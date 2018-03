Turkish Airlines Euroleague: lo Zalgiris va a lezione da Reyes

Nella 28esima giornata di Turkish Airlines Euroleague, Felipe Reyes, 38 primavere da una settimana, conquista la palma di mvp con una prestazione tutta fosforo ed esperienza che manda in tilt lo Zalgiris. A lungo in partita grazie al tiro dalla lunga distanza, con Pangos e soprattutto Milaknis micidiali, lo Zalgiris infatti soffre sotto le plance, dove oltre a Reyes anche Thompkins e Randolph fanno banchetto. Nella seconda metà dell'ultimo quarto, una tripla di Rudy e gli assist di Campazzo per Thompkins rompono definitivamente l'equilibrio, permettendo al Real Madrid di gestire in tranquillità le ultime fasi.

Primo quarto Pangos, Valinskas, Jankunas, Davies, Ulanovas per Jasikevicius, Campazzo, Causeur, Taylor, Randolph, Tavares per Laso. Randolph conquista un rimbalzo in attacco, subisce fallo e dalla lunetta realizza i primi punti dell'incontro. La risposta dello Zalgiris tarda ad arrivare, gli uomini di Jasikevicius falliscono attacco dopo attacco, e trovano i primi punti solo dopo quasi 3 minuti, ma la difesa dei lituani tiene a dieta il Real. Dopo 4 minuti, Davis firma il primo vantaggio esterno, incrementato da Jankunas sul solito assist di Pangos. L'ingresso di Doncic tarda a portare benefici al Real; tuttavia, il secondo fallo di Davies libera spazio sotto le plance per Randolph e Tavares, che subito ne approfittano (8-8). Il punteggio resta basso, con entrambe le squadre ben al di sotto del 40% al tiro. Dalla panchina, Rudi e Kavaliauskas offrono subito il proprio contributo, ma a scavare un primo solco è la tripla di Doncic (15-10). Lo Zalgiris reagisce con Milaknis; Carroll e Rudi aumentano il vantaggio, difeso da una stoppata di Yusta su Kavaliauskas, ma proprio sugli sviluppi di quest'azione Udrih trova la tripla del 19-16. Il Reaò è 5/9 da 2 e 1/4 da 3, con 10 rimbalzi catturati. 6/17 e 2/2 per lo Zalgiris.

Secondo quarto Lo Zalgiris sorpassa in apertura di quarto, ma Doncic lo punisce ancora da 3 (22-20). L'impatto di Reyes (e qualche erroraccio di White) permette al Real di portarsi sul +7, lo Zalgiris si regge sulle invenzio di Pangos per Kavaliauskas (29-24). Ancora con Reyes, il Real tocca il +8, fallendo però le conclusioni per incrementare il vantaggio. A fare le differenze sono però i tiratori ospiti: Jasikevicius ruota i suoi e si riavvicina con due triple del micidiale Milaknis (36-34); le rotazioni di Laso non hanno la stessa fortuna, Rudi e Carroll falliscono i loro tiri, e lo Zalgiris trova il sorpasso con una tripla di White, finalmente efficace (36-37). Dopo l'inevitabile timeout, il Real pareggia con una tripla di Taylor, ma Milaknis fa 4/4 dalla lunga distanza, mandando in escandescenze Laso. Taylor e Micic finalizzano gli ultimi possessi, lo Zalgiris va al riposo in vantaggio (41-44). Il Real è 11/16 da 2 e 10/10 ai liberi, ma solo 3/13 da 3. Lo Zalgiris è 12/25 da 2, è andato solo 3 volte in lunetta, ma è 6/6 dalla lunga distanza. Reyes e Doncic sono a quota 8, Milaknis a 12.

Terzo quarto Lo Zalgiris comincia la ripresa con due realizzazioni costruite con una perfetta circolazione di palla (41-48). Il Real inciampa in un paio di palle perse, Jankunas lo grazia fallendo qualche comoda conclusione, Campazzo dà un senso a una partita fino a questo momento anonima con 5 punti consecutivi (48-48). Il Real rimette la testa avanti con due triple di Causeur, che va a segno anche in entrata, poi Carroll scippa un pallone a Udrih e realizza in contropiede, obbligando Jasikevicius alla sospensione (61-56). Il solito Milaknis interrompe il parziale del Real, negli ultimi minuti la partita si impantana in una serie di perse (le due squadre arrivano a 12 turnovers a testa). Pur senza brillare nonostante l'invenzione finale di Pangos, i padroni di casa vanno all'ultimo riposo con un possesso di vantaggio (65-62).

Ultimo quarto Reyes continua a colpire lo Zalgiris, che però pareggia con una tripla di Pangos (67-67). Reyes è inarrestabile e va a segno altre due volte di fila, poi difende bene su Kavaliauskas e, con 2 liberi di Carroll, il Real si porta sul 73-67. Lo Zalgiris riparte con l'ennesimo piazzato di Jankunas e si riavvicina con la seconda tripla di Pangos. Sull'asse Campazzo-Thompkins, il Real risale a +5 (79-74). Una stoppata di Doncic frena la risposta dello Zalgiris, che fatica a ritrovare la via del canestro. Sull'altro versante, Thompkins va ancora a segno per il +7, Campazzo scippa il pallone successivo , ma Rudi fallisce la tripla del ko. Lo Zalgiris torna a sperare col solito Jankunas (81-76), ma Rudi questa volta trova la tripla che chiude i giochi a poco più di 1 minuto dal termine.