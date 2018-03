March Madness 2018 - Finisce il sogno degli Aggies sotto le triple di Michigan

Non c'è mai stata partita tra Michigan e Texas A&M. Gli Wolverines hanno iniziato martellando e hanno concluso allo stesso modo, regalandosi per la terza volta in sei anni l'accesso alle Elite Eight. Fra pochi giorni la sua avversaria sarà Florida State, in un match tutt'altro che impossibile. Grande partita di Abdur-Rahkan che chiude con 24 punti e 7 assist, benissimo anche Moritz Wagner, trascinatore nei primi minuti, con 21 punti a referto. Dall'altra parte si salva Tyler Davis con 24 punti e 8 rimbalzi, ma tutti gli altri compagni faticano terribilmente.

Già dal primo tempo si può ampiamente capire quale sarà il risultato del match: Moritz Wagner non perde tempo e, contrariamente alle partite precedenti, riesce a mettersi in ritmo da subito. A marcarlo c'è un certo Tyler Davis, non facile da superare vicino a canestro, infatti il lungo tedesco lo batte con la sua agilità e il suo tiro da tre punti. Davis non riesce a contenerlo ma prova a rifarsi in fase offensiva. Dopo tre triple consecutive però, gli Wolverines comandano già sul 25-10. La difesa degli Aggies, su cui avevano fatto affidamento per tutta la stagione, crolla completamente e con l'ultimo parziale di 8-0 nel primo tempo Michigan si porta sul 52-28, grazie ad una percentuale del 57% dal campo e 10 triple messe a segno.

Nel secondo tempo invece esplode il talento di Abdul-Rahkman, che invece è più efficace dentro l'area. I suoi assist perfetti mettono i compagni in condizione di segnare contro una difesa nel panico. La statistica cruciale per Michigan è senz'altro questa: 7 palle perse. Essendo la seconda squadra per palle perse complessive, ci si aspettava sicuramente di peggio, ma Texas A&M non è riuscita a imporsi in questo senso. Gli Aggies riescono a salire di colpi nella seconda metà, grazie ancora una volta a Davis, ma non basta perché dall'altra parte del campo gli avversari segnano con troppa continuità. Gli Wolverines possono permettersi anche di riposare gli ultimi minuti, visto il larghissimo distacco, e prepararsi a dovere per il prossimo match contro Florida State.