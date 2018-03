NBA - Harden senza freni: i Rockets espugnano il Moda Center di Lillard

Houston pesca la sesta vittoria di fila in un match pazzesco contro i Trail Blazers. Harden ovviamente è il migliore in campo con 42 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Chris Paul si ferma a 22 punti e 8 rimbalzi, mentre per Portland è Aminu il top scorer con 22 punti, davanti alla doppia doppia di Jusuf Nurkic (21+11) e ai 20 di Lillard che tira 0/7 da tre punti.

Il primo quarto è aperto subito da James Harden che firma i primi nove punti dei suoi. I compagni però non gli vanno dietro e sono gli avversari a prendere il sopravvento dopo i primi minuti. Aminu è stupefacente nei primi dodici minuti: segna 16 punti e concede ai suoi quattro lunghezze di vantaggio. L'equilibrio però non si scosta neanche nel secondo periodo, in cui fra le seconde linee è Eric Gordon a farsi notare con qualche canestro fondamentale da tre punti. Portland risponde presente giocando di squadra e portando avanti una buona fase offensiva, senza mai rimanere indietro, tanto che il primo tempo si conclude in perfetta parità a 55.

Al rientro in campo la musica non cambia: Harden è sempre il mattatore dei suoi, ma è l'unico in grado di fare la differenza in attacco. Paul si fa vedere a sprazzi, e quando il Barba esce Houston è in evidente difficoltà. Portland prova a sfruttare questo momento con Damian Lillard ma il +1 è un vantaggio praticamente inesistente. Finalmente Paul si sveglia nel quarto quarto e mette a segno due triple che spediscono i suoi subito sul +6. Dall'altra parte Nurkic prova a far valere la sua forza dentro il pitturato ma i Trail Blazers piano piano affondano. A decretare la fine del match ci pensa, ovviamente, James Harden con due step-back da tre che accarezzano la retina e chiudono i conti una volta per tutte.