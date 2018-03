Turkish Airlines EuroLeague - Di nuovo in campo: Milano ospita il Valencia, venerdì il derby di Mosca

L'Eurolega torna nuovamente in campo, difatti tra oggi e domani si giocherà la ventottesima giornata ovvero il terz'ultimo turno della regular season. Sono ben 6 le squadre già qualificate alla fase successiva: CSKA Mosca, Fenerbahce, Olympiacos, Real Madrid, Panathinaikos e Khimki. Quindi mancano solamente due squadre per comporre la griglia dei playoff. Alcune compagini, come Milano, Efes e Barcellona sono già eliminate, altre invece sono in lotta per gli ultimi posti disponibili.

I biancorossi guidati da Pianigiani dovranno rifarsi dopo la sconfitta contro lo Zalgiris maturata martedì sera in terra lituana: una partita in cui l'Olimpia è rimasta aggrappata al risultato per 30 minuti, ma sono stati fatali i primi minuti dell'ultimo quarto.

Oggi le scarpette rosse ospiteranno il Valencia che li precede in classifica. Le altre gare in programma questo giovedì sono Stella rossa - Fenerbahce (19.00), Maccabi - Panathinaikos (20.05), Real Madrid - Zalgiris Kaunas (20.45) e Maccabi - Valencia (20.45). Domani invece toccherà al derby di Mosca, ovvero quello tra Khimki - Cska (18.00), Bamberg - Unicaja Malaga (19.00), Olympiacos - Efes (20.00) e Barcellona - Vitoria alle 21.00.

IL PROGRAMMA DEL 28ESIMO TURNO

Giovedì 22 Marzo

ore 19.00 Stella rossa vs Fenerbahce

Ore 20.05 Maccabi vs Panathinaikos

Ore 20.45 Real Madrid vs Zalgiris Kaunas

ore 20.45 Milano vs Valencia

Venerdì 23 Marzo

Ore 18.00 Khimki Mosca vs Cska Mosca

ore 19.00 Bamberg - Unicaja Malaga

Ore 20.00 Olympiacos - Efes

Ore 21.00 Barcellona - Vitoria

LA CLASSIFICA

1. CSKA Moscow (qualificata)

2. Fenerbahce Dogus Istanbul (qualificata)

3. Olympiacos Pireo (qualificata)

4. Real Madrid (qualificata)

5. Zalgiris Kaunas

6. Panathinaikos Superfoods Atene (qualificata)

7. Khimki Moscow Region (qualificata)

8. Baskonia Vitoria Gasteiz

9. Maccabi FOX Tel Aviv

10. Stella Rossa Belgrado

11. Unicaja Malaga

12. Valencia Basket

13. Brose Bamberg

14. FC Barcelona Lassa

15. AX Armani Exchange Olimpia Milano

16. Anadolu Efes Istanbul