NCAA March Madness - Sorpresa Florida State: finisce il ballo di Gonzaga

Continuano le sorprese in questa pazza, pazza March Madness. Dopo gli upset di Loyola, altro canestro allo scadere, e di Kansas State, nella notte italiana arriva anche quello di Florida State che con una partita eccellente da entrambi i lati del campo estrometto Gonzaga. Per gli Zags, che nutrivano il sogno del titolo dopo la sconfitta dello scorso anno, il ballo finisce qua, mentre i Seminoles dovranno prepararsi all'incontro di Elite Eight contro Michigan.

Il match comincia con molti errori al canestro ed il punteggio che resta in parità fino ai quattro minuti di gioco, quando Florida inizia a spingere sull'acceleratore e a chiudere gli spazi in difesa. L'intensità messa in campo dai Seminoles si traduce in un parziale di 11-0 che li porta sul 16-6, aprendo i break che poi decideranno l'incontro. Gonzaga potrebbe già spegnersi, ma l'esperienza degli Zags a questi livelli si fa sentire e con una pazzesca rimonta (15-0) si riportano in vantaggio a cinque minuti dal termine del primo tempo. La partita diventa una gara a chi fa il parziale più grosso e dopo il 15-0 dei Bulldogs, Florida State ci riprova e proprio sul finire della frazione piazza tre triple in fila per siglare il 41-32 all'intervallo.

Il parziale arriva all'11-0 con altri due canestri in apertura del tempo decisivo e Gonzaga provano a riaprirla con un altro break, ma stavolta i Seminoles non si fanno sorprendere e rispondono a dovere con la tripla di Angola che ricaccia gli avversari a -8. Hachimura e Norvell Jr provano a mantenere invita gli Zags, ma Angola dall'altra parte del campo è un martello e con sette punti in fila tiene a bada i tentativi di rimonta. Il match resta aperto fino a cinque minuti dal termine, quando la squadra di coach Leonard Hamilton mette a segno l'ennesimo parziale che da +5 li porta al +12. Norvell Jr prova ancora a mettere in discussione il passaggio del turno, ma l'attacco dei Seminoles non ne vuole sapere di sbagliare e con Kabengele e Cofer (otto punti in due negli ultimi due minuti) la partita va in ghiaccio. Agli Zags non bastano le prestazioni da trascinatori di Norvell Jr e Hachimura e pagano a caro prezzo una brutta serata dall'arco. Per Florida notte da ricordare per Terence Mann (18 pt, 5 reb), ma è la prestazione di squadra ad aver fatto la differenza.