Turkish Airlines Euroleague - Valencia, Pana e Fener espugnano Milano, Maccabi e Stella Rossa

La prima giornata del 28mo turno della Turkish Airlines Euroleague ci lascia in eredità ben tre vittorie esterne ovvero quelle racimolate da Fenerbahce, Panathinaikos e Valencia su Stella Rossa, Maccabi e Milano. Partiamo dai turchi che con estrema disinvoltura hanno fatto proprio il match contro i serbi della Stella Rossa. Una vittoria che per gli ospiti rappresenta la seconda consecutiva, conseguita grazie alle scelte adoperate da coach Obradovic, il quale per l'occasione ha preferito schierare: Duverioglu, Guduric, Kalinic, Muhammed e Vesely. Dall'altra parte Alimpijevic si è opposto affidandosi ad Antic, Davidovac, Lazic, Lessort e Rochestie. Tra questi a salvarsi è solamente Davidovac, autore di 18 punti, ma non solo perchè ci sono da registrare i 10 punti inanellati dalla panchina da Ennis. Per i turchi invece superbe prestazioni per Muhammed, autore di 25 punti e Kalinic, 10 punti. Prove che si sono rivelate sufficienti per questa vittoria, che ora andrà ripetuta nel prossimo match contro il Khimki, mentre la Stella Rossa se la vedrà con il Real Madrid.

Nella seconda sfida di giornata il Panathinaikos ha battuto sul filo di lana il Maccabi. Un successo che per gli ellenici è il terzo consecutivo, mentre per gli israeliani è la terza sconfitta di fila. Una vittoria raggiunta allo scadere dopo un incontro sostanzialmente equilibrato. Una situazione di parità causata dalle scelte adoperate dai due coach ad inizio match. Infatti Spahija per l'occasione ha preferito affidarsi al proprio quintetto migliore, ovvero quello composto da Bolden, Jackson, Kane, Parakhouski e Roll. Dall'altra parte invece Pascual ha scelto uno starting five diverso con Antetokounmpo, Gist, Calathes, James e Singleton. Tra questi a spiccare sono: James, autore di 27 punti, Calathes, 10 punti e Singleton, autore di 9 punti e 10 rimbalzi. Non solo perchè dalla panchina si alza un ottimo Vougioukas, autore di 16 punti. Dall'altra parte invece ci sono da sottolineare le prove di: Kane, 19 punti, Cole, 14 punti e Tyus, 10. Prestazioni non rivelatesi sufficienti per la vittoria finale, che ora andrà ricercata nel prossimo turno, che vedrà gli israeliani opposti al Baskonia, mentre il Panathinaikos se la vedrà con il Valencia.

Proprio i valenciani sono stati i protagonisti dell'ultimo match andato in programma, che ha visto gli spagnoli battere al "Mediolanum Forum" l'AX Armani Exchange Olimpia Milano. Un successo ottenuto grazie ad una straordinaria ultima frazione, nella quale gli spagnoli hanno dato l'accelerata decisiva per ottenere la seconda vittoria consecutiva, che nel contempo rappresenta la terza sconfitta di fila per Milano. I lombardi, scesi in campo con Cinciarini, Goudelock, Kuzminskas, Micov e Tarczewski, hanno provato a tener testa per i primi 30 minuti, dopodichè hanno dovuto cedere il passo ai valenciani, schierati per l'occasione con Abalde, Dubljevic, Martinez, Sastre e Thomas. Tra questi spicca solamente Dubljevic con 11 punti, mentre dalla panchina arrivano i 18 punti di Green e gli 11 a testa per Pleiss e Van Rossom. Per Milano invece non bastano i 27 punti di Micov, i 17 di Jerrells ed i 13 di Gudaitis. Per i lombardi l'occasione del riscatto si presenta nel prossimo turno contro il Brose Bamberg.

