NBA - Miami passeggia sui Knicks. I Pelicans difendono casa dagli attacchi di Indiana

MIAMI HEAT - NEW YORK KNICKS 119-98

Terza vittoria consecutiva per gli Heat che in scioltezza sconfiggono New York, ormai fuori da ogni discorso playoff da tempo. La franchigia di South Beach cavalca una second unit efficace, con punte rappresentate dai 22 punti e 10 assist di Kelly Olynyk e dai 16 di Wayne Ellington. NY perde la presa sul match nel secondo quarto. Dopo esser volati suk +8 nel primi 12', crollano subendo un break di 14-2 che spezza le gambe a Kanter e soci. Miami si spinge sul +13 prima dell'intervallo, la difesa dei Knicks è l'anti-basket, sbaglia qualsiasi scelta facendo infuriorare non poco Hornacek, ma i newyorchesi non vanno alla deriva perchè almeno in attacco trovano canestri con assiduità, di Micheal Beasley (23) ed Enes Kanter (23+13). Goran Dragic dirige l'orchestra Heat, nel secondo tempo sale in cattedra Tyler Johnson ed a suon di triple scava il solco decisivo. Al 36' si viaggia sul 99-77, gara in ghiaccio, con i Knicks che scivolano fino al -28, prima di risalire leggermente la corrente con le riserve in campo.

Miami Heat - Olynyk 22 punti, T. Johnson 22, Ellington 16; Rimbalzi: J. Johnson/Olynyk 5; Assist: Olynyk 10

New York Knicks - Kanter 23 punti (8/13, 7/9 tl), Beasley 23, Burke 16; Rimbalzi: Kanter 13; Assist: Mudiay 4

NEW ORLEANS PELICANS - INDIANA PACERS 96-92

Non si passa in casa Pels. New Orleans conquista la terza vittoria di fila, al termine di una gara giocata bene da entrambe le contendenti. Equilibrio, la parola d'ordine. Anthony Davis è il solito motore incandescente in casa NOLA, i suoi 27 punti e 13 rimbalzi fanno da traino a tutto il resto della truppa, con coach Gentry che può sorridere potendo contare su un contorno di tutto rispetto. E’Twaun Moore chiude con 23 punti, Nikola Mirotic con 15, caldissimo soprattutto nel finale quando c'è da sbarazzarsi dei fastidiosi Pacers, bravi a restare a contatto per tutto l'arco del match sfruttando le poche mancanze difensive dei Pels di questo periodo. Proprio Mirotic, con Davis, piazzano il colpo decisivo nell'ultimo quarto, dopo essere stati in svantaggio (80-79) in seguito ad un canestro di Oladipo (21punti, miglior Pacer di serata). Da lì in poi, la partita cambia. Holiday 'facilita' Davis ed in un amen New Orleans si ritrova sul +6 ad una manciata di minuti dalla fine, poi dalla lunetta la franchigia della Louisiana è abile a difendere il vantaggio e condurre in porti sicuri la vittoria.

New Orleans Pelicans - Davis 28 punti, Moore 23, Mirotic 15; Rimbalzi: Davis 13; Assist: Rondo 6

Indiana Pacers - Oladipo 21 punti, Turner 13, Collison 11; Rimbalzi: Young 10; Assist: Collison 6