Turkish Airlines Euroleague - CSKA e Baskonia ok in trasferta, bene Bamberg e Olympiacos

La 28ma giornata di Turkish Airlines Euroleague si è conclusa con le vittorie nei rispettivi derby di CSKA Mosca e Baskonia su Khimki e Barcellona, mentre nel mezzo ci sono stati i successi casalinghi di Bamberg ed Olympiacos su Malaga ed Efes. Andiamo per ordine e partiamo dal derby russo con il CSKA, sceso sul parquet con questo schieramento: Higgins, Hines, Kurbanov, Rodriguez e Vorontsevich. Dall'altra parte Bartzokas ha risposto affidandosi a Gill, Markovic, Shved, Thomas e Vialtsev. Due quintetti che hanno dato vita ad una partita a senso unico a favore degli ospiti, che si sono portati a casa la sesta vittoria consecutiva grazie ai 17 punti di De Colo, ai 16 di Hunter, ai 14 di Westermann, ai 12 di Rodriguez ed agli 11 di Higgins. Dall'altra parte non sono bastati i 20 punti di Shved ed i 13 di Vialtsev per evitare la sconfitta, che potrà essere riscattata nel prossimo turno contro il Fenerbahce, mentre il CSKA se la vedrà con lo Zalgiris.

Nel secondo match di giornata il Bamberg ha battuto l'Unicaja Malaga con il punteggio di 93-88. Un risultato frutto delle scelte adoperate dai due allenatori ad inizio match. Da una parte Banchi si è affidato a Hickman, Radosevic, Rubit, Wright e Zisis, mentre dall'altra parte Plaza ha preferito schierare Augustine, Brooks, McCallum, Milosavljevic e Nedovic. Ne è nato così un match condotto a lungo dai padroni di casa, che nel finale hanno dovuto resistere al tentativo di rientro degli andalusi, i quali alla fine si sono dovuti arrendere alla sconfitta. Per gli spagnoli a spiccare sono Nedovic e McCallum con 26 e 13 punti, mentre per i teutonici ci sono i 28 punti di Hickman, i 12 di Wright ed i 10 di Radosevic. Prestazioni che andranno ora confermate nel prossimo turno contro Milano, mentre Malaga se la vedrà con l'Olympiacos.

Proprio gli ellenici sono stati i protagonisti della terza sfida andata in programma, infatti i greci hanno superato tra le mura di casa l'Anadolu Efes con il punteggio di 89-82. Gli uomini di Sfairopoulos possono ritenersi soddisfatti della prova di forza mostrata, in particolar modo il quintetto titolare, composto per l'occasione da Milutinov, Papapetrou, Printezis, Roberts e Spanoulis. Dall'altra parte invece Ataman non può essere contento della prestazione sfoderata dai suoi, schierati in questo match con Balbay, Dunston, Motum, Simon e Weems. Tra questi a salvarsi sono Simon, 18 punti, Weems, 14 punti e Dunston, 10, ma non solo perchè dalla panchina Brown e Stimac contribuiscono alla causa turca con 10 punti a testa, inutili a fini del risultato finale. Per gli ellenici invece ci sono da registrare i 20 punti di Milutinov, i 17 a testa per Papapetrou e Spanoulis e gli 11 di Printezis. Per gli ellenici si tratta di una vittoria importante, in quanto arriva dopo le due sconfitte rimediate con Barcellona e CSKA Mosca, mentre per l'Anadolu è la settima sconfitta di fila che potrà riscattare nel prossimo turno contro Barcellona.

Catalani che a loro volta devono fare i conti con una sconfitta, piuttosto pesante rimediata nel derby con il Baskonia. Il punteggio parla chiaro, 73-86 per i baschi, giunti alla quinta vittoria consecutiva. Per il Barcellona invece si tratta della seconda disfatta di fila, giunta al termine di una partita giocata sostanzialmente bene fino al termine del terzo quarto, dove poi i catalani sono scomparsi dal campo lasciando ampio spazio alle folate offensive dei baschi, che hanno così portato a casa la vittoria. Un successo frutto anche delle scelte adoperate da coach Martinez Sanchez ad inizio match, infatti il tecnico spagnolo si è affidato per l'occasione a Beaubois, Garino, Poirier, Vildoza e Voigtmann, mentre Pesic ha preferito schierare Claver, Heurtel, Jackson, Koponen ed Oriola. Tra questi a spiccare sono solamente Koponen ed Oriola con 21 e 15 punti, mentre per i baschi ci sono i 17 punti di Voigtmann, i 15 di Poirier, i 12 di Shengelia, gli 11 di Beaubois ed i 10 di Timma. Prove che andranno ripetute nel prossimo turno contro il Maccabi.