Stella Rossa - Fenerbahce 63-80 (17-22; 31-40; 41-65)

Stella Rossa: Davidovac 18 (3/4;3/5;3/4) Lazic 6 (3/3;0/1) Antic (0/2 3P) Dobric 7 (2/3;1/4) Feldeine 2 (1/5;0/3) Jankovic 6 (3/4;0/2) Rochestie 6 (3/7;0/2) Omic 6 (2/5;2/4 TL) Lessort 2 (0/1;2/4 TL) Ennis 10 (2/4;2/4)

Fenerbahce: Thompson (0/3;0/2 TL) Melli 7 (1/2;1/1;2/2) Mahmutoglu Wanamaker 5 (1/1;1/1) Sloukas 3 (0/2;1/3) Nunnally 2 (0/2;2/2 TL) Guduric 9 (3/4 3P) Vesely 9 (4/7;1/2 TL) Kalinic 10 (2/2;1/4;3/4) Muhammed 25 (2/2;7/10) Duverioglu 8 (3/3;2/2 TL) Datome 2 (1/3;0/1)

Tiro da 2p: Stella Rossa (19/36) Fenerbahce (14/27). Tiro da 3p: Stella Rossa (6/23) Fenerbahce (14/24). Tiri liberi: Stella Rossa (7/12) Fenerbahce (10/14). Rimbalzi: Stella Rossa 31 Fenerbahce 30

Maccabi - Panathinaikos 75-76 (20-18; 41-35; 58-56)

Maccabi: Thomas 8 (4/8;0/1) Roll 8 (1/4;2/3) Kane 19 (6/7;1/2;4/6) Tyus 10 (5/5;0/1 TL) Dibartolomeo 9 (0/1;2/3;3/3) Cohen (0/1) Cole 14 (4/9;1/5;3/5) Bolden 2 (1/2;0/3) Parakhouski 3 (1/3;1/2 TL) Jackson 2 (1/2;0/1)

Panathinaikos: Singleton 9 (0/2;2/3;3/4) Rivers (0/3;0/5;0/2) James 27 (9/11;2/8;3/5) Payne (0/2) Pappas 6 (3/6;0/1;0/1) Gist 3 (1/3;1/2 TL) Vougioukas 16 (6/6;4/4 TL) Lekavicius (0/1;0/1) Gabriel 2 (1/1) Lojeski 3 (1/1 3P) Calathes 10 (5/9;0/3;0/2) Antetokounmpo (0/1 3P)

Tiro da 2p: Maccabi (23/42) Panathinaikos (25/44). Tiro da 3p: Maccabi (6/18) Panathinaikos (5/23). Tiri liberi: Maccabi (11/17) Panathinaikos (11/20). Rimbalzi: Maccabi 26 Panathinaikos 39

Milano - Valencia 89-93 (23-17; 43-40; 65-68)

Milano: Goudelock (0/3;0/2) Micov 27 (3/5;7/9;0/1) Tarczewski 5 (2/3;1/2 TL) Kuzminskas 8 (2/6;1/2;1/2) Cinciarini 8 (2/5;4/7 TL) M'Baye 5 (1/1;1/1) Theodore (0/1 3P) Bertans 6 (0/2;2/9) Jerrells 17 (2/4;3/5;4/4) Gudaitis 13 (5/9;3/3 TL)

Valencia: Thomas 2 (1/3;0/1) Garcia 2 (1/1;0/2) Abalde 6 (0/1;1/1;3/4) Van Rossom 11 (1/2;3/3) Dubljevic 11 (5/9;0/2;1/1) Martinez 8 (0/1;1/1;5/5) San Emeterio 7 (2/3;1/3) Pleiss 11 (4/7;0/1;3/4) Sastre 9 (3/3;1/3) Green 18 (4/6;3/6;1/1) Doornekamp 8 (0/1;2/2;2/2)

Tiro da 2p: Milano (17/38) Valencia (21/37). Tiro da 3p: Milano (14/29) Valencia (12/25). Tiri liberi: Milano (13/19) Valencia (15/17). Rimbalzi: Milano 31 Valencia 34