NCAA March Madness 2018: altro giro, altro upset. Kansas State beffa Kentucky

KANSAS STATE WILDCATS - KENTUCKY WILDCATS 61-58

E' il torneo dagli upset facili, piovono come pioggia nel mese di novembre. Il derby tra 'Wildcats' se lo aggiudica Kansas State, che accede alla finale del 'South Region' dove se la vedrà con la Cinderella Loyola-Chicago. Questo, tutto il bello di questo torneo. Per la prima volta nella storia della manifestazione, si affronteranno in finale la squadra con il seed numero 9 ed un'altra con l'11. Pressione avvertita su tutti e due i fronti, la gara non è spettacolare. Kansas State è trainata dall'ottimo Xavier Sneed, 22 punti (e 9 rimbalzi) ma costretto a guardare dalla panchina i suoi compagni negli ultimi minuti per aver raggiunto con anticipo il limite consentito di falli. Kentucky litiga con il canestro per tutta la partita, il 38.1% dal campo ed il 25% da 3 (3 su 12) suonano come marcia funebre per la squadra di John Calipari. PJ Washington il migliore, autore di una doppia doppia da 18 punti e 15 rimbalzi.

Kansas State con Brown in campo, Kentucky risponde con l'artiglieria pesante Knox e Gilgeous-Alexander. Nelle prime battute c'è una sola squadra in campo, quella 'sfavorita' sulla carta. I Wildcats di Bruce Weber volano immediatamente sul 13-1, costringendo Kentucky al time-out d'obbligo. Pronta risposta di Knox e compagni, che rispondono 11-2, con la gara in viaggio sui binari dell'equilibrio. A fine primo tempo, il tabellone recita 33-29 in favore di Kansas State, avanti senza strafare. Brown e Sneed, carburante del motore di KS, tentano l'allungo, fino al +9, prima di subìre nuovamente il controparziale degli avversari. Knox e Washington si mettono al lavoro per rintuzzare il gap, e ci riescono, mettendo addirittura il naso avanti con il layup di Gilgeous-Alexander a 4' dal termine della contesa.

Brown e Washington si scambiano canestri dalla linea della carità, la guardia di Kansas State manda a bersaglio il layup del + 2 a 18'' dalla fine. Wainright porta il vantaggio dei suoi a +3, tenendo però ancora aperto il match poichè dalla lunetta fa solo 1/2 a 17" dalla fine. 61-58, ultimo possesso Kentucky per cercare di forzare l'overtime, ma la palla incredibilmente va a finire nelle mani dello spaesato Shai, che fallisce la tripla e condanna i suoi all'eliminazione.

Kansas State Wildcats - Punti: Sneed 22, Brown jr 13, Stokes 6, Wainright 6. Rimbalzi: Sneed 9. Assist: Brown jr 3, Stokes 3.

Kentucky Wildcats - Punti: Washington 18, Gilgeous-Alexander 15, Knox 13. Rimbalzi: Washington 15. Assist: Gilgeous-Alexander 5.