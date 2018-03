NBA - Gli Spurs non mollano: quinta vittoria di fila contro Washington

Gli Spurs confermano il proprio momento positivo con la quinta vittoria contro Washington. Dopo essersi trovata al decimo posto, San Antonio ha risposto alla perfezione e quest’oggi, grazie ai 27 punti e 9 rimbalzi di LaMarcus Aldridge, la vittima è la squadra di coach Brooks. Bene anche Kyle Anderson con 16 punti a referto, mentre i Wizards si affidano alla coppia Beal - Oubre Jr., entrambi autori di 21 punti.

Nel primo quarto le difese riescono a vincere il confronto contro gli attacchi ma Bradley Beal gioca i primi minuti in modo molto aggressivo, 11 punti e primo vantaggio per gli ospiti. Dall'altra parte non si fa attendere la risposta di LaMarcus Aldridge, che in pochi minuti pareggia i conti sul 18-18. Proprio nel secondo periodo arriva il primo parziale che indirizza il match: gli Spurs rimangono attenti in fase difensiva e non concedono molto, ma in attacco Aldridge e Kyle Anderson si fanno valere. La panchina di Washington, guidata da Kelly Oubre Jr., non è abbastanza efficiente e si trova sotto di sei lunghezze al termine del primo tempo.

Il secondo strappo arriva proprio al ritorno in campo: i padroni di casa provano a fuggire e il protagonista è sempre lo stesso LaMarcus Aldridge. A sorprendere però sono i 16 punti segnati dagli avversari nel terzo quarto, che fanno fatica a bucare la retina nonostante un buon Beal. All'inizio del quarto quarto il distacco tocca i 20 punti e il match non ha più nulla da dire. Washington riesce ad alleggerire lo svantaggio nei minuti restanti ma è troppo tardi per rimontare.