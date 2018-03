Ncaa March Madness 2018: Kansas fa il suo, Texas Tech trionfa su Purdue

CLEMSON TIGERS - KANSAS JAYHAWKS 76-80

Prova di forza di Kansas che si sbarazza dei Tigers e prosegue la marcia verso le Final Four di San Antonio. Vittoria più marcata di quanto il tabellino non recitasse, poichè gli uomini di coach Bill Stef dominano in lungo ed in largo la contesa, prima di iniziare a cullarsi sugli allori nelle ultime battute di gara, consentendo il rientro - però tardivo - di Clemson. I Tigers infatti dopo essere stati sotto di 13 all'intervallo, e di 20 nel cuore del secondo tempo, innescano le marce alte e canestro dopo canestro risalgono la china, fino al -4 negli ultimi secondi. A 15'' dal termine, sul 78-74 per Kansas, Clemson dimostra di avere il braccino, Shelton Mitchell fallisce la tripla che avrebbe riaperto completamente i giochi, invece la conclusione è sputata dal ferro. A nulla sono valsi i 31 punti di Gabe DeVoe, perchè Kansas può sorridere osservando la statline di Devonte Graham (16 punti, 5 rimbalzi e 4 assist, seppur con 4 su 12 dal campo) e di Udoka Azubuike (doppia doppia da 14+11). Ma il miglior realizzatore di Kansas è Malik Newman, 17 punti conditi da 7 rimbalzi.

Clemson Tigers - Punti: DeVoe 31, Reed 13, Mitchell 12. Rimbalzi: Thomas 8. Assist: DeVoe 3.

Kansas Jayhawks - Punti: Newman 17, Graham 16, Azubuike 14. Rimbalzi: Azubuike 11. Assist: Graham 4, Mykhailiuk 4.

TEXAS TECH RED RAIDERS - PURDUE BOILERMAKERS 78-65

Ci sarà un italiano a rappresentare il nostro paese alle Elite Eight nel torneo Ncaa, sarà Davide Moretti con la sua Texas Tech che batte ed estromette dal tabellone la seed numero 2 Purdue. E' Keenan Evans il motore dei Rad Raiders, i suoi 16 punti fanno da traino a tutto il resto della truppa allenata da Chris Beard. Purdue non può contare sul prezioso apporto del pivot Isaac Haas, out a causa della frattura al gomito destro occorsagli nel primo turno. La difesa di Texas Tech, facilitata, svolge bene il suo lavoro, costringe a 17 turnovers i Boilermarkers da cui sono bravi a forzare 15 punti. Chiudono avanti di 5 punti il primo tempo, nel secondo invece Evans e soci realizzano ben 48 punti, punendo ogni lettura difensiva degli avversari, sia dal perimetro che nel pitturato. Purdue, che ha 30 punti da Carsen Edwards e 12 (con 13 rimbalzi) da Vincent Edwards, paga lo scorso apporto (quasi nullo) della panchina. Sono 6 i punti delle 'riserve' di Purdue, contro i 33 di quelle degli avversari. Il parziale decisivo Texas Tech lo confeziona negli ultimi minuti, il 14-2 spezza le gambe agli avversari definitivamente.

Texas Tech Red Raiders - Punti: Evans 16, Zach Smith 14, Zhaire Smith 13. Rimbalzi: Gray 7. Assist: Hamilton IV 4, Evans 4.

Purdue Boilermarkers - Punti: C.Edwards 30, V.Edwards 12, Thompson 10. Rimbalzi: V.Edwards 13. Assist: Thompson 4.