Khimki - CSKA Mosca 73-90 (17-29; 37-53; 58-68)

Khimki: Robinson 7 (3/6;1/1 TL) Shved 20 (6/10;1/5;5/9) Vialtsev 13 (1/4;3/5;2/2) Markovic 7 (2/4;0/2;3/4) Monia 5 (1/1;0/1;3/3) Gill 2 (1/1;0/2) Todorovic 6 (3/3) Jenkins 7 (2/3;1/1) Thomas 6 (3/4)

CSKA Mosca: De Colo 17 (5/7;2/5;1/1) Rudd 5 (1/1;3/3 TL) Fridzon (0/2 3P) Westermann 14 (1/2;4/5) Antonov 2 (1/1;0/2) Rodriguez 12 (1/2;3/5;1/1) Vorontsevich 2 (1/2;0/2) Clyburn 7 (1/4;1/2;2/2) Higgins 11 (4/5;0/1;3/4) Kurbanov 3 (1/1 3P) Hines 1 (1/2 TL) Hunter 16 (7/12;2/3 TL)

Tiro da 2p: Khimki (22/36) CSKA Mosca (22/36). Tiro da 3p: Khimki (5/16) CSKA Mosca (11/25). Tiri liberi: Khimki (14/19) CSKA Mosca (13/16). Rimbalzi: Khimki 21 CSKA Mosca 33

Bamberg - Malaga 93-88 (28-19; 55-42; 77-68)

Bamberg: Hackett 9 (1/1;2/3;1/2) Hickman 28 (3/5;3/4;13/15) Wright 12 (1/1;3/11;1/2) Zisis 7 (1/1;1/2;2/2) Nikolic Staiger 2 (1/1;0/2) Mitrovic 7 (2/2;1/1) Lo 3 (0/1;1/2) Rubit 9 (3/5;1/2) Musli 6 (3/4) Radosevic 10 (4/7;2/2 TL)

Malaga: Okouo 6 (1/2;4/6 TL) McCallum 13 (3/4;2/4;1/1) Diaz 6 (2/4 3P) Salin 7 (2/5 3P;1/2 TL) Diez (0/1 3P) Milosavljevic 4 (2/4;0/2;0/2) Nedovic 26 (4/8;5/7;3/4) Waczynski 5 (0/1;1/3;2/2) Brooks 8 (4/7;0/2) Augustine 4 (2/3) Suarez 9 (2/2;1/5;2/2)

Tiro da 2p: Bamberg (19/28) Malaga (18/31). Tiro da 3p: Bamberg (12/27) Malaga (13/33). Tiri liberi: Bamberg (19/23) Malaga (13/19). Rimbalzi: Bamberg 25 Malaga 37

Olympiacos - Efes 89-82 (30-15; 49-42; 70-57)

Olympiacos: McLean 2 (1/2;0/2 TL) Papapetrou 17 (6/7;1/5;2/2) Spanoulis 17 (6/11;1/4;2/3) Milutinov 20 (8/9;4/5 TL) Strelnieks 7 (2/3;1/2) Tillie 6 (0/1;2/2) Printezis 11 (3/5;0/3;5/8) Mantzaris 5 (0/1;1/2;2/2) Roberts 4 (0/1 3P;4/4 TL) Thompson

Efes: McCollum 6 (3/10;0/3) Balbay (0/3) Brown 10 (3/6;1/2;1/1) Batuk Demir Motum 7 (2/5;1/1) Weems 14 (6/10;0/2;2/2) Stimac 10 (5/6;0/1 TL) Mustafa 2 (1/2) Douglas 5 (2/3;0/1;1/2) Dunston 10 (5/6;0/1 TL) Simon 18 (3/8;1/5;9/9)

Tiro da 2p: Olympiacos (26/39) Efes (30/59). Tiro da 3p: Olympiacos (6/19) Efes (3/14). Tiri liberi: Olympiacos (19/26) Efes (13/16). Rimbalzi: Olympiacos 38 Efes 29

Barcellona - Baskonia 73-86 (16-16; 40-43; 58-63)

Barcellona: Ribas 6 (1/2;0/2;4/4) Pressey 8 (1/1;1/3;3/4) Jackson 8 (3/4;0/2;2/2) Navarro 2 (2/2 TL) Heurtel 8 (4/7;0/2) Oriola 15 (6/9;0/1;3/4) Koponen 21 (3/7;5/5) Claver (0/1;0/2) Diagne Moerman 5 (1/1;1/1)

Baskonia: Vildoza 3 (0/1;1/5) Timma 10 (1/2;2/3;2/2) Voigtmann 17 (4/8;3/6;0/2) Beaubois 11 (4/7;1/1) Janning 4 (1/2;0/5;2/2) Diop 2 (1/1;0/1;0/2) Granger 4 (2/3;0/3) Poirier 15 (7/10;1/1 TL) Shengelia 12 (5/7;2/4 TL) Garino 8 (1/4;0/1;6/6)

Tiro da 2p: Barcellona (19/32) Baskonia (26/45). Tiro da 3p: Barcellona (7/18) Baskonia (7/25). Tiri liberi: Barcellona (14/16) Baskonia (13/19). Rimbalzi: Barcellona 22 Baskonia 34