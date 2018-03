NBA - Boston beffa i Thunder allo scadere

Grande vittoria da parte dei Boston Celtics che, nonostante le pesanti assenze che li affliggono da qualche partita e il livello dell’avversario, riescono a spuntarla al fotofinish contro gli Oklahoma City Thunder, che così interrompono la striscia positiva che durava da sei partite.

Ottimo inizio di partita dei padroni di casa che con Morris costruiscono il primo vantaggio della partita, con la reazione di OKC che tuttavia non si fa attendere per mano di Westbrook e Adams. Controparziale ospite che porta la firma di Paul George, con Boston che si affida a Tatum per rientrare in partita con una schiacciata del rookie che fa esplodere il TD Garden. Fase equilibrata della partita in cui le difese sono efficaci e si fatica a trovare un padrone. Questo fino agli ultimi minuti del primo quarto, quando Westbrook e Anthony innescano il parziale chiuso da George per il +8 Thunder alla prima sirena. OKC mantiene il margine anche nei primi minuti del secondo quarto, con i Celtics che tuttavia tentano di ridurre le distanze con Tatum trascinatore, perfettamente supportato da Nader e Rozier, che accende in più occasioni il pubblico di casa con le sue accelerazioni. Boston ritrova il vantaggio, ma sfuma velocemente con George e Brewer che riportano davanti la squadra ospite, per un primo tempo che termina con i giochi ancora apertissimi.

Secondo tempo che vede i Celtics affidarsi ancora a Tatum e a Horford per tenere il passo dei Thunder guidati da un ottimo Anthony, che supporta perfettamente gli acuti di Westbrook e George. Alle notevoli individualità di Oklahoma City, i bianco verdi rispondono di squadra trovando molti punti dalle seconde linee, soprattutto da Larkin e offrendo una pallacanestro corale godibile ed efficace allo stesso tempo, per un terzo quarto che vede Boston ancora a contatto nel punteggio. Equilibrio che rimane invariato anche nei primi minuti del quarto quarto, dove i Thunder conducono, senza riuscire a staccare nel punteggio dei Celtics, fino a tre minuti dal termine dove George e Anthony costruiscono un mini parziale di 5 punti. Tatum e Monroe mantengono in partita i padroni di casa anche dopo l’ennesima tripla degli ospiti firmata da Melo, seguita da quella dall’angolo di Brewer. Finale pazzesco per i bianco verdi che, prima nonostante le prodezze di Monroe e Rozier non riescono a rosicchiare il vantaggio, ma successivamente, a meno di 30 secondi dalla fine, trovano due punti con Tatum in penetrazione, successivamente altri tre con la tripla in transizione di Rozier, che vale il -2, ed infine la tripla a meno di due secondi dal termine di Morris, che vale la vittoria, insperata, per la squadra di coach Stevens.