 di Nedovic, gli 11 di Salin ed i 10 di Augustine.

Anadolu Efes - Khimki 73-85 (29-18; 49-42; 61-61)

Efes: McCollum 11 (1/3;1/3;6/6) Balbay (0/3;0/1) Brown 4 (1/3;0/1;2/2) Batuk (0/1;0/1) Motum 11 (3/4;1/4;2/2) Weems 16 (5/13;1/3;3/4) Stimac 6 (2/2;2/2 TL) Douglas Dunston 19 (7/7;5/7 TL) Simon 6 (0/1;2/8)

Khimki: Robinson 3 (1/6;1/4 TL) Shved 16 (3/4;2/9;4/4) Vialtsev 13 (2/2;3/5) Zaytsev 2 (1/1) Markovic 3 (0/1;1/2) Monia 3 (1/2 3P) Gill 11 (2/5;2/4;1/2) Todorovic 3 (1/1;1/2 TL) Anderson 4 (2/2) Jenkins 10 (2/2;2/5) Thomas 17 (6/8;0/2;5/5)

Tiro da 2p: Efes (19/37) Khimki (20/32). Tiro da 3p: Efes (5/21) Khimki (11/29). Tiri liberi: Efes (20/23) Khimki (12/17). Rimbalzi: Efes 30 Khimki 35

Baskonia - Bamberg 103-79 (27-14; 50-39; 80-52)

Baskonia: Vildoza 6 (0/1;2/4) Timma 13 (2/2;3/5) Voigtmann 4 (2/3) Malmanis 2 (1/1) Beaubois 12 (2/3;2/6;2/2) Janning 6 (1/1;1/4;1/1) Diop 16 (5/8;6/7 TL) Granger 17 (3/5;3/4;2/2) Poirier 10 (4/7;2/2 TL) Martinez (0/1;0/1) Shengelia 11 (2/2;2/2;1/1) Garino 6 (1/4;0/1;4/5)

Bamberg: Hickman 14 (1/2;3/6;3/5) Wright 8 (3/4;0/2;2/2) Zisis 17 (1/2;3/4;6/8) Nikolic 5 (1/1;1/3) Staiger 6 (2/4 3P) Mitrovic 4 (2/3;0/1 TL) Lo 2 (1/3;0/3) Olinde (0/1 3P) Rubit 5 (2/5;0/1;1/2) McDowell-White Musli 8 (4/4) Radosevic 10 (4/5;2/2 TL)

Tiro da 2p: Baskonia (23/38) Bamberg (19/29). Tiro da 3p: Baskonia (13/27) Bamberg (9/24). Tiri liberi: Baskonia (18/20) Bamberg (14/20). Rimbalzi: Baskonia 29 Bamberg 22

Malaga - Barcellona 95-91 (19-25; 49-46; 76-68)

Malaga: Okouo 1 (0/2;1/2 TL) McCallum 8 (1/4;1/2;3/3) Diaz 5 (1/2;1/3) Salin 11 (1/4;3/5) Diez 21 (4/7;4/4;1/1) Milosavljevic 2 (1/1) Nedovic 13 (3/6;1/4;4/4) Waczynski 8 (1/2;2/5) Brooks 8 (4/7;0/1;0/1) Augustine 10 (5/8) Suarez 8 (2/2;0/4;4/4)

Barcellona: Ribas (0/2 3P) Jackson 13 (2/4;3/4) Navarro 9 (3/6;1/3) Heurtel 11 (2/3;2/6;1/2) Oriola 5 (2/5;0/2;1/2) Koponen 13 (1/2;3/3;2/2) Claver 6 (2/2 3P) Tomic 22 (9/11;4/5 TL) Moerman 12 (4/7;1/3;1/1)

Tiro da 2p: Malaga (23/45) Barcellona (23/38). Tiro da 3p: Malaga (12/28) Barcellona (12/25). Tiri liberi: Malaga (13/15) Barcellona (9/12). Rimbalzi: Malaga 31 Barcellona 29